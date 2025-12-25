Bảo hiểm xã hội tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 25/12, Bảo hiểm xã hội (BHXH) tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác BHXH, bảo hiểm y tế (BHYT) năm 2025 và triển khai nhiệm vụ năm 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí Nguyễn Đức Hòa – Phó Giám đốc BHXH Việt Nam; Giáo sư, Tiến sỹ Nguyễn Huy Ngọc - Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban chỉ đạo thực hiện chính sách BHXH, BHYT tỉnh.

Các đồng chí: Phó Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc trao Huân chương Lao động hạng Ba cho các cá nhân có nhiều có thành tích xuất sắc trong công tác.

Trong năm 2025, BHXH tỉnh đã bám sát sự chỉ đạo, điều hành của các cấp lãnh đạo thực hiện hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu, kế hoạch được giao. Tích cực phối hợp với các cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương trong triển khai nhiệm vụ linh hoạt, phù hợp với chính quyền địa phương 2 cấp. Trong đó, chú trọng giải quyết kịp thời chế độ BHXH, BHYT, BHTN; triển khai hiệu quả nhiều giải pháp phát triển người tham gia; quản lý và sử dụng quỹ BHXH, BHYT, BHTN theo đúng quy định của pháp luật.

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

Đến nay, tổng số người tham gia BHXH trên địa bàn tỉnh là 726.690 người, trong đó số người tham gia BHXH tự nguyện là 148.570 người, tăng 54% so với năm 2024; số người tham gia BHTN là 548.052 người, tăng 8,3% so với năm 2024; số người đang tham gia BHYT là 3.487.908 người, tỷ lệ bao phủ chiếm 95,1% dân số. Số tiền thu BHXH, BHYT, BHTN là 17.735 tỷ đồng, đạt 101% kế hoạch BHXH Việt Nam giao, tăng 1.463 tỷ đồng so với năm 2024.

BHXH tỉnh đã đẩy mạnh cải cách hành chính, chuyển đổi số; đổi mới phương thức hoạt động theo hướng phục vụ, chi trả nhanh chóng, kịp thời, đảm bảo quyền lợi cho người tham gia, giải quyết kịp thời quyền lợi của người lao động. Nâng cao trình độ, năng lực của đội ngũ viên chức, người lao động theo hướng chuyên nghiệp, hiện đại, ứng dụng thành tựu CNTT trong hoạt động quản lý và điều hành.

Tại hội nghị, BHXH tỉnh đã phát động phong trào thi đua năm 2026. Trọng tâm là tiếp tục đổi mới nội dung, hình thức, phương pháp truyền thông, đa dạng, linh hoạt phù hợp với tâm lý của từng nhóm dân cư. Giải quyết, chi trả kịp thời, đầy đủ các quyền lợi về BHXH, BHTN, BHYT cho người tham gia. Triển khai mạnh mẽ công tác chuyển đổi số trên tất cả các lĩnh vực hoạt động; đẩy mạnh kết nối, liên thông hệ thống dữ liệu chuyên ngành về BHXH, BHYT với các sở, ngành liên quan phù hợp với mô hình, tổ chức bộ máy mới...

Các đại biểu dự hội nghị.

Ghi nhận và biểu dương những kết quả đạt được của BHXH tỉnh trong năm 2025, Phó Giám đốc BHXH Việt Nam Nguyễn Đức Hòa và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Ngọc nhấn mạnh: Trong thời gian tới, BHXH tỉnh chủ động bám sát chủ trương, chỉ đạo của Đảng, Nhà nước, BHXH Việt Nam, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các chỉ tiêu, nhiệm vụ được giao để xây dựng và tham mưu ban hành các chương trình, kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phù hợp. Tiếp tục quản lý tài sản, tài chính, quản lý, sử dụng các quỹ BHXH, BHYT, BHTN chặt chẽ, đúng quy định, vừa đảm bảo chế độ cho người thụ hưởng chính sách, vừa đảm bảo an toàn, bền vững quỹ, phục vụ an sinh xã hội, đảm bảo quyền lợi cho người dân. Triển khai hiệu quả Nghị quyết số 57 của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia vào thực tiễn. UBND tỉnh cam kết sẽ luôn đồng hành, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tạo mọi điều kiện để BHXH tỉnh tổ chức thực hiện thuận lợi và có hiệu quả các chính sách trên địa bàn vì mục tiêu an sinh xã hội, góp phần phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Nhân dịp này, có các cá nhân vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba; Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác góp phần vào sự nghiệp xây dựng Chủ nghĩa xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Đức Anh