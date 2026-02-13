Xã Đoan Hùng gặp mặt “Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Ngọ”

Nhân dịp kỷ niệm 96 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam và chào đón Xuân Bính Ngọ, chiều 12/2, Đảng ủy xã Đoan Hùng tổ chức Chương trình gặp mặt mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân mới 2026.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại buổi gặp mặt.

Năm 2025, Đảng ủy, HĐND, UBND xã đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo toàn diện và quyết liệt trong tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp phát triển KT-XH, trọng tâm là sắp xếp, kiện toàn bộ máy, vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp hiệu lực, hiệu quả. Đẩy mạnh chuyển đổi số và cải cách thủ tục hành chính; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; bảo đảm quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội.

Với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị và đồng lòng của Nhân dân, cộng đồng doanh nghiệp, xã Đoan Hùng đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2025. Tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn xã ước đạt trên 270 tỷ đồng, đạt 213,41% kế hoạch; tổng vốn đầu tư toàn xã hội ước đạt 960 tỷ đồng, đạt 120% kế hoạch; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 3,03%; 96,3% hộ đạt gia đình văn hoá...

Trong chuỗi chương trình, lãnh đạo Đảng ủy, UBND xã tổ chức gặp mặt tri ân các đồng chí nguyên lãnh đạo Ban Thường vụ Huyện ủy Đoan Hùng cũ, Thường trực Đảng ủy các xã trước khi thực hiện sắp xếp chính quyền địa phương 2 cấp và các cơ quan, đơn vị trên địa bàn.

Buổi tối cùng ngày, tại quảng trường xã Đoan Hùng đã diễn ra chương trình nghệ thuật “Mừng Đảng quang vinh, mừng Xuân Bính Ngọ” với sự tham gia biểu diễn của các nghệ sĩ, ca sĩ và các tốp ca, tốp múa. Các tiết mục được dàn dựng công phu, đặc sắc với các chủ đề về tình yêu quê hương, đất nước; ca ngợi Đảng, Bác Hồ vĩ đại và các giai điệu đón chào Xuân mới.

Tiết mục văn nghệ đặc sắc tại Chương trình “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026”.

Chương trình “Mừng Đảng quang vinh - Mừng Xuân Bính Ngọ 2026” được tổ chức không chỉ là hoạt động văn hóa có ý nghĩa thiết thực mà còn là dịp để khơi dậy niềm tự hào, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân đối với sự lãnh đạo của Đảng, tạo khí thế vui tươi, phấn khởi đón Tết cổ truyền của dân tộc.

Đức Anh