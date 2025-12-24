Lâm Thao xử lý vi phạm xây dựng nghĩa trang gia đình trái phép

Nhằm tăng cường kỷ cương, kỷ luật trong công tác quản lý nhà nước về đất đai, bảo đảm việc sử dụng đất đúng mục đích, đúng quy hoạch, đúng quy định của pháp luật, ngày 24/12, UBND xã Lâm Thao đã tổ chức kiểm tra, xác minh và xử lý nghiêm đối với trường hợp sử dụng đất nông nghiệp sai mục đích để xây dựng mồ mả trái pháp luật xảy ra tại khu Ngọc Tỉnh.

Hộ gia đình tự ý đổ đất, xây dựng mồ mả trên phần diện tích đất nông nghiệp tại khu Ngọc Tỉnh, xã Lâm Thao

Theo phản ánh của Nhân dân về việc có hộ gia đình tự ý đổ đất, xây dựng mồ mả trên phần diện tích đất nông nghiệp tại khu Ngọc Tỉnh. Cụ thể trong khuôn viên khu đất đã xây dựng nhiều hố quây gạch giống hình mồ mả; xây bể nước và 300m3 đất được tập kết để đắp nền.

Tại thực địa kiểm tra lập biên bản không có chủ sử dụng hợp pháp của thửa đất nêu trên, không có ai nhận là chủ đầu tư thực hiện việc tập kết đất và xây dựng vi phạm trái pháp trên đất nông nghiệp nêu trên.

Để ngăn chặn việc tiếp tục phát sinh xây dựng trái phép, UBND xã Lâm Thao đã tiến hành phá dỡ các hố đã xây dựng bằng gạch. Quá trình tổ chức phá đỡ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng quy trình, nhận được sự đồng tình, ủng hộ của đông đảo Nhân dân địa phương.

Tổ công tác của UBND xã Lâm Thao đã tiến hành lập biên bản và tháo dỡ tường bao, mồ mả xây dựng nghĩa trang gia đình trái phép trên đất nông nghiệp.

Thời gian qua, trên địa bàn khu 7 xã Thạch Sơn (cũ), khu Ngọc Tỉnh, thị trấn Lâm Thao (cũ) nay là xã Lâm Thao xảy ra tình trạng một số hộ gia đình tự ý vận chuyển đất san lấp đất nông nghiệp, xây cất mồ mả, xây quây nghĩa trang gia đình ngoài ranh giới nghĩa trang đã được quy hoạch, trên đất nông nghiệp và các khu đất không được phép. Đây là hành vi vi phạm quy định của pháp luật về đất đai, trật tự xây dựng và quản lý nghĩa trang. UBND xã Lâm Thao đã tiến hành lập biên bản và tháo gỡ công trình vi phạm này.

Lãnh đạo xã Lâm Thao nhất quán quan điểm chỉ đạo: Khu dân cư nào để xảy ra vi phạm, thì lãnh đạo khu dân cư, gồm Bí thư Chi bộ, Trưởng khu dân cư, Trưởng ban Công tác Mặt trận, Tổ trưởng Tổ bảo vệ an ninh trật tự ở cơ sở và cấp ủy phụ trách địa bàn phải chịu trách nhiệm trước UBND xã.

Đối với tất cả các trường hợp vi phạm, xã sẽ xử phạt vi phạm hành chính theo đúng quy định của pháp luật và tổ chức cưỡng chế phá dỡ ngay khi phát hiện, không để kéo dài, không để phát sinh vi phạm mới. Tinh thần là không có ngoại lệ, không có vùng cấm trong xử lý vi phạm, nhằm lập lại kỷ cương trong quản lý đất đai, trật tự xây dựng và công tác mai táng trên địa bàn.

Gia Thái - Tạ Thanh