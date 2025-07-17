Nút mạch cầm máu cấp cứu thành công người bệnh vỡ u gan nguy kịch

Chỉ trong 1 tuần, khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương đã liên tiếp thực hiện các ca can thiệp mạch máu cấp cứu cầm máu cho người bệnh u gan và vỡ u gan, phần lớn đều nhập viện trong tình trạng sốc mất máu do không điều trị sớm và theo dõi thường xuyên.

Sáng 16/7, ekip can thiệp khoa Chẩn đoán hình ảnh đã tiếp nhận cấp cứu một người bệnh nam, 73 tuổi, nhập viện trong tình trạng sốc mất máu do vỡ khối u gan phải, trên nền xơ gan, giãn vỡ tĩnh mạch thực quản đã từng được thắt bằng vòng cao su, kèm tràn dịch đa màng.

Người bệnh vỡ u gan điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương.

Từ kết quả chụp cắt lớp vi tính (CLVT) phát hiện khối u gan vỡ đang chảy máu hoạt động, người bệnh được khẩn trương chuyển can thiệp chụp và nút mạch cầm máu cấp cứu. Hình ảnh mạch máu cho thấy khối u lớn (kích thước ~10x11cm), tăng sinh mạch mạnh, nhánh phân thùy trước gan phải có dấu hiệu thoát thuốc cản quang – xác định điểm chảy máu chính.

Ekip can thiệp đã thực hiện nút tắc chọn lọc nhánh mạch phân thùy trước bằng hỗn dịch keo sinh học – Lipiodol, giúp cầm máu thành công. Sau can thiệp, huyết động và toàn trạng người bệnh ổn định, được chuyển về khoa Hồi sức cấp cứu để tiếp tục điều trị.

Từ thực tế lâm sàng, bác sĩ khuyến cáo: Nhiều người bệnh ung thư gan vẫn còn tâm lý chủ quan, không điều trị sớm, không theo dõi định kỳ, chỉ đến viện khi cơ thể suy kiệt, đau tức hoặc thậm chí đã vỡ u, chảy máu ồ ạt, đe dọa tính mạng. Trong các ca can thiệp cấp cứu vừa qua, hầu hết người bệnh đều đến viện muộn, bỏ lỡ giai đoạn “vàng” để điều trị can thiệp hiệu quả hơn, làm tăng nguy cơ tử vong, biến chứng và gánh nặng điều trị.

Hà Trang