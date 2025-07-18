Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Thanh Ba lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030

Ngày 18/7, Đảng bộ xã Thanh Ba tổ chức Đại hội Đại biểu Đảng bộ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đại hội có chủ đề: “Tiếp tục ổn định tổ chức, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ xã; phát huy tinh thần đoàn kết, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, trách nhiệm, nêu gương, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, điều hành và phục vụ Nhân dân; khai thác tốt tiềm năng, huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực, xây dựng xã Thanh Ba đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao”. Đây là Đảng bộ xã đầu tiên trên địa bàn tỉnh tổ chức Đại hội.

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội.

Giám đốc Công an tỉnh Nguyễn Minh Tuấn và Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bùi Đình Thi tặng hoa chúc mừng Ban Chấp hành Đảng bộ xã Thanh Ba, nhiệm kỳ 2025-2030.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh được Ban Thường vụ Tỉnh ủy phân công chỉ đạo Đại hội. Dự và chung vui với Đảng bộ xã Thanh Ba có đồng chí Bùi Đình Thi - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy; lãnh đạo các Ban xây dựng Đảng tỉnh, Văn phòng Tỉnh uỷ; Mẹ VNAH, đảng viên lão thành; lãnh đạo, chỉ huy một số cơ quan, đơn vị trên địa bàn. Tham dự Đại hội có gần 200 đại biểu chính thức đại diện cho ý chí, nguyện vọng của trên 2.300 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Các đại biểu dự Đại hội.

Xã Thanh Ba được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 đơn vị: Xã Vân Lĩnh, Đồng Xuân, Hanh Cù và thị trấn Thanh Ba. Nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân toàn xã đã đổi mới, sáng tạo trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện; xác định những nhiệm vụ trọng tâm phù hợp với tình hình thực tiễn; phát huy được sức mạnh tổng thể. Kinh tế - xã hội của xã đã đạt được những kết quả quan trọng: 4/4 xã, thị trấn trước sáp nhập đạt chuẩn nông thôn mới và đô thị văn minh, trong đó xã Đồng Xuân đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, góp phần nâng cao thu nhập cho người dân.

Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh phát biểu chỉ đạo Đại hội

Cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp bước đầu đạt hiệu quả, có 1 sản phẩm OCOP 5 sao Quốc gia; sản xuất công nghiệp, dịch vụ tăng trưởng khá. Hạ tầng kinh tế - xã hội được quan tâm đầu tư, hoàn thiện theo hướng đồng bộ, hiện đại. Văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ rõ nét; chất lượng giáo dục, y tế có nhiều chuyển biến.

Kết quả thực hiện, 9/10 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu Nghị quyết Đảng ủy, 1/10 chỉ tiêu đạt tiệm cận so với mục tiêu Nghị quyết. Đáng chú ý: Thu nhập bình quân đầu người ước đạt 53,63 triệu đồng/năm, đạt 97,06% kế hoạch; tỷ lệ dân số tham gia bảo hiểm y tế 93,25%, đạt 100% kế hoạch; 5 khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu. Tỷ lệ dân cư được sử dụng nước sạch, nước hợp vệ sinh 100%. Tỷ lệ tổ chức cơ sở Đảng hoàn thành tốt nhiệm vụ hàng năm đạt 85,7%...

Bí thư Đảng ủy xã Thanh Ba Nguyễn Kim Chi phát biểu khai mạc Đại hội.

Công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính gắn với chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 đã được được quan tâm chỉ đạo, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành của chính quyền các cấp, tăng cường khả năng tiếp cận các dịch vụ của người dân. An sinh xã hội luôn được bảo đảm. Công tác phòng, chống thiên tai và tìm kiếm, cứu hộ, cứu nạn được chỉ đạo sát sao, chủ động và kịp thời. An ninh chính trị ổn định, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được quan tâm chú trọng. Công tác chính trị tư tưởng có nhiều đổi mới, năng lực cán bộ được nâng lên, kỷ luật, kỷ cương công vụ được tăng cường, cơ bản đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ. Hoạt động của HĐND, UBND có nhiều đổi mới, thiết thực, hiệu lực, hiệu quả. MTTQ và các đoàn thể ngày càng phát huy tốt vai trò đại diện quyền lợi hợp pháp, chính đáng của Nhân dân, hội viên, đoàn viên; tích cực vận động Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước, góp phần quan trọng phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh trên địa bàn xã. Đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện rõ rệt...

Nhiệm kỳ 2025-2030, Đảng bộ xã Thanh Ba tập trung lãnh đạo phát triển toàn diện các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, nâng cao đời sống Nhân dân. Phát huy sức mạnh tổng hợp, tăng cường thu hút các nguồn lực đầu tư và khai thác hiệu quả tiềm năng, lợi thế của xã; thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội nhanh và bền vững.

Đẩy mạnh xã hội hoá và nâng cao chất lượng các lĩnh vực giáo dục, y tế, văn hoá xã hội; giữ vững ổn định chính trị, bảo đảm an ninh, trật tự an toàn xã hội. Nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng và đảng viên; đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền; xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, tinh gọn, hiệu quả.

Lãnh đạo thực hiện tốt 2 khâu đột phá: Đẩy mạnh chuyển đổi số trong hệ thống chính trị đáp ứng yêu cầu quản lý, điều hành, phục vụ Nhân dân và phát triển kinh tế - xã hội gắn với quá trình xây dựng xã nông thôn mới nâng cao. Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hoá, ứng dụng công nghệ cao, định vị thương hiệu chè Búp tím Thanh Ba trở thành thương hiệu đặc sản...

Đại hội Đại biểu Đảng bộ xã Thanh Ba là Đảng bộ đầu tiên trên địa bàn tỉnh tổ chức Đại hội.

Tặng lẵng hoa chúc mừng Đại hội, Thiếu tướng Nguyễn Minh Tuấn yêu cầu Đảng bộ xã Thanh Ba cần nhanh chóng ổn định bộ máy, xây dựng khối đại đoàn kết, thống nhất trong toàn Đảng bộ; phát huy tinh thần chủ động, đổi mới, sáng tạo trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ nhiệm kỳ 2025-2030; gương mẫu, đi đầu, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả 4 Nghị quyết chiến lược của Bộ Chính trị theo chức năng, nhiệm vụ, phù hợp với tình hình, yêu cầu thực tế tại địa phương. Xác định đây là “bộ tứ trụ cột” đưa đất nước, tỉnh Phú Thọ nói chung và xã Thanh Ba nói riêng vững vước phát triển tiến vào Kỷ nguyên mới – Kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Đảng bộ xã Thanh Ba cần mạnh dạn đưa ra các chỉ tiêu mới, xác định cụ thể các nhiệm vụ trọng tâm, đột phá, phát triển kinh tế - xã hội để triển khai thực hiện với tinh thần “Chỉ đạo công việc sát sao, quyết liệt, rõ người, rõ việc, rõ tiến độ, rõ kết quả, rõ trách nhiệm”. Trong đó, phải tập trung thực hiện tốt công tác quản lý Nhà nước về đất đai, bảo đảm chặt chẽ, đúng quy định, góp phần khai thác hiệu quả nguồn lực, tăng cường thu ngân sách một cách bền vững, tạo nguồn vốn phát triển hạ tầng cơ sở. Quan tâm, chú trọng công tác an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững, chăm sóc sức khỏe Nhân dân, phát triển văn hoá, y tế, giáo dục; gắn đào tạo nghề với giải quyết việc làm cho Nhân dân.

Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, đẩy mạnh chuyển đổi số toàn diện, xây dựng nền hành chính trong sạch, hoạt động hiệu quả, hiệu năng, nâng cao hiệu quả hoạt động của Trung tâm Phục vụ Hành chính công, góp phần thực hiện mục tiêu bảo đảm đến năm 2005, 100% thủ tục tài chính được thực hiện không phụ thuộc vào địa giới hành chính trong phạm vi toàn tỉnh.

Tăng cường xây dựng Đảng, hệ thống chính trị thật sự trong sạch, vững mạnh, gắn với đẩy mạnh cải cách hành chính trong Đảng, xác định đây là nhiệm vụ then chốt để đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Đảng. Tăng cường công tác đảm bảo quốc phòng, an ninh, giữ vững trật tự an toàn xã hội, chủ động nắm chắc tình hình, giải quyết kịp thời các vấn đề liên quan đến an ninh trật tự ngay từ cơ sở, không để xảy ra các điểm nóng về an ninh trật tự.

Chương trình văn nghệ chào mừng Đại hội.

Tại Đại hội đã công bố các Quyết định của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó Bí thư Đảng uỷ xã nhiệm kỳ 2025-2030; Quyết định chỉ định Ủy ban Kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Đảng uỷ nhiệm kỳ 2025-2030.

Phát huy dân chủ, trí tuệ, trách nhiệm, các đại biểu đã thảo luận, đóng góp vào các văn kiện trình tại Đại hội và các dự thảo Văn kiện Đại hội Đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

