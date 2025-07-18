Top 5+ công ty quà tặng doanh nghiệp uy tín, đa dạng sản phẩm, giá tốt

Quà tặng doanh nghiệp giúp các đơn vị, công ty việc xây dựng hình ảnh thương hiệu và tri ân khách hàng hiệu quả. Do đó, việc chọn đúng đơn vị uy tín sẽ giúp doanh nghiệp sở hữu những quà tặng chất lượng, thiết kế đẹp, in logo, khắc tên chuyên nghiệp với chi phí hợp lý. Dưới đây là top công ty quà tặng doanh nghiệp đáng tin cậy, nổi bật với dịch vụ đa dạng, sản phẩm đa dạng và tùy chỉnh theo yêu cầu.

Công ty Quà tặng doanh nghiệp DTH

Quà tặng Doanh nghiệp DTH là đơn vị uy tín hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất và cung cấp quà tặng doanh nghiệp in logo, khắc tên theo yêu cầu. Với hơn 10 năm kinh nghiệm phục vụ hàng ngàn khách hàng trên toàn quốc, từ các doanh nghiệp nhỏ, vừa đến tập đoàn lớn, cơ quan nhà nước và tổ chức quốc tế.

Một số sản phẩm chủ lực đều có thể tùy chỉnh in logo theo yêu cầu của DTH gồm:

Quà tặng bình nước: Bình giữ nhiệt, cốc giữ nhiệt, bình nhựa, bình thủy tinh in logo theo yêu cầu.

Quà tặng gốm sứ: Ly sứ, bộ ấm chén, bát đĩa, bình hoa, bình hút lộc, chén, khay mứt,... từ thương hiệu Minh Long, Bát Tràng, Dong Hwa chính hãng.

Quà tặng thời trang: Túi vải in logo, ô dù cầm tay, mũ bảo hiểm, áo mưa in logo công ty theo yêu cầu.

Quà tặng công nghệ: Pin sạc dự phòng, USB, loa bluetooth, chuột máy tính,...

Quà tặng văn phòng: Bút khắc tên, sổ tay, hộp đựng bút, balo,...

Set quà tặng:Giftset theo combo, thiết kế trọn bộ theo chủ đề hoặc sự kiện doanh nghiệp.

Tất cả sản phẩm do DTH cung cấp đều có thể in logo, khắc tên hoặc thiết kế theo bộ nhận diện thương hiệu riêng. Xưởng sản xuất quy mô lớn, trực tiếp – không qua trung gian, đảm bảo giá thành cạnh tranh và tiến độ nhanh chóng.

Dịch vụ quà tặng trọn gói, từ thiết kế - in ấn - đóng gói - giao hàng toàn quốc, đặc biệt chuyên phục vụ quà tặng sự kiện lớn, hội nghị cấp cao và đại hội ban ngành Nhà nước.

Thông tin liên hệ:

Văn phòng: 9/5 Nguyễn Hữu Tiến, Phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: lienhe@congtyquatang.com.vn

Website: https://congtyquatang.com.vn/

Hotline: 0975.759.649

Công ty Quà tặng Viva

Một trong những công ty quà tặng doanh nghiệp uy tín mà bạn có thể tham khảo là Vivagift (Quà tặng Viva). Viva cung cấp hơn 500 mẫu quà tặng đa dạng, phục vụ các doanh nghiệp, ngân hàng, tổ chức Nhà nước, trường học và bệnh viện trên toàn quốc.

Danh mục sản phẩm nổi bật gồm: bình giữ nhiệt, sổ tay, bút ký, ô dù, ly sứ, ấm chén, túi vải, balo, nón bảo hiểm, kỷ niệm chương, set quà tặng kết hợp,... Ngoài ra, công ty hỗ trợ in logo, khắc tên, cá nhân hóa thiết kế theo yêu cầu, giúp doanh nghiệp ghi dấu thương hiệu trong các sự kiện, hội nghị, lễ kỷ niệm hay đại hội.

Thông tin liên hệ:

Văn phòng: 189 Tây Thạnh, Phường Tây Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh

Email: lienhe@quatangviva.com

Website: https://quatangviva.com/

Hotline: 1900.8159

Giftset ly giữ nhiệt, bút khắc tên tặng thầy cô tại Vivagift.

Quà tặng doanh nghiệp SongAnhGift

SongAnhGift là đối tác đáng tin cậy chuyên cung cấp quà tặng doanh nghiệp thiết kế riêng, giá tốt. Các dòng sản phẩm quà tặng phong phú như bình giữ nhiệt, sổ tay, bút ký, ô dù, ly sứ, túi vải, bộ ấm trà đều được in logo, khắc tên nên SongAnhGift đáp ứng linh hoạt mọi nhu cầu từ quà tặng sự kiện, hội nghị đến tri ân đối tác, nhân viên.

Đặc biệt, các set quà cao cấp hư set sổ tay - bút khắc tên, bình giữ nhiệt - bút - sổ,... được nhiều doanh nghiệp yêu thích bởi sự chỉn chu và sang trọng.

Thông tin liên hệ:

Email: lienhe@quatangsonganh.com

Website: https://quatangsonganh.com/

Hotline: 0933.529.934

Song Anh Gift cung cấp set quà bình giữ nhiệt, hộp trà cao cấp.

Elmichvietnam.com

Elmichvietnam.com là đơn vị chuyên cung cấp quà tặng doanh nghiệp cao cấp, tập trung vào các dòng bình giữ nhiệt, ly giữ nhiệt và sản phẩm gia dụng chính hãng của Elmich - thương hiệu uy tín đến từ châu Âu.

Sản phẩm do Elmichvietnam.com cam kết chính hãng, chất lượng chuẩn châu Âu, được in logo, khắc tên rõ nét để làm quà tặng doanh nghiệp nâng tầm thương hiệu. Phù hợp cho các chương trình tri ân, hội nghị, sự kiện và làm quà tặng khách hàng, đối tác chuyên nghiệp.

Thông tin liên hệ:

Website: https://elmichvietnam.com/

Hotline: 0938 974 299

Bình giữ nhiệt Elmich chính hãng khắc tên do Elmichvietnam.com sản xuất.

Binhnuocteen.com

Không chỉ cung cấp bình nước, Binhnuocteen.com là đối tác đồng hành cùng doanh nghiệp trong việc tạo dấu ấn thương hiệu qua từng món quà tặng.

Binhnuocteen.com chuyên cung cấp bình giữ nhiệt, ly giữ nhiệt, ly sứ, bình nước nhựa, dễ dàng cá nhân hóa bằng cách in logo, khắc tên theo yêu cầu. Đặc biệt, Binhnuocteen.com còn thiết kế và sản xuất hộp quà in logo riêng biệt, giúp quà tặng trở nên sang trọng và mang đậm tính thương hiệu.

Thông tin liên hệ:

Email: lienhe.binhnuocteen@gmail.com

Website: https://binhnuocteen.com

Hotline: 0975 759 649

Set quà bình giữ nhiệt, bút ký, sổ tay khắc tên do binhnuocteen.com cung cấp

Trên đây là danh sách công ty quà tặng doanh nghiệp uy tín, được đánh giá cao nhờ chất lượng sản phẩm, dịch vụ chuyên nghiệp. Việc lựa chọn đúng đối tác giúp bạn tiết kiệm thời gian, tối ưu chi phí và nâng cao hình ảnh thương hiệu trong mắt khách hàng, đối tác.

Đừng ngần ngại liên hệ với Công ty Quà tặng doanh nghiệp DTH qua hotline: 0975 759 649 để được tư vấn và báo giá nhanh chóng nhất nhé!