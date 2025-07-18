Xã Sơn Lương vận hành chính quyền mới: Gần dân, hiệu quả

Từ 1/7/2025, đánh dấu bước ngoặt quan trọng trong quá trình sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy chính quyền địa phương theo mô hình hai cấp trên toàn tỉnh. Tại xã Sơn Lương, quá trình chuyển đổi được triển khai nghiêm túc, bài bản và bước đầu cho thấy hiệu quả rõ rệt trong công tác chỉ đạo, điều hành và phục vụ Nhân dân.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sơn Lương nỗ lực, trách nhiệm, hết lòng vì Nhân dân phục vụ.

Để vận hành bộ máy thông suốt, hiệu quả, UBND xã Sơn Lương đã ban hành Quyết định số 01/QĐ- UBND về việc thành lập Trung tâm Phục vụ hành chính công xã. Trung tâm gồm 7 cán bộ, công chức, do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã làm Giám đốc điều hành. Các quyết định quy định chức năng, nhiệm vụ của Trung tâm và phân công nhiệm vụ cho từng cán bộ được ban hành, bảo đảm tính pháp lý, tổ chức đồng bộ và vận hành hiệu quả ngay từ những ngày đầu.

Trong 8 ngày đầu vận hành (từ 1/7 - 8/7/2025), Trung tâm tiếp nhận và giải quyết 106 hồ sơ hành chính cho người dân, chủ yếu liên quan đến chứng thực bản sao, hợp đồng, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Toàn bộ hồ sơ đều được giải quyết đúng hạn, không để xảy ra tình trạng chậm muộn hay tồn đọng. Đáng chú ý là tinh thần phục vụ Nhân dân được thể hiện rõ ngay trong từng tình huống cụ thể.

Anh Hà Văn Hương, khu Sơn Tình, xã Sơn Lương chia sẻ: “Tôi làm thủ tục chứng thực hợp đồng thế chấp nhưng hồ sơ bị thiếu Căn cước công dân và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất. Cán bộ ở trung tâm hướng dẫn rất rõ ràng, chi tiết, giúp tôi hiểu để hoàn thiện lại hồ sơ. Tuy phải quay về bổ sung nhưng tôi cảm nhận được sự minh bạch và trách nhiệm trong cách làm việc”. Ngược lại, nhiều trường hợp được giải quyết nhanh hơn so với quy định, tạo ấn tượng tốt với người dân. Anh Hà Ngọc Ánh, khu Tam Giao cho biết: “Tôi làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, được báo sẽ trả kết quả trong 2 ngày nhưng chỉ trong một buổi chiều tôi đã nhận được. Tôi rất hài lòng”.

Đồng chí Hoàng Thanh Vân, phụ trách lĩnh vực Hộ tịch, Tư pháp, Nông nghiệp và Môi trường tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã cho biết: “Việc trả kết quả nhanh là nhờ mô hình mới cho phép địa phương tiếp nhận, phê duyệt và trả kết quả tại chỗ đối với những hồ sơ đầy đủ thành phần. Chúng tôi ưu tiên tính chính xác nhưng nếu có thể đẩy nhanh thời gian mà vẫn đúng quy định thì luôn cố gắng phục vụ sớm cho dân”.

Đội Thanh niên tình nguyện xung kích vì cộng đồng xã Sơn Lương hướng dẫn người dân hoàn thiện hồ sơ để giải quyết thủ tục hành chính.

Để hỗ trợ người dân giải quyết các thủ tục hành chính (TTHC) được thuận lợi hơn, từ chỉ đạo của Trung ương, tỉnh và sự chủ động của chính quyền xã, Sơn Lương đã thành lập đội Thanh niên tình nguyện xung kích vì cộng đồng với gần 30 thành viên là bí thư các chi đoàn, sinh viên, học sinh THPT đang trong kỳ nghỉ hè. Đội đảm nhận các phần việc hỗ trợ người dân làm TTHC như viết hồ sơ, kích hoạt định danh điện tử mức 1, hướng dẫn quy trình tại trung tâm và đến từng khu dân cư giúp đỡ người cao tuổi, người khó khăn trong di chuyển. Đồng chí Nguyễn Xuân Trường, Phó trưởng đội Thanh niên tình nguyện xung kích vì cộng đồng xã Sơn Lương cho biết: “Mỗi ngày, đội phân công 4- 5 bạn trực tại trung tâm. Chúng tôi duy trì hoạt động trong tháng 7 và 8. Ai cũng cố gắng hết sức, chỉ mong góp phần giúp bà con tiếp cận dịch vụ công thuận lợi hơn”.

Song song với việc phục vụ TTHC, từ ngày 1/7, hệ thống văn bản điều hành của UBND xã cũng được vận hành thông suốt, kết nối đồng bộ với hệ thống toàn tỉnh. Cán bộ, công chức xã được hướng dẫn đầy đủ quy trình xử lý văn bản đến, đi; bảo đảm văn bản được tiếp nhận, xử lý đúng trình tự, kịp thời, không để xảy ra tình trạng chậm trễ. Tính đến ngày 8/7, UBND xã đã tiếp nhận và xử lý 341 văn bản, góp phần quan trọng vào việc duy trì kỷ luật hành chính và nâng cao hiệu quả điều hành. Trong những ngày đầu vận hành mô hình mới, UBND xã Sơn Lương kịp thời ban hành Thông báo số 01/TB- UBND về địa điểm làm việc của các cơ quan Đảng ủy, HĐND, UBND, Công an và Ban Chỉ huy quân sự xã; đồng thời công khai số điện thoại đường dây nóng qua Thông báo số 03/TB- UBND, ngày 4/7/2025. Các thông tin này được tuyên truyền rộng rãi qua hệ thống truyền thanh cơ sở, mạng xã hội và tại các khu dân cư, giúp người dân dễ dàng tiếp cận, phản ánh và tương tác với chính quyền.

Tuy nhiên, khó khăn vẫn còn hiện hữu. Bên cạnh việc tăng cường sửa chữa, mua sắm lắp đặt cơ sở vật chất mới như: Wifi miễn phí riêng biệt phục vụ nhân dân, cây nước nóng lạnh, các hệ thống ghế băng từ ngoài vào trong, điều hòa... thì hạ tầng công nghệ thông tin đang ở mức cơ bản, nhiều thiết bị đã qua sử dụng nhiều năm, hiệu năng đã giảm. Từ thực tế đó, UBND xã Sơn Lương đề xuất các sở, ngành của tỉnh sớm hoàn thiện và ban hành bộ TTHC nội bộ, tạo sự thống nhất trong quy trình xử lý giữa các cấp chính quyền.

Những ngày đầu triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp tại xã Sơn Lương cho thấy bước chuyển tích cực cả về tổ chức bộ máy, cách thức vận hành và tinh thần phục vụ Nhân dân. Từ cán bộ, tình nguyện viên trẻ đến người dân, tất cả đang cùng nhau tạo nên một diện mạo mới cho chính quyền cơ sở minh bạch hơn, gần dân hơn và hiệu quả hơn, đúng với định hướng “chính quyền phục vụ” mà Đảng, Nhà nước và tỉnh đã đề ra.

Ánh Dương