Tặng 100 đèn bàn cho học sinh Trường Tiểu học Liên Hòa

Ngày 29/12, Đoàn Thanh niên Công ty Điện lực Phú Thọ phối hợp với Đội Quản lý điện lực khu vực Lập Thạch tổ chức chương trình “Thắp sáng ước mơ” và giáo dục kỹ năng sử dụng điện an toàn, tiết kiệm tại Trường Tiểu học Liên Hòa, xã Liên Hòa. Đây là hoạt động nằm trong “Tháng tri ân khách hàng” của Công ty Điện lực Phú Thọ triển khai trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu trao tặng đèn bàn cho học sinh.

Trong chương trình, Đoàn Thanh niên Công ty đã trao tặng 100 chiếc đèn bàn cho học sinh và trao 100 quyển truyện tranh “Bí mật quả cầu tím” cho thư viện nhà trường. Cuốn truyện do Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC) phối hợp với Nhà xuất bản Thế giới phát hành nhằm tuyên truyền tiết kiệm điện. Với hình thức truyện tranh sinh động, nhiều minh họa tươi sáng, lời thoại dí dỏm, cuốn sách đã biến những khái niệm khô khan như “tiết kiệm điện”, “an ninh năng lượng” thành câu chuyện gần gũi, dễ nhớ và dễ áp dụng.

Các tuyên truyền viên Công ty Điện lực Phú Thọ cũng đã tuyên truyền, phát tờ rơi và sách hướng dẫn an toàn điện cho học sinh. Đây là tài liệu để Trường Tiểu học Liên Hòa triển khai các tiết học, chương trình tiết kiệm điện trong trường học.

Các đại biểu tặng truyện tranh “Bí mật quả cầu tím” cho các em học sinh.

Với thông điệp nhẹ nhàng nhưng sâu sắc, EVNNPC và Công ty Điện lực Phú Thọ kỳ vọng quyển truyện tranh “Bí mật quả cầu tím” sẽ trở thành người bạn đồng hành thân thiết của học sinh, giúp việc tiết kiệm điện trở nên tự nhiên như thói quen hằng ngày.

