Phụ nữ xã Vĩnh Thành tích cực tham gia xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh

Phát huy vai trò, vị thế của phụ nữ trong đời sống xã hội, những năm qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Vĩnh Thành đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên tham gia xây dựng chính quyền cơ sở. Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, phụ nữ địa phương đang góp phần xây dựng bộ máy chính quyền gần dân, vì dân, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Cán bộ nữ xã Vĩnh Thành hướng dẫn người dân thực hiện thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Xây dựng chính quyền cơ sở vững mạnh là nhiệm vụ quan trọng, gắn liền với việc phát huy quyền làm chủ của Nhân dân. Nhận thức rõ vai trò của phụ nữ trong quá trình này, Hội LHPN xã Vĩnh Thành đã chủ động triển khai nhiều hoạt động nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hội viên trong tham gia quản lý nhà nước, giám sát, phản biện xã hội và xây dựng đội ngũ cán bộ ở cơ sở.

Hiện nay, Hội LHPN xã Vĩnh Thành có 23 chi hội với 4.420 hội viên. Bám sát sự chỉ đạo của Hội cấp trên và nhiệm vụ chính trị của địa phương, Hội đã xây dựng kế hoạch tuyên truyền, phổ biến sâu rộng các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước liên quan trực tiếp đến quyền, nghĩa vụ của công dân, nhất là vai trò của phụ nữ trong xây dựng chính quyền cơ sở.

Thông qua sinh hoạt chi hội, hội nghị chuyên đề, Hội tập trung tuyên truyền Luật Bình đẳng giới, Luật Tổ chức chính quyền địa phương, Luật Phòng, chống tham nhũng, quy chế dân chủ ở cơ sở cùng nhiều văn bản pháp luật liên quan. Qua đó, giúp hội viên hiểu rõ hơn quyền và trách nhiệm của mình trong việc tham gia xây dựng, giám sát hoạt động của chính quyền địa phương.

Cùng với công tác tuyên truyền, Hội LHPN xã tích cực vận động hội viên tham gia đóng góp ý kiến vào các chủ trương, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương; tham gia các buổi tiếp xúc cử tri, đối thoại giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân. Nhiều ý kiến tâm huyết, trách nhiệm của hội viên phụ nữ đã được phản ánh kịp thời, góp phần giải quyết những vấn đề phát sinh từ cơ sở.

Cán bộ nữ xã Vĩnh Thành hướng dẫn người dân lấy số thứ tự tại Trung tâm Phục vụ hành chính công.

Tham gia xây dựng chính quyền cơ sở còn được thể hiện rõ nét qua vai trò của phụ nữ trong công tác giám sát, phản biện xã hội. Hội LHPN xã đã phối hợp với Ủy ban MTTQ và các đoàn thể chính trị – xã hội tham gia giám sát việc thực hiện các chính sách an sinh xã hội, hỗ trợ hộ nghèo, gia đình chính sách và các chương trình mục tiêu trên địa bàn.Nhiều hội viên phụ nữ tích cực tham gia Tổ hòa giải ở cơ sở, Tổ tự quản, Ban Thanh tra nhân dân, Ban Giám sát đầu tư cộng đồng. Với sự mềm dẻo, khéo léo, phụ nữ đã góp phần giải quyết kịp thời các mâu thuẫn phát sinh trong cộng đồng dân cư, giữ gìn an ninh trật tự, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.Bên cạnh đó, Hội cũng chú trọng phát hiện, bồi dưỡng và giới thiệu những hội viên phụ nữ có năng lực, uy tín tham gia cấp ủy, HĐND, UBND xã và các tổ chức ở thôn, xóm. Qua đó, từng bước nâng cao tỷ lệ nữ tham gia lãnh đạo, quản lý ở cơ sở, góp phần xây dựng bộ máy chính quyền ngày càng vững mạnh.Các phong trào thi đua do Hội phát động như “Phụ nữ tích cực học tập, lao động sáng tạo, xây dựng gia đình hạnh phúc”, cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch”, “5 có, 3 sạch” gắn với xây dựng nông thôn mới đã trở thành môi trường thực tiễn để hội viên thể hiện vai trò, trách nhiệm. Thông qua các phong trào này, phụ nữ không chỉ nâng cao chất lượng đời sống gia đình mà còn tích cực tham gia giữ gìn vệ sinh môi trường, xây dựng nếp sống văn minh, chấp hành tốt các quy định của pháp luật.

Hội LHPN nữ xã Vĩnh Thành phối hợp với Công an tuyên truyền pháp luật cho hội viên và Nhân dân.

Chia sẻ về vai trò của phụ nữ trong xây dựng chính quyền cơ sở, đồng chí Hoàng Thanh Bình, Chủ tịch Hội LHPN xã Vĩnh Thành cho biết: Hội xác định việc tham gia xây dựng chính quyền cơ sở là nhiệm vụ quan trọng, xuyên suốt. Thời gian tới, chúng tôi sẽ tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giám sát, phản biện xã hội; đồng thời khuyến khích hội viên phụ nữ mạnh dạn tham gia đóng góp ý kiến, tham gia quản lý, góp phần xây dựng chính quyền cơ sở ngày càng trong sạch, vững mạnh.

Là hội viên thường xuyên tham gia các hoạt động tại địa phương, chị Phạm Thị Mão - hội viên phụ nữ khu Diệm Xuân, xã Vĩnh Thành chia sẻ: Trước đây, tôi chưa hiểu rõ vai trò của mình trong việc tham gia xây dựng chính quyền. Nhờ được Hội tuyên truyền, hướng dẫn, tôi tích cực tham gia các buổi họp dân, đóng góp nhiều ý kiến xây dựng xã. Tôi thấy tiếng nói của phụ nữ ngày càng được lắng nghe và tôn trọng hơn.

Với sự chủ động, sáng tạo trong triển khai các hoạt động, Hội LHPN xã đã và đang phát huy tốt vai trò của phụ nữ trong tham gia xây dựng chính quyền cơ sở. Những đóng góp thiết thực của hội viên phụ nữ không chỉ góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của chính quyền địa phương mà còn tạo nền tảng vững chắc để xây dựng xã Vĩnh Thành phát triển bền vững, văn minh.

Dương Chung