Sinh hoạt chuyên đề về an toàn giao thông và giáo dục kỹ năng công dân số cho học sinh

Sáng 29/12, Cụm chuyên môn số 4, Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chức hoạt động trải nghiệm, sinh hoạt chuyên đề về an toàn giao thông, giáo dục kỹ năng công dân số tại Trường Tiểu học Nguyễn Bá Ngọc, xã Thanh Sơn.
Tiểu phẩm an toàn giao thông trong kỷ nguyên số.
Tại buổi sinh hoạt, giáo viên và học sinh của nhà trường cùng tham gia các hoạt động trải nghiệm như tọa đàm, xem tiểu phẩm; trả lời câu hỏi của phần giao lưu tìm hiểu về Luật ATGT tích hợp giáo dục kỹ năng công dân số.
Thông qua các tình huống thực tế, trò chơi, thảo luận nhóm nhằm trang bị cho học sinh những kiến thức cơ bản về an toàn khi tham gia giao thông, kỹ năng sử dụng internet an toàn, văn minh. Hoạt động sinh hoạt chuyên đề về ATGT gắn với giáo dục kỹ năng công dân số là sáng kiến của Trường tiểu học Nguyễn Bá Ngọc góp phần đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục. Các giáo viên, tổng phụ trách đội trong cụm được giao lưu, chia sẻ tổ chức các hoạt động sinh hoạt chuyên đề, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, bước đầu hình thánh nhân cách công dân số trong tương lai.
Gia Thái, Hoài Vũ
