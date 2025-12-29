“Giọt hồng” EVN

Tuần lễ hồng EVN do Tập đoàn Điện lực Việt Nam phát động đã bước sang năm thứ 11. Năm nay với thông điệp “Vạn trái tim - Một tấm lòng”, chương trình được tổ chức với mong muốn truyền tải quan điểm nhất quán, đó là trách nhiệm với khách hàng, đối tác, cộng đồng xã hội và với tương lai của đất nước, là một phần không thể thiếu trong sứ mệnh của EVN.

Cán bộ, nhân viên Công ty Điện lực Phú Thọ tham gia “Tuần lễ hồng EVN”.

Xuyên suốt những năm qua, cùng với Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN), Tổng Công ty Điện lực miền Bắc (EVNNPC), hoạt động này đã thu hút đông đảo cán bộ, công nhân viên ngành điện Phú Thọ tham gia cùng chung tay với toàn xã hội hiến máu cứu người.

Tại Công ty Điện lực Phú Thọ, hiến máu tình nguyện không còn là phong trào ngẫu hứng mà đã trở thành một phần trong nếp sống văn hóa doanh nghiệp, được duy trì đều đặn suốt nhiều năm liền. Tinh thần ấy lan tỏa mạnh mẽ từ Ban Giám đốc đến từng cán bộ, công nhân viên, từ các phòng ban đến các Đội Quản lý điện trực thuộc. Nhiều cán bộ, công nhân viên đã trở thành “gương mặt quen thuộc” trong tuần lễ giàu ý nghĩa nhân văn của ngành Điện. Chị Nguyễn Hoàng Hương - Đội quản lý điện lực Hòa Bình cho biết: Tôi đã tham gia hiến máu 14-15 lần, có lần hiến máu theo chương trình của địa phương, nhưng chủ yếu tôi tham gia hiến máu tại “Tuần lễ hồng EVN”. Với tôi đây đã trở thành một việc làm quen thuộc hằng năm khi cơ quan phát động. Tôi chỉ nghĩ đơn giản, khi có những người cần thì mình hiến tặng, vì rất có thể một lúc nào đó mình hay những người thân trong gia đình mình cũng sẽ cần những giọt máu đó”.

Đã có 10 lần tham gia hiến máu, Nguyễn Quang Đạt - Chuyên viên phòng tổ chức và nhân sự chia sẻ: “Khi còn là sinh viên em đã nhiều lần tham gia hiến máu tình nguyện. Em thấy đây là một chương trình có ý nghĩa nhân văn rất lớn, đâu đó trong bệnh viện có người đang chờ từng đơn vị máu để giành lại sự sống. Vì vậy, hiến máu là một việc mà mỗi người nên làm khi có điều kiện. Giúp được một phần nào cho người cần máu hiến, em thấy rất vui. Từ khi về công tác tại Công ty Điện lực Phú Thọ, hàng năm ngành Điện đều tổ chức chương trình “Tuần lễ hồng EVN", em tiếp tục tham gia với mong muốn góp một phần nhỏ bé để cứu sống người bệnh”.

Trong câu chuyện chia sẻ với chúng tôi, những “gương mặt thân quen’ của Tuần lễ hồng đều có những lần đầu hồi hộp xen lẫn lo lắng nhưng sau đó là một hành trình dài gắn bó và luôn đồng hành với chương trình. Đó là cách để những cán bộ, công nhân ngành Điện thể hiện trách nhiệm với cộng đồng. Sự nhiệt tình của những cán bộ, nhân viên như chị Hương, em Đạt đã góp phần tạo nên không khí sôi nổi ngay từ những ngày đầu phát động. Riêng trong ngày 12/12, Công ty Điện lực Phú Thọ đã trao đi 153 đơn vị máu, đóng góp thiết thực vào nguồn máu dự trữ phục vụ cấp cứu và điều trị tại các cơ sở y tế trong tỉnh.

Đồng chí Nguyễn Tiến Nhu - Chủ tịch Công đoàn Công ty Điện lực Phú Thọ cho biết: "Tuần lễ hồng EVN là hoạt động được Công ty Điện lực Phú Thọ hưởng ứng và duy trì đều đặn hằng năm, nhưng mỗi năm đều mang lại giá trị mới. Chương trình không chỉ thể hiện trách nhiệm xã hội mà còn phản ánh nét đẹp văn hóa của ngành Điện. Khi cán bộ, nhân viên chủ động tham gia hiến máu, chúng tôi cảm nhận tinh thần đoàn kết, nhân ái lan tỏa mạnh mẽ. Công ty luôn xem đây là hoạt động nhân văn cần được phát huy bền vững. Nhiều cán bộ, nhân viên trước đây còn e ngại, nay đã mạnh dạn tham gia, thậm chí trở thành tình nguyện viên hiến máu thường xuyên”.

Năm 2025 là năm thứ 11 Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) triển khai chương trình “Tuần lễ hồng” với khẩu hiệu “Vạn trái tim - Một tấm lòng” - hoạt động nhân văn nhằm khuyến khích cán bộ toàn ngành tích cực tham gia hiến máu nhân đạo, bổ sung nguồn máu dự trữ cho các bệnh viện, đồng thời hướng tới kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống ngành Điện lực Việt Nam (21-12-1954 - 21-12-2025) và Tháng tri ân khách hàng của EVN. Từ những giọt máu nghĩa tình được tiếp nhận trong tuần lễ này, tinh thần sẻ chia và trách nhiệm xã hội của người thợ điện Phú Thọ tiếp tục được khẳng định. “Tuần lễ hồng EVN lần thứ XI" không chỉ đóng góp cho ngân hàng máu của tỉnh, mà còn góp phần xây dựng hình ảnh người thợ điện thân thiện, tận tâm, luôn hướng về cộng đồng.

Thu Hà