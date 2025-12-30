Thời tiết ngày 30/12: Rét duy trì ở Bắc Bộ, gió mạnh trên nhiều vùng biển

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 30/12, Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm sương mù và sương mù nhẹ rải rác; riêng phía Đông Bắc Bộ sáng 30/12 có mưa rải rác. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại.

Khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai có mưa rào vài nơi. Phía Bắc trời rét.

Các khu vực khác, đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh.

Bắc Bộ có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù nhẹ rải rác.

Trên biển, hiện tại trạm Huyền Trân có gió Đông Bắc mạnh cấp 6, có lúc cấp 7.

Dự báo ngày và đêm 30/12, vùng biển từ Khánh Hòa đến TP Hồ Chí Minh có gió Đông Bắc cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng biển cao 2-3m.

Vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây vùng biển Trường Sa) có gió Đông Bắc cấp 6, giật cấp 7-8. Biển động, sóng biển cao 2-4m.

Khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Cảnh báo ngày và đêm 31/12, vùng biển phía Tây khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển phía Tây vùng biển Trường Sa) có gió Đông Bắc 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng biển cao 2-3m.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước:

Thủ đô Hà Nội nhiều mây, sáng và đêm có mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 17-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 22-24 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, có nơi dưới 14 độ . Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 24 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ nhiều mây, sáng và đêm có mưa, mưa nhỏ rải rác. Gió nhẹ. Trời rét, vùng núi có nơi rét đậm, rét hại. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C, vùng núi có nơi dưới 15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 20-23 độ C, có nơi trên 23 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, có mưa vài nơi, sáng sớm có sương mù và sương mù nhẹ rải rác. Gió nhẹ. Sáng và đêm trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 23-26 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ, phía Bắc nhiều mây, có mưa vài nơi; phía Nam có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 20-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, phía Nam 28-30 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 15-18 độ C. Nhiệt độ cao nhất 25-28 độ C, có nơi trên 28 độ C.

Nam Bộ có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-24 độ, miền Đông có nơi dưới 21 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, ngày nắng, đêm có mưa rào vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Nhiệt độ thấp nhất 21-23 độ C. Nhiệt độ cao nhất 29-32 độ C, có nơi trên 32 độ C.

