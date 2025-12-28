Lan tỏa yêu thương từ những trái tim trẻ

10 năm qua, Câu lạc bộ (CLB) Thiện nguyện Hòa Bình đã bền bỉ kết nối những tấm lòng nhân ái, mang yêu thương đến với hàng nghìn mảnh đời khó khăn trong và ngoài tỉnh. Đó là một hành trình đẹp, được viết nên từ trách nhiệm xã hội, sự sẻ chia chân thành và khát vọng cống hiến của những người trẻ.

Câu lạc bộ Thiện nguyện Hoà Bình tổ chức nhiều chương trình tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

CLB Thiện nguyện Hòa Bình được thành lập năm 2015, khởi đầu chỉ là một nhóm nhỏ những bạn trẻ cùng chung suy nghĩ “thấy người khó thì không thể làm ngơ”. Đến nay, CLB đã quy tụ hơn 100 thành viên, tình nguyện viên ở nhiều độ tuổi, từ học sinh, sinh viên đến những người đã có gia đình, công việc ổn định. Dù hoàn cảnh khác nhau, họ gặp nhau ở điểm chung: mong muốn được cho đi, được san sẻ phần nào những nhọc nhằn của cuộc sống.

Chị Đỗ Thị Dung, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Thiện nguyện Hoà Bình (thứ 4 từ bên trái) cùng các thành viên câu lạc bộ tham gia nhiều chương trình ý nghĩa.

Người “giữ lửa” cho hành trình ấy là chị Đỗ Thị Dung, Chủ nhiệm CLB. Sinh năm 1993 tại phường Hòa Bình, tốt nghiệp loại giỏi chuyên ngành Báo chí và Truyền thông, chị Dung hoàn toàn có thể lựa chọn một công việc ổn định tại các đô thị lớn. Thế nhưng, Dung quyết định trở về quê hương, vừa để gần gia đình, vừa để được đóng góp trực tiếp cho cộng đồng nơi mình sinh ra và lớn lên.

“Trong thời gian chờ xin việc, tôi đi nhiều hơn, nhìn thấy nhiều mảnh đời còn thiếu thốn, bệnh tật, trẻ em không đủ điều kiện đến trường. Khi đó, tôi nghĩ nếu mình không bắt đầu thì ai sẽ bắt đầu?” – chị Dung chia sẻ. Từ suy nghĩ rất giản dị ấy, cùng với bạn bè, chị đã thành lập CLB Thiện nguyện Hòa Bình, vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ người nghèo, trẻ em mắc bệnh hiểm nghèo và những hoàn cảnh đặc biệt.

Câu lạc bộ Thiện nguyện Hoà Bình tổ chức Chương trình “Niềm tin cho em” tại Bệnh viện Đa khoa Hoà Bình.

Từ một nhóm nhỏ ban đầu, CLB Thiện nguyện Hòa Bình đã không ngừng lớn mạnh, tổ chức hàng trăm chương trình lớn nhỏ, trải rộng khắp tất cả các huyện, thành phố trong tỉnh Hoà Bình cũ và nhiều địa phương miền Trung, Tây Bắc. Các chương trình quen thuộc như “Tết nhân ái”, “Tết yêu thương”, “Đông ấm vùng cao”, “Trung thu cho em”, “Tặng cặp sách cho học sinh nghèo”... đã mang đến hàng trăm nghìn suất quà cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Từ khi thành lập đến nay, CLB tham gia vận động ủng hộ các Phong trào, cuộc vận động do Hội Chữ thập đỏ triển khai tổ chức: Vận động các tổ chức cá nhân tham gia ủng hộ, hỗ trợ xây nhà, tặng tiền mặt và hàng hóa cho các địa chỉ nhân đạo, ủng hộ người nghèo, trẻ em nghèo, bệnh nhân mắc bệnh có hoàn cảnh khó khăn, đồng bào bị ảnh hưởng bởi mưa bão trong và ngoài tỉnh. Riêng giai đoạn 2015 – 2025, tổng giá trị nguồn lực CLB vận động, kết nối đạt hơn 15 tỷ đồng; trung bình mỗi năm huy động được trên 1 tỷ đồng.

Không chỉ dừng lại ở hỗ trợ vật chất, CLB còn chú trọng những mô hình thiện nguyện bền vững. Hoạt động “Bữa trưa yêu thương” triển khai từ tháng 4/2022 tại Trung tâm Y tế Đà Bắc, đến nay đã phát hơn 17.000 suất ăn miễn phí cho bệnh nhân. Từ năm 2022, CLB còn đều đặn phối hợp nấu 400 suất cơm mỗi tuần tặng bệnh nhân nghèo tại Bệnh viện Huyết học Trung ương, góp phần san sẻ khó khăn với những người đang ngày ngày chống chọi bệnh tật.

Một dấu ấn khác là mô hình “Thư viện thân thiện”, được xây dựng tại các xã khó khăn ở Tân Lạc, Kim Bôi, Lạc Thủy. Những giá sách nhỏ, những góc đọc ấm áp đã dần hình thành thói quen đọc sách, mở ra không gian học tập, vui chơi lành mạnh cho trẻ em vùng khó. Bên cạnh đó, CLB còn kết nối với Quỹ Thiện Tâm (Tập đoàn Vingroup) hỗ trợ gần 2 tỷ đồng cho hàng trăm hộ nghèo thông qua tặng tiền mặt, con giống, cây trồng, góp phần giúp bà con vươn lên thoát nghèo bền vững.

Trong những đợt thiên tai, bão lũ, hình ảnh các thành viên CLB dựng bếp cơm dã chiến giữa mênh mông nước lũ tại Điện Biên, Yên Bái, Thái Nguyên, Huế, Phú Yên... đã để lại nhiều xúc động. Giữa gian khó, những suất cơm nóng không chỉ giúp người dân vơi bớt cái đói, mà còn là nguồn động viên tinh thần lớn lao, thắp lên hy vọng vào tình người.

Đặc biệt, những người trẻ trong CLB đã và đang thổi một luồng gió mới vào hoạt động thiện nguyện bằng sự sáng tạo, linh hoạt; ứng dụng công nghệ, mạng xã hội để kết nối nguồn lực, kêu gọi cộng đồng cùng chung tay. Từ đó, các chương trình thiện nguyện ngày càng hiệu quả, minh bạch và bền vững hơn. Nhiều hoàn cảnh khó khăn như gia đình ông Bùi Đình Phê hay bé Lò Tiến Thành mắc bệnh hiểm nghèo đã được hỗ trợ kịp thời thông qua sự kết nối của CLB với các cơ quan báo chí lớn như VietNamNet, Dân trí, VOV với tổng số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Chị Đỗ Thị Dung trăn trở: Đi tới đâu cũng thấy còn nhiều gian khó. Điều CLB hướng tới trong thời gian tới không chỉ là mở rộng mạng lưới thiện nguyện tới các thôn, xóm khó khăn trong tỉnh, mà còn tổ chức thêm nhiều hoạt động thiết thực như dạy học miễn phí, chăm sóc người già neo đơn, sửa nhà, làm đường... để việc giúp đỡ ngày càng đi vào chiều sâu.

Thành viên Câu lạc bộ Thiện nguyện Hoà Bình tại buổi kỷ niệm 10 năm thành lập.

Hành trình thiện nguyện ấy không phải lúc nào cũng bằng phẳng. Những người trẻ trong CLB phải cân bằng giữa học tập, công việc, gia đình và hoạt động cộng đồng. Nhưng chính niềm tin vào giá trị nhân văn, sự đồng lòng của tập thể đã giúp họ kiên trì bước tiếp. Với những đóng góp bền bỉ, năm 2021, CLB Thiện nguyện Hòa Bình vinh dự được nhận Bằng khen của Trung ương Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam. CLB Thiện nguyện Hòa Bình vẫn miệt mài, bền bỉ lan tỏa tinh thần trách nhiệm xã hội và vẻ đẹp của lòng nhân ái trong cộng đồng.

Hương Lan