Điển hình “Dân vận khéo” trong phong trào thi đua “Xóa nhà tạm, nhà dột nát”

Đó là đồng chí Nguyễn Xuân Lộc, nguyên Phó Bí thư, Chủ tịch UBND xã Đồng Chum (Đà Bắc cũ), hiện nắm giữ cương vị Phó Chủ tịch UBND xã Tân Pheo. Anh là một trong những cán bộ trẻ, được điều động về địa phương trước thời điểm vận hành mô hình chính quyền hai cấp.

Anh Nguyễn Xuân Lộc - điển hình thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ

Phong trào thi đua xóa nhà tạm, nhà dột nát giai đoạn 2024 – 2025 do Trung ương và tỉnh phát động được cấp ủy, chính quyền xã hưởng ứng và triển khai chương trình quyết liệt, bài bản, trở thành điểm sáng trong công tác an sinh xã hội ở vùng cao. Góp phần quan trọng vào kết quả ấy là vai trò, trách nhiệm và những cách làm linh hoạt, sáng tạo của anh Nguyễn Xuân Lộc.

Anh Lộc chia sẻ: Trong giai đoạn triển khai cao điểm, với vai trò là người đứng đầu chính quyền cơ sở, tôi luôn quán triệt sâu sắc tinh thần chỉ đạo của Trung ương và của tỉnh “Xóa nhà tạm, nhà dột nát không chỉ là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, mà còn là việc làm nhân văn, gắn trực tiếp với đời sống, sinh kế và niềm tin của Nhân dân”. Từ nhận thức đó, tôi trực tiếp chỉ đạo thành lập Ban Chỉ đạo xóa nhà tạm, nhà dột nát của xã; phân công nhiệm vụ rõ người, rõ việc, rõ trách nhiệm; đồng thời tổ chức 4 Tổ công tác phụ trách các xóm, bám sát địa bàn, rà soát kỹ từng hộ, từng hoàn cảnh cụ thể để có phương án hỗ trợ phù hợp, sát thực tiễn.

Anh Nguyễn Xuân Lộc (đứng thứ hai từ trái sang) chỉ đạo cán bộ cơ sở tập tiếp tục rà soát kỹ nhu cầu nhà ở của Nhân dân.

Cùng với sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, điều hành, anh Lộc thường xuyên xuống cơ sở, gặp gỡ, trao đổi trực tiếp với Nhân dân, lắng nghe tâm tư, nguyện vọng, kịp thời tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc phát sinh. Công tác điều hành được thực hiện linh hoạt, phát huy hiệu quả vai trò của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các tổ chức đoàn thể như Hội Nông dân, Hội Phụ nữ, Đoàn Thanh niên trong tuyên truyền, vận động, huy động ngày công lao động, vật liệu tại chỗ, tạo sự đồng thuận cao và sức lan tỏa sâu rộng trong cộng đồng dân cư.

Điều nổi bật trong cách làm của anh Nguyễn Xuân Lộc là chủ động rà soát, xử lý những “điểm nghẽn” khó nhất, đặc biệt là đối với các hộ không có đất ở hợp pháp hoặc đang sinh sống tại khu vực có nguy cơ cao về sạt lở, mất an toàn. Với quan điểm không để người dân rơi vào tình trạng “có hỗ trợ nhưng không thể làm nhà”, anh trực tiếp chỉ đạo các Tổ công tác kiên trì vận động anh em họ hàng, dòng tộc, bà con trong xóm hiến đất, đổi đất; đồng thời hỗ trợ kết nối để các hộ mua lại đất ở với mức giá hợp lý, phù hợp khả năng kinh tế. Những giải pháp linh hoạt, giàu tính nhân văn này đã giúp nhiều hộ dân có được mặt bằng ổn định để xây dựng nhà ở kiên cố, yên tâm an cư lâu dài.

Song song với đó, anh Lộc luôn chủ động, sáng tạo trong huy động và sử dụng nguồn lực, vừa tranh thủ hiệu quả sự hỗ trợ của Trung ương, tỉnh, huyện cũ theo đúng tinh thần phong trào thi đua cấp quốc gia, vừa đẩy mạnh xã hội hóa, kêu gọi sự chung tay của doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân hảo tâm, vừa khơi dậy tinh thần đoàn kết, tự lực, tự cường của Nhân dân. Việc hỗ trợ được thực hiện công khai, minh bạch, đúng đối tượng, tạo được sự tin tưởng và ủng hộ rộng rãi.

Kết quả, trong giai đoạn 2024 – 2025, toàn xã đã hỗ trợ xóa bỏ 219 nhà tạm, nhà dột nát, với tổng kinh phí huy động 835 triệu đồng, cùng 6.132 ngày công lao động do Nhân dân tự nguyện đóng góp. Đặc biệt, chương trình được hoàn thành và giải ngân sớm hơn quy định 32 ngày, bảo đảm hiệu quả thiết thực. 100% hộ nghèo, cận nghèo gặp khó khăn về nhà ở đã có nhà ở kiên cố, từng bước ổn định cuộc sống, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới và làm thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn vùng cao.

Anh Nguyễn Xuân Lộc, Phó Chủ tịch UBND xã Tân Pheo (đứng thứ hai từ trái sang) được UBND tỉnh tặng bằng khen tại Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Phú Thọ lần thứ I, giai đoạn 2025 - 2030

Hiện nay, với cương vị, trọng trách được giao, anh Lộc còn trăn trở trước thực tế trên địa bàn vẫn còn một số hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu xây mới, sửa chữa nhà ở nhưng khả năng đối ứng còn hạn chế; một số hộ neo đơn, thiếu lao động cần tiếp tục được quan tâm, hỗ trợ. Từ đó, anh tập trung chỉ đạo xã tiếp tục rà soát kỹ nhu cầu nhà ở của Nhân dân, chủ động xây dựng kế hoạch, lộ trình hỗ trợ phù hợp; đồng thời kiến nghị các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm bố trí nguồn lực, đẩy mạnh xã hội hóa, để phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát thực sự bền vững, không mang tính phong trào ngắn hạn.

Với những đóng góp nổi bật trong phong trào xóa nhà tạm, nhà dột nát gắn với thi đua yêu nước, cá nhân anh Nguyễn Xuân Lộc vinh dự được Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ tặng Bằng khen. Qua ghi nhận của đồng chí Xa Văn Xuyên, Bí thư Đảng ủy xã Tân Pheo, những kết quả đạt được trong chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát trên địa bàn là minh chứng sinh động cho việc chủ trương đúng, cách làm phù hợp và sự vào cuộc quyết liệt từ cơ sở tạo nên sức mạnh tổng hợp trong phong trào thi đua yêu nước. Mô hình tổ chức chỉ đạo, huy động nguồn lực xã hội hóa và cách làm “dân vận khéo” trong xóa nhà tạm, nhà dột nát do đồng chí Phó Chủ tịch UBND xã Nguyễn Xuân Lộc trực tiếp điều hành là kinh nghiệm quý trong triển khai thực hiện chương trình ở địa phương, xứng đáng được học tập, nhân rộng.

Bùi Minh