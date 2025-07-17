Rượt đuổi “điên rồ”, U23 Đông Timor tạo cơn địa chấn Đông Nam Á

U23 Đông Timor vừa tạo ra cuộc rượt đuổi không thể nghẹt thở hơn khi cầm hoà 4-4 trước U23 Myanmar trong ngày ra quân ở bảng C.

Trận đấu giữa U23 Myanmar và U23 Timor Leste trong khuôn khổ lượt trận đầu tiên ở bảng C, Giải U23 Đông Nam Á 2025 đã khép lại với tỷ số hòa 4-4 đầy kịch tính. Dưới cơn mưa nặng hạt tại sân đấu trung lập, hai đội đã cống hiến cho khán giả một màn so tài giàu cảm xúc với thế trận biến đổi liên tục cùng những khoảnh khắc bùng nổ ở những phút cuối trận.

Được đánh giá nhỉnh hơn về kinh nghiệm thi đấu, U23 Myanmar nhập cuộc chủ động và nhanh chóng cụ thể hóa ưu thế bằng bàn thắng mở tỷ số ở phút 13. Pha phối hợp bài bản trước vòng cấm được kết thúc bằng cú dứt điểm của Shine Wanna Aung, bóng khẽ chạm hậu vệ đổi hướng khiến thủ môn Lurio bất lực.

Phút 40, Myanmar gia tăng cách biệt khi Than Toe Aung mang về quả phạt đền sau tình huống đột phá táo bạo. Trên chấm 11m, Zaw Win Thein bình tĩnh dứt điểm đánh lừa thủ môn, nâng tỷ số lên 2-0.

Tuy nhiên, sự thiếu tập trung ở những phút cuối hiệp 1 đã khiến đội bóng áo đỏ phải trả giá. Phút 45+2, Mota tận dụng sai lầm phòng ngự để rút ngắn tỷ số cho U23 Timor Leste, mở ra bước ngoặt cho hiệp 2.

Sau giờ nghỉ, Timor Leste bất ngờ đẩy cao đội hình và tạo ra thế trận sòng phẳng. Nỗ lực của họ được đền đáp ở phút 53, khi Mota tiếp tục ghi dấu với quả tạt chính xác để Luis Figo đánh đầu gỡ hòa 2-2.

Hai đội bắt đầu cuộc chiến rượt đuổi nghẹt thở. Không mất nhiều thời gian để U23 Myanmar tái lập thế dẫn bàn. Chỉ trong vòng 10 phút, họ ghi liền hai bàn nhờ công của Than Toe Aung và Min Maw Oo — người đầu tiên tận dụng tình huống đá phạt để đánh đầu hiểm hóc, người sau có pha độc diễn từ giữa sân trước khi tung cú sút quyết đoán.

Lần thứ 2 bị dẫn trước tới 2 bàn, U23 Timor Leste vẫn thể hiện tinh thần thi đấu kiên cường. Canavaro lập siêu phẩm ở phút 75 với cú nã đại bác từ tuyến hai, thu hẹp khoảng cách còn 3-4. Cao trào được đẩy lên trong phút bù giờ, khi Mota lần thứ ba góp dấu giày trong bàn thắng. Anh có pha bứt tốc phản công trước khi căng ngang dọn cỗ cho Bakhito đệm bóng cận thành, ấn định tỷ số hòa 4-4 nghẹt thở. Tỉ số được giữ nguyên cho tới khi tiếng còi khai cuộc vang lên.

Dù không phải những ứng viên hàng đầu cho chức vô địch, cả U23 Myanmar và U23 Timor Leste đã mang đến trận cầu mãn nhãn, thể hiện sự tiến bộ trong cách tổ chức chiến thuật lẫn tinh thần chiến đấu.Với 1 điểm sau lượt đầu, cả hai tạm chia nhau vị trí nhì bảng và vẫn còn nguyên cơ hội đi tiếp.

Đáng chú ý với Timor Leste, đây được xem là một kết quả đầy bất ngờ nhưng vô cùng xứng đáng đối với họ - đội bóng thường xuyên bị đánh giá thấp trong khu vực.

Nguồn thethao247