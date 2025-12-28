Ronaldo lập cú đúp, giúp Al Nassr thắng 10 trận liên tiếp

Siêu sao 40 tuổi Cristiano Ronaldo đệm bóng ghi hai bàn, giúp Al Nassr thắng đội khách Al Okhdood 3-0 ở vòng 10 Saudi Pro League.

Cú đúp vào lưới CLB đứng thứ 1.134 thế giới giúp Ronaldo nâng kỷ lục sự nghiệp lên 956 bàn thắng, ở trận đấu thứ 1.300. Anh cũng giúp Al Nassr thắng 10 trận liên tiếp tại Pro League, vững vàng trên đỉnh bảng. Cả hai bàn thắng của Ronaldo tới từ một kịch bản, đó là pha băng xuống chọn đúng điểm rơi để đệm cận thành vào lưới.

Cristiano Ronaldo nhảy xoay mừng bàn thắng nâng tỷ số lên 2-0 cho Al Nassr trong trận gặp Al Khdood trên sân Al-Awwal Park, thành phố Riyadh, Arab Saudi, vòng 10 Pro League tối 27/12/2025. Ảnh: Al Nassr

Al Okhdood đang đứng áp chót tại giải, và ở vị trí 1.134 thế giới, theo chỉ số sức mạnh Opta. Trong khi đó, Al Nassr xếp thứ 64 thế giới, dẫn đầu giải. Trận đấu diễn ra theo đúng dự kiến, khi chủ nhà chiếm lĩnh thế trận.

Sau ba pha dứt điểm không thành bàn, Ronaldo cuối cùng cũng mở tỷ số ở phút 31. Từ quả phạt góc của Joao Felix bên trái, hậu vệ Abdulelah Al Amri đánh đầu cắt mặt, đưa bóng đi về góc xa. Ronaldo ập vào đúng lúc để đạp bóng từ cự ly khoảng 1 m vào lưới trống. Anh không nhảy xoay mừng bàn thắng này, mà chạy tới ôm các đồng đội.

Pha đạp bóng mở tỷ số của Ronaldo. Ảnh: Al Nassr

Phút cuối hiệp một, hàng thủ lỏng lẻo của đội khách lại để lộ nhiều khoảng trống cho Marcelo Brozovic thoát xuống nhận bóng bên phải cấm địa. Đường căng ngang của tiền vệ Croatia hơi sửa lưng Ronaldo, nhưng tiền đạo 40 tuổi vẫn kịp gẩy bóng bằng lòng trong gần gót chân vào lưới từ cự ly khoảng 3 m. Lần này, thủ quân Al Nassr mới nhảy mừng bàn thắng theo phong cách quen thuộc, khiến khán đài vang lên những tiếng hô “siuuu”.

Hai bàn dẫn giúp đoàn quân Jorge Jesus thoải mái giảm nhịp độ trận đấu trong hiệp hai. Vì thế, Ronaldo không có thêm cơ hội nào dù chơi đến hết trận. Chủ nhà cũng chỉ ghi thêm một bàn nhờ công Joao Felix cuối hiệp hai.

Màn trình diễn này vẫn giúp Ronaldo nhận điểm cao nhất trận, 8,9 theo thống kê Fotmob. Thủ quân Bồ Đào Nha còn vươn lên ngang người dẫn đầu cuộc đua Vua phá lưới Pro League mùa này, chính là Joao Felix với 12 bàn thắng.

Ở trận tiếp theo, Al Nassr làm khách trên sân của Al-Ettifaq tối 30/12.

