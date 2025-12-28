Liên đoàn Võ thuật tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2026

Ngày 28/12, Liên đoàn Võ thuật tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết Liên đoàn năm 2025 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ hoạt động năm 2026.

Năm 2025, Liên đoàn Võ thuật tỉnh đã phối hợp với các cấp, ngành tổ chức thành công Kỳ thi thăng đẳng cấp Quốc gia; các Giải Võ cổ truyền, Giải Taekwondo, Giải Vô địch Karate, Liên hoan Võ thuật... với sự tham gia của các liên đoàn và CLB đến từ các địa phương trên cả nước, tạo điều kiện để giúp các võ sư, HLV, võ sinh của tỉnh được giao lưu, học hỏi, chia sẻ kinh nghiệm trong xây dựng, duy trì và phát triển võ thuật trên quê hương Đất Tổ.

Sau 5 năm thành lập, đến nay, phong trào võ thuật luôn được phát triển mạnh mẽ tại các địa phương, thu hút đông đảo học viên duy trì luyện tập thường xuyên duy trì luyện tập các CLB võ thuật trên toàn tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Trong năm 2025, các VĐV thuộc Liên đoàn Võ thuật tỉnh đã đạt được nhiều huy chương các loại tại các giải đấu trong nước và quốc tế.

Đại diện lãnh đạo Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tặng hoa chúc mừng Liên đoàn Võ thuật tỉnh.

Năm 2026, Liên đoàn Võ thuật tỉnh sẽ tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền tới mọi tầng lớp nhân dân về tầm quan trọng của việc rèn luyện Võ thuật, nâng cao sức khỏe nhằm cụ thể hóa chủ trương của Đảng, Nhà nước ta về “Phát triển con người toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

Đồng thời, phối hợp với các cấp, ngành tiếp tục tổ chức 11 giải thi đấu Võ thuật mở rộng, các kỳ thi thăng đẳng cấp Quốc gia, tham gia vào các sự kiện được tổ chức trên địa bàn tỉnh.

Liên đoàn Võ thuật tỉnh trao bằng vinh danh cho cá nhân có nhiều đóng góp trong năm 2025.

Nhân dịp này, nhiều tập thể, cá nhân được nhận Bằng vinh danh, Giấy khen của Liên đoàn Võ thuật tỉnh vì có thành tích xuất sắc trong xây dựng và phát triển Võ thuật năm 2025.

Tạ Thanh - Quốc Đại