Đại hội Thể dục thể thao xã Tề Lỗ lần thứ I, năm 2025

Ngày 28/12, UBND xã Tề Lỗ tổ chức Đại hội Thể dục thể thao lần thứ I, năm 2025. Đây là sự kiện chính trị văn hóa quan trọng, thiết thực chào mừng Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và hướng tới Đại hội Thể dục thể thao các cấp.

Đại hội thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, Nhân dân và các vận động viên đến từ các thôn, đơn vị trên địa bàn. Lễ khai mạc diễn ra trang trọng với các hoạt động diễu hành biểu dương lực lượng, đồng diễn thể dục, thể hiện tinh thần đoàn kết, khí thế thi đua sôi nổi.

Phát biểu khai mạc, lãnh đạo UBND xã Tề Lỗ nhấn mạnh: Đại hội không chỉ là dịp đánh giá kết quả phong trào thể dục thể thao quần chúng mà còn góp phần lan tỏa mạnh mẽ cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Quang cảnh Lễ khai mạc Đại hội TDTT xã Tề Lỗ lần thứ I.

Ngay sau lễ khai mạc, các vận động viên bước vào thi đấu ở 8 bộ môn như: Điền kinh, cầu lông, bóng chuyền hơi, cờ tướng, kéo co, Pickleball, cờ vua và bóng bàn, tạo không khí sôi nổi, hấp dẫn, nhận được sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo Nhân dân.

Ban Tổ chức trao cờ lưu niệm cho các đoàn vận động viên.

Đại hội Thể dục thể thao xã Tề Lỗ lần thứ I được kỳ vọng sẽ tiếp tục khơi dậy phong trào thể thao quần chúng, nâng cao sức khỏe cộng đồng và tuyển chọn lực lượng tham gia Đại hội Thể dục thể thao cấp trên.

Hoàng Thủy - Nguyễn Toàn