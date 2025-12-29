Chelsea bị Ngoại hạng Anh điều tra sau trận thua Aston Villa

Chelsea đang trở thành tâm điểm chú ý khi bị Premier League điều tra, bởi một sự cố không đẹp xảy ra ngay sau thất bại 1-2 trước Aston Villa tại Stamford Bridge.

Theo các nguồn tin từ Anh, những tranh cãi đã nổ ra ở thời điểm tiếng còi mãn cuộc vang lên trong trận đấu giữa Chelsea và Aston Villa. Ban lãnh đạo Aston Villa đã chính thức gửi khiếu nại, cho rằng một chai nhựa đã bị ném về phía khu vực ghế dự bị của đội khách trong lúc các cầu thủ và ban huấn luyện đang ăn mừng chiến thắng.

Các báo cáo cho biết camera an ninh tại Stamford Bridge đã ghi lại hình ảnh một chai nước bay về phía băng ghế dự bị của Aston Villa, khiến nhiều cầu thủ và thành viên ban huấn luyện bị tạt nước.

Một người trong ban huấn luyện đội khách khẳng định họ xác định được hướng chiếc chai được ném ra, dù chưa có kết luận chính thức về nguồn gốc cụ thể, liệu đến từ khu vực ghế dự bị Chelsea hay từ khán đài.

Trước phản ánh từ phía Aston Villa, Chelsea đã nhanh chóng đưa ra lập trường hợp tác. Đội bóng thành London xác nhận sẵn sàng làm việc với Premier League và các bên liên quan để xác định rõ người chịu trách nhiệm cho hành vi này. Hình ảnh từ hệ thống camera giám sát được kỳ vọng sẽ đóng vai trò then chốt trong quá trình điều tra.

Sự cố diễn ra trong bối cảnh Chelsea vừa trải qua một trận đấu đáng thất vọng. Dù tạo ra nhiều cơ hội, đội chủ nhà vẫn để thua 1-2 sau màn lội ngược dòng ấn tượng của Aston Villa.

Hai bàn thắng của Ollie Watkins giúp đội khách tiếp tục duy trì phong độ thăng hoa, đồng thời kéo dài chuỗi thắng lên con số 11 trên mọi đấu trường. Riêng tại Premier League, Aston Villa đã thắng 8 trận liên tiếp, qua đó tiếp tục bám sát nhóm đầu bảng.

Theo các nguồn tin, một chai nước đã bị ném vào băng ghế dự bị của Villa khi trận đấu kết thúc

Trái ngược với sự thăng hoa của đối thủ, Chelsea lại tiếp tục bộc lộ vấn đề trong khả năng kiểm soát trận đấu. Đây không phải lần đầu đội bóng áo xanh đánh rơi điểm số trên sân nhà mùa này. Thống kê cho thấy Chelsea đã để mất tới 11 điểm trong những trận đấu mà họ từng nắm lợi thế dẫn bàn, con số đối lập hoàn toàn với việc Aston Villa giành được 18 điểm từ các trận bị dẫn trước.

HLV Enzo Maresca, người theo dõi trận đấu từ khán đài do án cấm chỉ đạo, thừa nhận Chelsea đã không giữ được thế trận trong hiệp hai. Ông cũng xác nhận một số vấn đề về lực lượng, trong đó Marc Cucurella gặp chấn thương gân kheo và buộc phải rời sân. Dù vậy, Maresca bảo vệ phản ứng thất vọng của Cole Palmer khi bị thay ra, cho rằng đó là biểu hiện bình thường của một cầu thủ thi đấu với cường độ cao.

Về phía Aston Villa, HLV Unai Emery từ chối bình luận sâu về cuộc đua vô địch, nhấn mạnh đội bóng vẫn tập trung từng trận một. Tuy nhiên, chiến thắng tại Stamford Bridge không chỉ giúp Villa rút ngắn khoảng cách với Arsenal, mà còn gián tiếp đẩy Chelsea tụt xuống vị trí thứ năm trên bảng xếp hạng.

Hiện tại, Premier League đang thu thập thêm thông tin trước khi đưa ra kết luận cuối cùng. Dù kết quả điều tra ra sao, sự cố này rõ ràng đã phủ bóng đen lên một trận đấu vốn đã rất căng thẳng, đồng thời đặt Chelsea vào tình thế khó xử cả trong lẫn ngoài sân cỏ.

Nguồn thethao247