Giao lưu thể thao chào mừng các ngày lễ lớn

Ngày 27/12, tại Nhà luyện tập và thi đấu thể thao, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức chương trình Giao lưu thể thao chào mừng thành công Đại hội Đảng bộ tỉnh Phú Thọ lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 – 2030; kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân.

Chương trình thu hút sự tham gia của đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, người lao động từ các đơn vị trực thuộc sở, giao lưu ở 2 môn là bóng chuyền hơi và pickleball. Các trận giao lưu diễn ra sôi nổi, hấp dẫn, thể hiện tinh thần đoàn kết, giao lưu, học hỏi và rèn luyện sức khoẻ.

Cán bộ Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch giao lưu môn bóng chuyền hơi.

Thông qua chương trình, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tiếp tục đẩy mạnh phong trào rèn luyện thể dục thể thao trong cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, góp phần rèn luyện và nâng cao sức khỏe, tạo động lực hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của ngành; đồng thời lan tỏa tinh thần khỏe để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Tạ Thanh