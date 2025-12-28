Ấn tượng Giải Trekking Tây Thiên năm 2025

Ngày 28/12, Công ty Cổ phần du lịch và Thương mại Tsubame phối hợp với Hiệp hội Du lịch tỉnh Phú Thọ tổ chức giải Trekking Tây Thiên Cúp kết nối Phú Thọ lần thứ 2, năm 2025 với chủ đề “Về nguồn - Chạm đỉnh Tây Thiên”.

Ban tổ chức và đại diện nhà tài trợ trao giải cho các vận động viên xuất sắc nhất.

Giải Trekking Tây Thiên lần II, năm 2025 thu hút gần 500 vận động viên đến từ tỉnh Phú Thọ và nhiều tỉnh, thành phố trên cả nước, ở các lứa tuổi khác nhau. So với mùa giải đầu tiên, số lượng vận động viên tăng hơn 200 người, cho thấy sức hút ngày càng lớn của giải đấu và loại hình thể thao gắn với thiên nhiên.

Cung đường thi đấu của giải là tuyến leo bộ hiện có thuộc Khu danh thắng quốc gia đặc biệt Tây Thiên, chiều dài gần 5,5km, xuất phát từ khu vực đền Thỏng và kết thúc tại nhà ga của hệ thống cáp treo Tây Thiên.

Phát biểu khai mạc giải, Chủ tịch Hiệp hội du lịch tỉnh Phú Thọ Nguyễn Ngọc Lân nhấn mạnh: Đối với ngành du lịch Phú Thọ, Giải Trekking Tây Thiên lần II là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc quảng bá hình ảnh du lịch Phú Thọ năng động, thân thiện và giàu bản sắc. Đồng thời, thúc đẩy phát triển du lịch xanh, du lịch trải nghiệm, du lịch mạo hiểm có trách nhiệm; tạo ra sản phẩm du lịch đặc thù gắn với bảo tồn thiên nhiên và văn hóa địa phương.

Mỗi bước chân của các vận động viên trên cung đường Tây Thiên hôm nay không chỉ là bước tiến về đích, mà còn là sự lan tỏa thông điệp yêu thiên nhiên, bảo vệ môi trường và sống tích cực.

Giải Trekking Tây Thiên lần II năm 2025 góp phần quảng bá hình ảnh Khu di tích, danh thắng quốc gia đặc biệt Tây Thiên là điểm đến hấp dẫn quanh năm; khôi phục tuyến đường bộ trong khu danh thắng.

Bên cạnh đó, giải còn kết nối cộng đồng yêu thích thể thao, góp phần gây quỹ chương trình “Tết ấm cho em”, trao quà cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn tại địa phương.

Ban tổ chức trao 20 suất quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Kết thúc giải, Ban tổ chức đã phối hợp với các nhà tài trợ trao giải cho các vận động viên có thành tích xuất sắc nhất và trao 20 suất quà tặng các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn.

Thuý Hường