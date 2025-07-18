9 câu lệnh ChatGPT hữu ích cho dân công sở

Từ viết email, tóm tắt báo cáo đến dàn ý bài thuyết trình, ChatGPT hỗ trợ đắc lực trong những tình huống công việc hằng ngày cho dân công sở.

Không cần hiểu quá sâu về công nghệ hay sử dụng ngôn từ cầu kỳ, người dùng vẫn có thể khai thác hiệu quả ChatGPT - công cụ trí tuệ nhân tạo phổ biến hiện nay - cho các tình huống thực tế nơi công sở.

Với ưu điểm phản hồi nhanh, xử lý ngôn ngữ linh hoạt, ChatGPT đang trở thành “trợ lý ảo” đáng tin cậy trong các công việc như tóm tắt văn bản, viết email, sắp xếp việc cần làm hay tìm ý tưởng viết lách.

Dưới đây là 9 câu lệnh ChatGPT đơn giản, hiệu quả cho dân văn phòng, đặc biệt với người mới bắt đầu sử dụng AI:

Tóm tắt văn bản

Khi cần xử lý nhanh báo cáo dài, người dùng có thể tải tài liệu và nhập câu lệnh: “Tóm tắt nội dung sau trong vòng 300 chữ”. Công cụ sẽ trích xuất ý chính, giúp tiết kiệm thời gian đọc.

Tuy nhiên, cần phải kiểm tra lại thông tin và kết quả trước khi dùng khi giao tiếp bên ngoài vì ChatGPT không phải lúc nào cũng đúng.

ChatGPT là công cụ đắc lực để tăng năng suất cho dân văn phòng. Ảnh: MIT

Viết email lịch sự, chuyên nghiệp

Với lời nhắc “Giúp tôi viết email nhắc lịch nhưng vẫn giữ sự chuyên nghiệp”, ChatGPT có thể gợi ý cấu trúc thư phù hợp theo mục tiêu cụ thể.

Bạn nên bổ sung email ban đầu, cung cấp thêm thông tin về người sẽ nhận email hay đưa ra bản nháp của mình để ChatGPT gợi ý chỉnh sửa.

Quá tải công việc

Khi cảm thấy choáng ngợp, người dùng có thể nhập danh sách việc cần làm và yêu cầu sắp xếp theo mức độ ưu tiên.

Câu lệnh phổ biến là: “Tôi có quá nhiều việc phải làm, hãy giúp tôi sắp xếp thứ tự ưu tiên”. Cung cấp cho ChatGPT danh sách công việc để chatbot gợi ý.

Hướng dẫn giảm căng thẳng

Dù không thay thế chuyên gia sức khỏe, ChatGPT vẫn có thể giúp người dùng làm dịu tâm trí bằng bài tập thở đơn giản nếu được hỏi: “Tôi đang lo lắng, bạn có thể hướng dẫn tôi bài tập thở từng bước không”?

Chuẩn bị cuộc họp

Với yêu cầu như “Tôi cần lập agenda cho buổi họp về kế hoạch quý”, ChatGPT có thể hỗ trợ lập đề cương, gợi ý câu hỏi thảo luận hoặc nội dung theo khung thời gian.

Thương lượng lương

Người dùng có thể “diễn tập” trước các cuộc đối thoại quan trọng bằng yêu cầu nhập vai, ví dụ: “Bạn vào vai quản lý, tôi sẽ đề nghị tăng lương”.

Bằng cách luyện tập trước, bạn sẽ có thêm tự tin và phát hiện những điểm bất hợp lý trong đề xuất của mình.

Dàn ý nội dung sáng tạo

Đối với các bài blog hoặc post mạng xã hội, lời nhắc như “Gợi ý dàn bài về chủ đề A dành cho nhóm đối tượng B, giọng văn thân thiện” sẽ giúp vượt qua nỗi sợ phải bắt đầu từ số 0.

Bạn nên cung cấp thêm chi tiết để ChatGPT đưa ra dàn ý hiệu quả hơn. Có thể bổ sung câu lệnh: “Còn điều gì bạn cần biết để giúp tôi không”.

Đặt tên sản phẩm, dịch vụ

ChatGPT cũng có thể đóng vai trò “máy tạo tên ý tưởng” nếu được yêu cầu gợi ý tên cho sản phẩm, dự án, chiến dịch.

Câu lệnh: "Tôi cần tên gọi cho (dự án/báo cáo/sáng kiến) này. Bạn có thể cung cấp cho tôi 10 lựa chọn sáng tạo phù hợp không".

Tìm hiểu kiến thức mới

Câu lệnh: “Tôi cần giải thích (chủ đề) cho một người mới hoàn toàn. Bạn có thể giải thích một cách đơn giản mà không bỏ qua những điểm quan trọng nhất không”.

Đây là câu lệnh hoàn hảo để chuẩn bị tài liệu hướng dẫn cho người mới, đặc biệt là với chủ đề bạn thực sự thông thạo nhưng không biết làm thế nào để truyền tải tốt nhất đến những người chưa biết gì.

Bạn hoàn toàn có thể sử dụng các câu lệnh ChatGPT nói trên cho bất kỳ trợ lý AI nào như Google Gemini, Grok... Mỗi chatbot sẽ có một phong cách và kết quả khác nhau để bạn so sánh và lựa chọn.

(Theo vietnamnet.vn)