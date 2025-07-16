Giáo dục
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Phú Thọ có thủ khoa đạt 30 điểm tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Phú Thọ có thủ khoa đạt 30 điểm tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Ngày 16/7, Sở GD&ĐT công bố danh sách thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của tỉnh Phú Thọ.

Phú Thọ có thủ khoa đạt 30 điểm tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh Nguyễn Lê Hiền Mai, lớp12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Hùng Vương là thủ khoa khối A00 toàn tỉnh, đạt 30 điểm.

Thí sinh Nguyễn Lê Hiền Mai - lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Hùng Vương là thủ khoa khối A00 toàn tỉnh, đạt 30 điểm (Toán: 10, Vật lí: 10, Hóa học: 10).

Phú Thọ có thủ khoa đạt 30 điểm tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh Nghiêm Mạnh Hiếu, lớp 12C5, Trường THPT Chuyên Hùng Vương là thủ khoa khối A01 toàn tỉnh, đạt 29 điểm

Thí sinh Nghiêm Mạnh Hiếu, lớp 12C5, Trường THPT Chuyên Hùng Vương là thủ khoa khối A01 toàn tỉnh, đạt 29 điểm (Toán: 10; Vật lí: 9,5 Tiếng Anh: 9,5).

Phú Thọ có thủ khoa đạt 30 điểm tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh Trịnh Mỹ Duyên, lớp 12A3 , Trường THPT Phù Ninh đạt 28,75 điểm, thủ khoa khối B00 toàn tỉnh.

Thí sinh Trịnh Mỹ Duyên, lớp 12A3 , Trường THPT Phù Ninh đạt 28,75 điểm, thủ khoa khối B00 toàn tỉnh (Toán: 9,5 ; Sinh học: 9,5 Hóa học: 9,75 ).

Phú Thọ có thủ khoa đạt 30 điểm tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh Liên, lớp 12E, Trường THPT Bình Sơn, đạt 29,5 điểm là thủ khoa khối C00 toàn tỉnh

Thủ khoa khối C00 toàn tỉnh là thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh Liên, lớp 12E, Trường THPT Bình Sơn, đạt 29,5 điểm (Ngữ văn: 9,5, Lịch sử: 10, Địa lí: 10).

Phú Thọ có thủ khoa đạt 30 điểm tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh Đào Hương Giang, lớp 12A8, Trường THPT Long Châu Sa là 1 trong 4 thủ khoa khối D01 toàn tỉnh.

Phú Thọ có thủ khoa đạt 30 điểm tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Em Vũ Trần Huy, lớp 12 A12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc đồng thủ khoa khối D01 toàn tỉnh.

Phú Thọ có thủ khoa đạt 30 điểm tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Em Nguyễn Vũ Hà An, lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Hùng Vương

Thủ khoa khối D01 toàn tỉnh đạt 27,25 điểm, gồm 4 thí sinh: Nguyễn Vũ Hà An, lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Hùng Vương; Vũ Trần Huy, lớp 12 A12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc; Đào Hương Giang, lớp 12A8, Trường THPT Long Châu Sa, Bùi Phương Linh, lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ.

Phú Thọ có thủ khoa đạt 30 điểm tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Em Bùi Phương Linh, lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ

Phú Thọ có thủ khoa đạt 30 điểm tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Thí sinh Nguyễn Vân Khanh , lớp 12 chuyên Trung, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ là thủ khoa khối D04 toàn tỉnh.

Thí sinh Nguyễn Vân Khanh, lớp 12 chuyên Trung, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ là thủ khoa khối D04 toàn tỉnh với 28,25 điểm (Toán: 9; Ngữ Văn:9,5 ; Tiếng Trung Quốc: 9,75).

Hạnh Thúy


Hạnh Thúy

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Tốt nghiệp THPT THPT Long Châu Sa Thủ khoa tỉnh Phú Thọ Thí sinh năm 2025 Lộ diện Vĩnh Phúc Bình Sơn Phù Ninh
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Không để sinh viên bỏ học vì khó khăn tài chính

Không để sinh viên bỏ học vì khó khăn tài chính
2025-08-10 16:10:00

Nhằm giảm gánh nặng tài chính và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên an tâm học tập, gần đây các trường đại học đã chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ thiết thực như...

Bế mạc Trại hè Hùng Vương lần thứ XIX, năm 2025

Bế mạc Trại hè Hùng Vương lần thứ XIX, năm 2025
2025-08-08 13:02:00

Sau 3 ngày từ 6-8/8, Trại hè Hùng Vương lần thứ XIX, năm 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là kỳ trại hè đặc biệt, gắn với dấu mốc kỷ niệm 20 năm thành lập và có quy mô,...

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

POWERED BY
Việt Long