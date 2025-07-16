Phú Thọ có thủ khoa đạt 30 điểm tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT

{title}
Ngày 16/7, Sở GD&ĐT công bố danh sách thủ khoa Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025 của tỉnh Phú Thọ.
Thí sinh Nguyễn Lê Hiền Mai - lớp 12 chuyên Hóa, Trường THPT Chuyên Hùng Vương là thủ khoa khối A00 toàn tỉnh, đạt 30 điểm (Toán: 10, Vật lí: 10, Hóa học: 10).
Thí sinh Nghiêm Mạnh Hiếu, lớp 12C5, Trường THPT Chuyên Hùng Vương là thủ khoa khối A01 toàn tỉnh, đạt 29 điểm (Toán: 10; Vật lí: 9,5 Tiếng Anh: 9,5).
Thí sinh Trịnh Mỹ Duyên, lớp 12A3 , Trường THPT Phù Ninh đạt 28,75 điểm, thủ khoa khối B00 toàn tỉnh (Toán: 9,5 ; Sinh học: 9,5 Hóa học: 9,75 ).
Thủ khoa khối C00 toàn tỉnh là thí sinh Nguyễn Thị Quỳnh Liên, lớp 12E, Trường THPT Bình Sơn, đạt 29,5 điểm (Ngữ văn: 9,5, Lịch sử: 10, Địa lí: 10).
Thủ khoa khối D01 toàn tỉnh đạt 27,25 điểm, gồm 4 thí sinh: Nguyễn Vũ Hà An, lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Hùng Vương; Vũ Trần Huy, lớp 12 A12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Vĩnh Phúc; Đào Hương Giang, lớp 12A8, Trường THPT Long Châu Sa, Bùi Phương Linh, lớp 12 chuyên Anh, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ.
Thí sinh Nguyễn Vân Khanh, lớp 12 chuyên Trung, Trường THPT chuyên Hoàng Văn Thụ là thủ khoa khối D04 toàn tỉnh với 28,25 điểm (Toán: 9; Ngữ Văn:9,5 ; Tiếng Trung Quốc: 9,75).
Hạnh Thúy
