Phú Thọ có thủ khoa đạt 30 điểm tại Kỳ thi tốt nghiệp THPT

Lưu ý khi thực hiện Chương trình GDPT 2018

2025-08-11 15:14:00 Bộ GD&ĐT lưu ý thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông 2018 khi bước sang một chu trình mới bắt đầu từ năm học 2025 - 2026.

Không để sinh viên bỏ học vì khó khăn tài chính

2025-08-10 16:10:00 Nhằm giảm gánh nặng tài chính và tạo điều kiện thuận lợi cho sinh viên an tâm học tập, gần đây các trường đại học đã chủ động triển khai các chính sách hỗ trợ thiết thực như...

Học sinh Phú Thọ cần Nhà nước hỗ trợ 4.314.251 kg gạo theo Nghị...

2025-08-09 19:12:00 baophutho.vn Năm học 2025-2026, học sinh tại Phú Thọ cần Nhà nước hỗ trợ 4.314.251 kg gạo theo Nghị định 66/2025/NĐ-CP .

Ngành giáo dục khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai

2025-08-09 09:39:00 baophutho.vn Thực hiện Công văn số 1613 ngày 4/8/2025 của UBND tỉnh về việc khẩn trương rà soát, báo cáo công tác khắc phục cơ sở giáo dục, y tế bị thiệt...

Từ 25/9 áp dụng quy định mới về dạy và học bằng tiếng nước ngoài

2025-08-08 19:02:00 Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 222/2025/NĐ-CP ngày 8/8/2025 quy định việc dạy và học bằng tiếng nước ngoài trong cơ sở giáo dục, có hiệu lực thi hành kể từ ngày 25 tháng 9...

Bế mạc Trại hè Hùng Vương lần thứ XIX, năm 2025

2025-08-08 13:02:00 Sau 3 ngày từ 6-8/8, Trại hè Hùng Vương lần thứ XIX, năm 2025 đã diễn ra thành công tốt đẹp. Đây là kỳ trại hè đặc biệt, gắn với dấu mốc kỷ niệm 20 năm thành lập và có quy mô,...

Gala kỷ niệm 20 năm Trại hè Hùng Vương (2005 – 2025)

2025-08-07 22:40:00 baophutho.vn Tối 7/8, tại Trường THPT Chuyên Hùng Vương đã diễn ra Gala kỷ niệm 20 năm Trại hè Hùng Vương (2005 – 2025).

Thông báo điểm thi, hướng dẫn phúc khảo và trả kết quả Kỳ thi tốt...

2025-07-15 18:46:00 baophutho.vn Ngày 15/7, Sở GD&ĐT ban hành văn bản số 113/SGD&ĐT-QLCL về việc thông báo điểm thi, hướng dẫn phúc khảo và trả kết quả Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025.

Phú Thọ: Tỷ lệ đỗ tốt nghiệp THPT (dự kiến) đạt 99,6%

2025-07-15 18:25:00 baophutho.vn Ngày 15/7, Bộ Giáo dục và Đào tạo công bố phổ điểm thi Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2025. Sau khi tổng hợp, đại diện Sở Giáo dục và Đào tạo Phú...

Tạo điều kiện thuận lợi cho học sinh chuyển trường do sáp nhập tỉnh

2025-07-15 14:04:00 baophutho.vn Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh (GD&ĐT) vừa có văn bản gửi UBND các xã, phường và các đơn vị trực thuộc Sở về việc tiếp nhận học sinh chuyển trường...

Anh em song sinh cùng đạt giải quốc gia tiếng Anh TOEFL Challenge

2025-07-14 15:53:00 baophutho.vn Em Kiều Đức Thịnh và Kiều Đức Thắng - hai anh em song sinh, sinh năm 2016, cùng học lớp 4E, Trường Tiểu học Gia Cẩm cùng đạt giải quốc gia...