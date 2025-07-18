VNPT Vĩnh Phúc đồng hành cùng chính quyền cơ sở

Việc thực hiện sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp góp phần tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước, giúp các địa phương phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trong quá trình sắp xếp, sáp nhập, các địa phương gặp không ít khó khăn về cơ sở dữ liệu, hạ tầng công nghệ thông tin cũng như tổ chức lại bộ máy, quy trình quản lý...

Là đơn vị kinh tế trực thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam, VNPT Vĩnh Phúc luôn là đối tác chiến lược về viễn thông, công nghệ thông tin và đồng hành cùng chính quyền cơ sở trong tiến trình chuyển đổi số; trọng tâm là triển khai các nền tảng như: Cổng dịch vụ công, cơ sở dữ liệu quốc gia, hệ thống hội nghị truyền hình, văn bản điện tử, an toàn thông tin...

Lãnh đạo VNPT Vĩnh Phúc cùng đội ngũ kỹ thuật, chuyên viên công nghệ thông tin trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Liên Châu.

Ông Lê Văn Đức, Phó Giám đốc VNPT Vĩnh Phúc, Giám đốc Trung tâm Kinh doanh VNPT Vĩnh Phúc cho biết: Để các cơ quan, đơn vị và chính quyền cơ sở chính thức vận hành từ ngày 1/7 theo chủ trương sắp xếp, sáp nhập đơn vị hành chính và xây dựng chính quyền địa phương 2 cấp, VNPT nói chung và VNPT Vĩnh Phúc nói riêng thể hiện rõ vai trò là đối tác chiến lược, là đơn vị tiên phong hỗ trợ chính quyền địa phương trong việc nhanh chóng ổn định hạ tầng công nghệ thông tin, đảm bảo hoạt động hành chính không bị gián đoạn. VNPT Vĩnh Phúc bố trí hơn 100 cán bộ kỹ thuật, chuyên viên công nghệ thông tin và các trang thiết bị phục vụ các cơ quan, đơn vị, trung tâm phục vụ hành chính công các xã, phường nhằm đảm bảo thông suốt hệ thống công vụ, không gián đoạn việc phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Lãnh đạo, cán bộ VNPT Vĩnh Phúc trao đổi nhằm tháo gỡ những vướng mắc cho cán bộ, công chức xã Sông Lô.

Đơn vị nhanh chóng triển khai hiệu quả các hệ thống công nghệ thông tin tại 36 xã, phường thuộc khu vực Vĩnh Phúc (cũ), như: VNPT- Meetings (phục vụ hội nghị truyền hình trực tuyến đa điểm); VNPT- iGate (phục vụ người dân, doanh nghiệp làm thủ tục hành chính), VNPT- eOffice (đảm bảo luân chuyển công văn, chỉ đạo điều hành thông suốt)... Cung cấp các giải pháp số hóa quy trình quản lý, điều hành và hỗ trợ chính quyền cơ sở vận hành thông suốt, nhất là trong giai đoạn chuyển giao hành chính, giúp cơ sở tiết kiệm chi phí, nâng cao năng lực phục vụ. Trong ngày đầu chính quyền địa phương 2 cấp chính thức vận hành, ngay từ sáng sớm, các tổ phản ứng nhanh của VNPT Vĩnh Phúc đã có mặt tại trung tâm phục vụ hành chính công của 36 xã, phường mới (khu vực Vĩnh Phúc) để hỗ trợ các địa phương kết nối hội nghị truyền hình trực tuyến, đảm bảo thông suốt các điểm cầu. Cài đặt, hiệu chỉnh hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính; hệ thống quản lý văn bản và điều hành công việc điện tử; cử cán bộ kỹ thuật, chuyên viên công nghệ thông tin “cầm tay chỉ việc” cho cán bộ, công chức cơ sở trong giai đoạn đầu vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, đảm bảo hệ thống không bị gián đoạn do thiếu kinh nghiệm.

Đội ngũ kỹ thuật viên, chuyên viên công nghệ thông tin của VNPT Vĩnh Phúc hướng dẫn cán bộ, công chức cơ sở về quy trình vận hành phần mềm, số hóa hồ sơ hành chính.

Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ kỹ thuật ban đầu khi chính quyền địa phương 2 cấp mới đi vào vận hành, VNPT Vĩnh Phúc khẳng định cam kết lâu dài trong việc đào tạo, tập huấn trực tiếp và trực tuyến cho cán bộ, công chức cấp xã về quy trình vận hành phần mềm, quy trình số hóa hồ sơ hành chính; cập nhật, nâng cấp phần mềm, đảm bảo tương thích với mô hình quản lý mới. Đặc biệt, để hệ thống công nghệ thông tin của 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hòa Bình (cũ) đồng bộ và phù hợp sau khi hợp nhất, VNPT Vĩnh Phúc đã cùng với VNPT Phú Thọ, Hòa Bình tham gia tư vấn và sớm đưa ra các giải pháp số hóa phù hợp với chính quyền 2 cấp tại tỉnh Phú Thọ (mới).

Theo đó, các đơn vị đã hoàn tất cấu hình và nâng cấp hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của tỉnh Phú Thọ, đảm bảo kết nối liên thông với Cổng Dịch vụ công Quốc gia từ ngày 1/7. Hệ thống này đã hỗ trợ chính quyền cơ sở xử lý hồ sơ điện tử, với 100% hồ sơ phát sinh trong ngày được đồng bộ về Cổng dịch vụ công quốc gia trước 17h, không để tồn đọng. Hạ tầng mạng truyền số liệu chuyên dùng cũng được nâng cấp băng thông lên 200Mbps, hay đường truyền Internet của 148 xã, phường trên địa bàn tỉnh được nâng cấp, đảm bảo kết nối ổn định và liên thông toàn hệ thống giúp các địa phương vận hành mô hình chính quyền 2 cấp thông suốt, hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả. Cùng với đó, VNPT các khu vực của tỉnh Phú Thọ, trong đó, có VNPT Vĩnh Phúc triển khai các phần mềm chuyên dụng, hỗ trợ 100% đơn vị mới thực hiện đầy đủ thủ tục trên hệ thống iGate, đảm bảo các thủ tục hành chính được xử lý qua môi trường số. Mặc dù việc sáp nhập làm thay đổi địa giới hành chính nhưng 100% xã, phường vẫn xử lý công việc trơn tru ngay từ ngày đầu vận hành.

Cũng chính sự hỗ trợ, đồng hành của hệ thống VNPT, người dân và doanh nghiệp trên đia bàn tỉnh thực hiện các thủ tục hành chính được nhanh gọn, minh bạch hơnvà có thể nộp hồ sơ thủ tục hành chính mọi lúc, mọi nơi chỉ cần có máy tính hoặc điện thoại thông minh có kết nối internet. Điều này giúp tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại và tạo thuận lợi tối đa cho người dân và doanh nghiệp, tạo sự tin tưởngcủa người dân vào chính quyền cơ sở, từng bước hình thành thói quen công dân số.

Với sự vào cuộc quyết liệt, chủ động từ cấp ủy, chính quyền các cấp và nỗ lực của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức cũng như sự hỗ trợ, đồng hành của các tổ chức, doanh nghiệp, trong đó có VNPT Vĩnh Phúc, tin tưởng rằng, mô hình chính quyền địa phương 2 cấp của tỉnh Phú Thọ sớm có bước chuyển mạnh mẽ trong xây dựng nền hành chính phục vụ nhân dân.

Hoàng Nga