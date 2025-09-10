Apple ra mắt iPhone Air mỏng và bền nhất cho đến nay

Apple đã chính thức ra mắt iPhone Air, một sản phẩm được mong đợi từ lâu nhờ thiết kế siêu mỏng nhằm cạnh tranh với Galaxy S25 Edge của Samsung.

Với màn hình 6,5 inch, iPhone Air mà Apple vừa ra mắt trở thành chiếc iPhone mỏng nhất của hãng khi chỉ dày 5,6mm, mỏng hơn cả iPhone 6 (6,9mm). Mặc dù thiết kế mỏng nhẹ, iPhone Air không hề kém cạnh về hiệu suất nhờ đi kèm chip A19 Pro tương tự dòng iPhone 17 Pro.

Thiết kế siêu mỏng trên iPhone Air.

Mặc dù Apple chưa công bố dung lượng bộ nhớ RAM cụ thể cho từng mẫu iPhone mới nhưng các báo cáo cho thấy tất cả các mẫu iPhone mới (trừ iPhone 17 cơ bản) đều có RAM 12 GB.

iPhone Air còn được trang bị modem thế hệ mới C1X do chính Apple phát triển với hứa hẹn nhanh hơn cả modem trong iPhone 16 Pro. Apple tự hào rằng iPhone Air là chiếc iPhone tiết kiệm điện năng nhất từ trước đến nay nhờ vào modem C1X. Việc sử dụng modem tự phát triển này cũng thể hiện nỗ lực của Apple trong việc giảm sự phụ thuộc vào Qualcomm, với thỏa thuận hiện tại kéo dài đến tháng 3/2027.

Về camera, iPhone Air sở hữu camera chính 48 MP và ống kính tele 2x cho phép chụp ảnh chất lượng cao ngay cả trong điều kiện ánh sáng yếu. Tính năng mới “Dual Capture” cho phép người dùng quay video đồng thời bằng cả camera trước và sau, điều này mang đến trải nghiệm thú vị cho những ai muốn ghi lại khoảnh khắc của mình trong khi vẫn có thể quay phim sự kiện.

Các lựa chọn màu sắc của iPhone Air.

Về hiệu suất, iPhone Air trang bị CPU A19 Pro, được Apple khẳng định là nhanh nhất trên thị trường hiện nay với hiệu năng GPU gấp ba lần so với A18 Pro của năm ngoái. Thiết kế của iPhone Air cũng được tối ưu hóa để kéo dài thời gian sử dụng pin, cùng với chip N1 cải thiện hiệu suất Wi-Fi và Bluetooth.

Theo Apple Store Việt Nam, iPhone Air có giá khởi điểm 31,999 triệu đồng và sẽ có 4 lựa chọn màu sắc: đen không gian, trắng mây, vàng nhạt và xanh da trời. Đơn đặt hàng trước bắt đầu vào ngày 12/9 trước khi lên kệ vào ngày 19/9.

Nguồn vov.vn