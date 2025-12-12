Google Maps bổ sung tính năng giúp giải quyết nỗi khổ của người lái xe

Google Maps vừa khiến người dùng iPhone hứng khởi với tính năng mới, cho phép tự động ghi nhớ vị trí đỗ xe để dễ tìm kiếm trong bãi đậu xe rộng lớn.

Trước đây, người dùng Google Maps đã có tính năng ghi nhớ vị trí đỗ xe, tuy nhiên họ phải thực hiện bằng tay với nhiều thao tác phiền hà. Giờ đây, nếu iPhone kết nối với xe qua Bluetooth, USB hoặc CarPlay, Google Maps sẽ tự động lưu vị trí khi người dùng rời khỏi xe.

Google Maps thêm tính năng cho iOS khiến người dùng Android ganh tỵ

Tính năng tự động lưu vị trí đỗ xe của Google Maps hoạt động bằng cách phát hiện sự ngắt kết nối giữa điện thoại và xe, và vị trí sẽ được lưu trong tối đa 48 giờ hoặc cho đến khi người dùng khởi động lại xe. Nếu đã tùy chỉnh biểu tượng xe trong ứng dụng, người dùng sẽ thấy biểu tượng đó thay vì chữ “P” thông thường, giúp mang lại sự tiện lợi hơn rất nhiều.

Hiện tại tính năng này chỉ hoạt động trên iPhone, trong khi người dùng Android vẫn phải thực hiện thao tác thủ công. Sử dụng thao tác thủ công khiến việc tìm xe trở nên khó khăn hơn, đặc biệt khi người dùng đỗ xe ở những nơi đông đúc như trung tâm mua sắm hay thành phố lạ.

Mặc dù không phải là một cuộc cách mạng công nghệ, tính năng này là một cải tiến nhỏ giúp tiết kiệm thời gian và giảm bớt sự khó chịu cho người dùng. Nếu là người thường xuyên quên vị trí đỗ xe hoặc đơn giản là thích công nghệ hỗ trợ trong những việc nhỏ, hãy kiểm tra cài đặt Google Maps để đảm bảo kết nối ô tô được kích hoạt.

Tính năng mới không khiến người dùng choáng ngợp với thông báo mà chỉ xuất hiện khi họ cần thông tin hỗ trợ. Với người dùng iPhone có ô tô, việc tìm xe trong các bãi đậu sẽ trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.

Nguồn vov.vn