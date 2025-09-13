Ngành Nông nghiệp góp sức vào mục tiêu tăng trưởng hai con số của tỉnh

Năm 2025, tỉnh Phú Thọ đứng trước nhiều khó khăn khi liên tiếp chịu tác động của biến đổi khí hậu, thiên tai cực đoan, dịch bệnh trên cây trồng vật nuôi. Cùng với đó là những thách thức trong quá trình sáp nhập, vận hành mô hình chính quyền 2 cấp. Trong bối cảnh ấy, ngành Nông nghiệp đã thể hiện và giữ vững vai trò “trụ đỡ”, đóng góp thiết thực vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số của tỉnh.

Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn về điều kiện thời tiết, dịch bệnh nhưng Ngành Nông nghiệp vẫn có những đóng góp tích cực vào mục tiêu tăng trưởng của tỉnh thời gian qua

Ứng phó thiên tai, dịch bệnh kịp thời, duy trì sản xuất ổn định

Ngay từ đầu năm, Sở NN&MT đã quán triệt các Nghị quyết số 154/NQ-CP, 25/NQ-CP của Chính phủ về mục tiêu tăng trưởng, chủ động ban hành nhiều kế hoạch, văn bản chỉ đạo sản xuất, giao chỉ tiêu cụ thể đến từng đơn vị, địa phương. Công tác phòng, chống thiên tai, dịch bệnh được đặt lên hàng đầu, với việc kiện toàn Ban Chỉ huy PCTT-TKCN, tổ chức tập huấn, diễn tập và ban hành kịch bản ứng phó chi tiết. Mới đây, trong quá trình kiểm tra sản xuất tại xã Đại Đồng, đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chia sẻ: Mỗi cơn bão, mỗi đợt dịch bệnh đều là phép thử. Nhưng tỉnh xác định phải giữ vững sản xuất, không để đứt gãy chuỗi cung ứng lương thực, thực phẩm. Nông dân yên tâm sản xuất thì mới có thể duy trì nhịp tăng trưởng cho cả nền kinh tế của tỉnh.

Sản xuất nông nghiệp của tỉnh tiếp tục duy trì đà tăng trưởng ổn định với nhiều mô hình phát triển bền vững

Nhờ triển khai đồng bộ, sản xuất nông, lâm, thủy sản của tỉnh vẫn duy trì ổn định. Những tháng đầu năm 2025, tốc độ tăng trưởng ngành đạt 3,26%. Tổng diện tích gieo trồng cây hàng năm đạt hơn 264 nghìn ha, sản lượng lương thực có hạt đạt trên 676 nghìn tấn. Đáng chú ý, sản lượng lúa tăng 0,5% so với cùng kỳ, rau các loại tăng 3,6%. Điều này minh chứng cho sự thích ứng linh hoạt của ngành Nông nghiệp trước biến động thời tiết. Trong chăn nuôi, dù phải đối mặt với dịch tả lợn châu Phi, nhưng ngành đã chỉ đạo sát sao, áp dụng đồng bộ các biện pháp thú y, kiểm dịch, tiêm phòng. Nhờ vậy đàn gia súc, gia cầm cơ bản ổn định. Lĩnh vực thủy sản tiếp tục được phát huy lợi thế mặt nước lòng hồ, gắn với định hướng nuôi trồng kết hợp du lịch sinh thái.

Thực hiện chương trình “mỗi xã một sản phẩm” (OCOP), trên địa bàn tỉnh đã có nhiều sản phẩm nông nghiệp có chất lượng cao được đưa vào sản xuất và được thị trường đón nhận

Một trong những điểm sáng nổi bật là Chương trình mỗi xã một sản phẩm (OCOP). Đến nay, toàn tỉnh có 609 sản phẩm đạt từ 3 sao trở lên. Trong đó có 6 sản phẩm 5 sao, 100 sản phẩm 4 sao. Nhiều sản phẩm đã khẳng định thương hiệu trên thị trường trong nước và hướng tới xuất khẩu. Các địa phương đã biến OCOP thành động lực phát triển nông thôn mới, nâng cao thu nhập cho người dân. Đồng chí Nguyễn Huy Nhuận, Giám đốc Sở NN&MT nhấn mạnh: OCOP không chỉ là sản phẩm mà nó là câu chuyện về bản sắc, văn hóa và khát vọng vươn lên làm giàu chính đáng của người nông dân. Đây cũng là hướng đi để nông nghiệp Phú Thọ hội nhập sâu rộng hơn.

Việc ứng dụng công nghệ nuôi cấy mô trong sản xuất cây giống đã thực sự mang lại những bước chuyển mạnh mẽ trong lĩnh vực nông nghiệp của tỉnh thời gian qua

Song song với đó, chương trình xây dựng NTM tiếp tục được triển khai quyết liệt. Sau sáp nhập, tỉnh Phú Thọ có 84/133 xã đạt chuẩn NTM chiếm 63,2%, 3 xã đạt chuẩn nâng cao, cùng 525 khu dân cư kiểu mẫu. Tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 2,97%, hộ cận nghèo 3,14%. Những kết quả trên có sự đóng góp quan trọng của ngành nông nghiệp thông qua các chính sách hỗ trợ sản xuất, sinh kế bền vững.

Góp phần vào mục tiêu tăng trưởng hai con số

Trong giai đoạn đầu vận hành chính quyền 2 cấp, ngành NN&MT đã nhanh chóng kiện toàn tổ chức, đưa bộ máy mới gồm 5 phòng chuyên môn, 8 chi cục, 7 đơn vị sự nghiệp trực thuộc đi vào hoạt động ổn định. Toàn ngành có gần 1.850 cán bộ, công chức, viên chức, lao động, được phân công hợp lý, bảo đảm không ngắt quãng, trùng lắp chức năng. Nhờ đó, cải cách hành chính được đẩy mạnh. Chỉ trong tháng đầu tiên, toàn ngành tiếp nhận hơn 20 nghìn hồ sơ lĩnh vực NN&MT. Trong đó trên 13 nghìn hồ sơ trực tuyến đã trở thành bước tiến quan trọng trong chuyển đổi số của ngành. “Ngành đã xác định cải cách hành chính, chuyển đổi số là khâu đột phá. Chúng tôi nỗ lực để mỗi thủ tục nhanh gọn hơn, minh bạch hơn, tạo điều kiện tối đa cho người dân, doanh nghiệp”, đồng chí Nguyễn Huy Nhuận nhấn mạnh.

Nhiều mô hình sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đã góp phần nâng cao giá trị sản phẩm nông nghiệp của tỉnh

Trên nền tảng đó, ngành Nông nghiệp đã đóng góp tích cực vào mục tiêu chung của tỉnh. Đặc biệt khi mới đây, UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 554/QĐ-UBND giao chỉ tiêu, phấn đấu đạt tăng trưởng GRDP năm 2025 của tỉnh đạt khoảng 10,3%, cao hơn mức 10% Chính phủ giao. Trong cơ cấu chung, ngành nông nghiệp của tỉnh không chỉ đảm bảo nguồn cung lương thực, thực phẩm mà còn giữ vai trò bệ đỡ khi các lĩnh vực khác gặp khó khăn.

Người nông dân yên tâm sản xuất đã tạo những bước chuyển biến mạnh mẽ trong sản xuất nông nghiệp

Bước vào giai đoạn cuối năm, ngành Nông nghiệp của tỉnh tiếp tục đặt mục tiêu tăng trưởng trên 3,5% cho toàn lĩnh vực nông, lâm, thủy sản. Cùng với đó là tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng hiện đại, sinh thái, hữu cơ; nhân rộng mô hình sản xuất gắn với du lịch, thương mại điện tử; đẩy mạnh liên kết chuỗi giá trị.

Việc gắn kết các mô hình sản xuất với du lịch, thương mại điện tử đã nâng cao giá trị sản xuất và cũng góp phần nâng cao đời sống đồng bào vùng dân tộc của tỉnh

Thách thức vẫn còn đó với tình trạng biến đổi khí hậu, thiên tai ngày càng gay gắt, nguy cơ dịch bệnh luôn tiềm ẩn. Nhưng “với tinh thần quyết tâm, sáng tạo, ngành Nông nghiệp của tỉnh sẽ tiếp tục khẳng định vai trò “trụ đỡ”, góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh trong giai đoạn mới, đặc biệt là góp phần vào mục tiêu tăng trưởng 2 con số như đã đề ra.

Mạnh Hùng