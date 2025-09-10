Khi chính quyền “số hóa” để gần dân hơn

Từ mô hình “một cửa” truyền thống đến Trung tâm Phục vụ hành chính công hiện đại, tỉnh Phú Thọ đang chứng kiến một bước chuyển mình mạnh mẽ trong cải cách TTHC. Đây không chỉ là câu chuyện về việc ứng dụng công nghệ, mà còn là nỗ lực rút ngắn khoảng cách giữa chính quyền và người dân, tạo ra một nền hành chính phục vụ, minh bạch và hiệu quả.

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Yên giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất.

Nhanh chóng và thân thiện

Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Yên, tỉnh Phú Thọ ra đời với sứ mệnh trở thành “cầu nối” tin cậy, giúp người dân và doanh nghiệp tiếp cận các dịch vụ công một cách nhanh chóng và thuận tiện nhất. Ngay từ những ngày đầu hoạt động, nơi đây đã được xem là “bộ mặt” của phường, với đội ngũ cán bộ được tuyển chọn kỹ lưỡng, không chỉ giỏi chuyên môn mà còn có kỹ năng giao tiếp tốt.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là sự xuất hiện của lực lượng đoàn viên thanh niên. Họ đóng vai trò như những “hướng dẫn viên số,” trực tiếp hỗ trợ người dân thực hiện các thao tác trên dịch vụ công trực tuyến, đặc biệt là với những người chưa quen sử dụng máy tính hay điện thoại thông minh.

Đoàn viên thanh niên phường Vĩnh Yên hỗ trợ người dân làm TTHC

Em Nguyễn Thị Mai Hương, một đoàn viên thanh niên hỗ trợ tại Trung tâm, chia sẻ: “Tham gia hỗ trợ người dân làm các thủ tục tại đây thực sự là một trải nghiệm bổ ích và ý nghĩa trong kỳ nghỉ hè của em. Nhờ vậy, em hiểu hơn về công việc của các cán bộ và cảm thấy bản thân đóng góp được một phần nhỏ cho cộng đồng”.

Sau hơn hai tháng đi vào hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Vĩnh Yên đã nhanh chóng trở thành “điểm đến tin cậy” của người dân và doanh nghiệp. Với hơn 2.500 hồ sơ được tiếp nhận, trung tâm đã giải quyết đúng và trước hạn 99.9%, không có hồ sơ nào bị quá hạn. Đáng chú ý, có tới hơn 99.5% hồ sơ được nộp trực tuyến, một con số ấn tượng cho thấy sự chuyển dịch mạnh mẽ sang môi trường số.

Anh Đào Duy Tùng, một người dân đến làm thủ tục cấp lại giấy khai sinh, bày tỏ sự hài lòng: “Tôi được cán bộ hướng dẫn rất nhiệt tình và chu đáo về các giấy tờ cần bổ sung. Mọi thủ tục đều được giải quyết nhanh chóng, không phải chờ đợi lâu”.

Chị Nguyễn Thị Tân cũng có cùng cảm nhận: “Trước đây, mỗi lần đi làm thủ tục hành chính, tôi phải bấm số và chờ đợi rất lâu. Giờ đây, mọi việc đều nhanh gọn hơn rất nhiều. Cán bộ hướng dẫn nhiệt tình và không gây khó khăn gì cả”.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả nổi bật, quá trình “số hóa” này vẫn còn một số thách thức cần được tháo gỡ. Đồng chí Phan Mạnh Hùng - Phó Giám đốc phụ trách Trung tâm, cho biết: “Trong lĩnh vực đăng ký hộ kinh doanh, hợp tác xã, phần mềm dịch vụ công quốc gia chưa kịp cập nhật biểu mẫu mới. Một số thủ tục như hộ tịch lại yêu cầu scan tài liệu, gây trở ngại cho người dân. Hay trong lĩnh vực đất đai, nhiều người dân lớn tuổi chưa quen với việc nộp hồ sơ trực tuyến, buộc cán bộ phải trực tiếp hỗ trợ, dẫn đến kéo dài thời gian xử lý”.

Để giải quyết những vướng mắc này, thời gian tới, Trung tâm sẽ phối hợp với các tổ chức như Mặt trận Tổ quốc và Đoàn thanh niên để tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn người dân truy cập và sử dụng dịch vụ công trực tuyến. Trung tâm cũng sẽ đề xuất với chính quyền địa phương và Công an phường cử cán bộ đến hỗ trợ người dân đăng ký tài khoản VNeID mức độ 2, cũng như xây dựng các video hướng dẫn trực quan, dễ hiểu.

Nâng tầm chính quyền cấp xã

Không chỉ ở Vĩnh Yên, mô hình Trung tâm Phục vụ hành chính công còn được nhân rộng tại cấp xã, với điểm nhấn là xã Sơn Đông, tỉnh Phú Thọ. Tại đây, một không gian làm việc hiện đại, ngăn nắp đã được đưa vào vận hành, đánh dấu một bước tiến quan trọng trong tiến trình xây dựng chính quyền số ở cấp cơ sở.

Sau hơn hai tháng hoạt động, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sơn Đông đã tiếp nhận gần 3.000 hồ sơ. Trong đó, 99,9% hồ sơ được nộp trực tuyến

Thay vì phải đi lại nhiều nơi, người dân đến Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sơn Đông chỉ cần đến một địa điểm duy nhất để thực hiện các thủ tục như chứng thực, hộ tịch, đăng ký kinh doanh. Mọi khâu từ tiếp nhận, xử lý đến trả kết quả đều được tập trung tại một đầu mối, với hệ thống bấm số tự động, màn hình hiển thị và máy tính tra cứu hồ sơ trực tuyến.

Sau hơn hai tháng hoạt động, Trung tâm đã tiếp nhận gần 3.000 hồ sơ. Đáng chú ý, 99,9% hồ sơ được nộp trực tuyến và 90% trong số đó được giải quyết đúng và trước hạn.

Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Sơn Đông đã và đang xây dựng một nền hành chính gần dân, hiện đại

Đồng chí Nguyễn Huy Lập - Phó Chủ tịch UBND xã Sơn Đông, cho biết: “Người dân và doanh nghiệp chỉ cần đến một nơi để làm thủ tục. Hồ sơ được giải quyết rất minh bạch, từ cán bộ đến người dân đều có thể kiểm soát được thông qua việc lấy số thứ tự và theo dõi trên hệ thống”.

Việc ứng dụng công nghệ thông tin đã trở thành “nền tảng cốt lõi” của trung tâm, cho phép người dân theo dõi tiến độ xử lý hồ sơ từ xa. Công tác thu phí, lệ phí cũng được thực hiện công khai, minh bạch, tạo sự tin tưởng cho người dân. Anh Tạ Văn Thắng, một người dân đến làm thủ tục, chia sẻ: “Cán bộ ở đây phục vụ rất nhiệt tình và có trách nhiệm”.

Sự ra đời của các Trung tâm Phục vụ hành chính công tại phường Vĩnh Yên và xã Sơn Đông không chỉ là giải pháp kỹ thuật mà còn khẳng định cam kết của chính quyền tỉnh Phú Thọ trong việc xây dựng một nền hành chính gần dân, hiện đại, từng bước hình thành thói quen số trong cộng đồng. Đây là bước đi quan trọng góp phần nâng cao hiệu quả cải cách hành chính ngay từ cơ sở, hướng tới mục tiêu xây dựng một chính quyền phục vụ, vì lợi ích của người dân và doanh nghiệp.

Ngọc Thắng