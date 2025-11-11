CNCTech và Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp hợp tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao

{title}
Sáng 11/11, tại CNCTech Thăng Long (Phú Thọ) đã diễn ra lễ ký kết hợp tác và khai trương Trung tâm Thực hành CNCTech - Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp, đánh dấu bước ngoặt mới trong quan hệ hợp tác giữa doanh nghiệp và nhà trường.
Tham dự có ông Nguyễn Văn Hùng- Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Phú Thọ, Chủ tịch HĐQT CNCTech Group, cùng TS. Phạm Thị Lan Phương, Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp.
Quang cảnh lễ ký kết hợp tác và khai trương Trung tâm Thực hành CNCTech - Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp
Trung tâm Thực hành CNCTech được thành lập với mục tiêu gắn kết đào tạo nghề với thực tế sản xuất, tạo cơ hội cho sinh viên học - làm - trải nghiệm trong môi trường công nghiệp hiện đại, nơi kiến thức được chuyển hóa thành kỹ năng và giá trị thực tiễn.
Theo thỏa thuận, CNCTech sẽ phối hợp cùng nhà trường đào tạo nhân lực kỹ thuật chất lượng cao phục vụ ngành công nghiệp hỗ trợ giai đoạn 2025-2030, đồng thời đặt hàng đào tạo 200 nhân lực kỹ thuật ngay trong năm 2026.
Lãnh đạo CNCTech Thăng Long và Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp ký kết thỏa thuận hợp tác đào tạo nguồn nhân lực công nghệ cao
Phát biểu tại buổi lễ, Ông Nguyễn Văn Hùng, Chủ tịch CNCTech Group nhấn mạnh: “Ngay từ ngày đầu thành lập, CNCTech đã xác định nguồn nhân lực là yếu tố cốt lõi cho sự phát triển bền vững. Mô hình hợp tác doanh nghiệp- nhà trường không chỉ giúp sinh viên được thực hành trong môi trường công nghệ cao mà còn giúp doanh nghiệp tiếp cận đội ngũ kỹ thuật viên có tay nghề cao, đáp ứng yêu cầu sản xuất thông minh và chuyển đổi doanh nghiệp. Chúng tôi mong muốn sự hợp tác này tại Phú Thọ sẽ trở thành hình mẫu lan tỏa trong hệ thống giáo dục nghề nghiệp.”
Các đại biểu tham quan Trung tâm Thực hành CNCTech
TS Phạm Thị Lan Phương khẳng định: “Hợp tác với CNCTech sẽ mở ra cơ hội thực hành, trải nghiệm cho sinh viên trong môi trường công nghệ cao, góp phần nâng cao chất lượng giáo dục, đào tạo của nhà trường. Chúng tôi đánh giá cao và mong muốn được phát triển sâu rộng hơn nữa mô hình này”.
Sự hợp tác giữa CNCTech và Trường Cao đẳng Cơ khí Nông nghiệp là bước khởi đầu cho mô hình hợp tác bền vững giữa đào tạo - thực hành - sản xuất, góp phần đưa tri thức công nghệ đến gần hơn với thực tiễn và đời sống công nghiệp.
Văn Cường
