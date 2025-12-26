Xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh

Với những cách làm sáng tạo, hiệu quả, cuộc vận động (CVĐ) “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã được triển khai sâu rộng trên địa bàn tỉnh, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tham gia xây dựng nếp sống văn hoá, văn minh, tạo nên chuyển biến rõ nét góp phần nâng cao đời sống văn hoá, tinh thần cho Nhân dân.

Mô hình “Cột điện nở hoa” do đoàn viên thanh niên phường Vĩnh Yên thực hiện góp phần làm đẹp các tuyến phố, lan tỏa nếp sống văn minh đô thị.

Để nhân lên sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh đô thị, MTTQ phường Vĩnh Yên đã tích cực phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh triển khai CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” gắn với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”. Công tác tuyên truyền được đổi mới nhằm nâng cao nhận thức, ý thức tự giác của người dân trong chấp hành các quy định về quản lý đô thị, trật tự an toàn giao thông, bảo vệ môi trường; thực hiện nghiêm các quy ước, hương ước xây dựng nếp sống văn minh... Từ sự đồng thuận và tham gia trực tiếp của Nhân dân, nhiều mô hình xây dựng nếp sống văn minh trên địa bàn phường được hình thành, duy trì và phát huy hiệu quả như mô hình: “Khu dân cư tự quản về vệ sinh môi trường, an ninh trật tự”; “Tuyến đường tự quản sáng - xanh - sạch - đẹp - an toàn”; “Khu dân cư không có tội phạm và tệ nạn xã hội”; “Tuyến phố không có quảng cáo, rao vặt sai quy định; “Đoạn đường cựu chiến binh tự quản”; “Tuyến đường thanh niên tự quản”..., góp phần thay đổi diện mạo đô thị, khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý thức của mỗi người dân.

Đồng chí Nguyễn Xuân Huy - Chủ tịch MTTQ phường Vĩnh Yên cho biết: Hằng năm, các khu dân cư đều phát động, tổ chức cho các hộ dân đăng ký thực hiện đầy đủ 5 nội dung của CVĐ. Công tác chấm điểm, bình xét các danh hiệu văn hóa được triển khai nghiêm túc, công khai; kịp thời biểu dương, khen thưởng các tập thể, cá nhân tiêu biểu, tạo động lực thúc đẩy phong trào lan tỏa bền vững. MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội của phường hiện đang duy trì hiệu quả hơn 118 tuyến đường đạt tiêu chí “sáng - xanh - sạch - đẹp” và 44 tuyến đường kiểu mẫu.

Cụ thể hóa các nội dung của CVĐ “Toàn dân đoàn kêt xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội, xã Vĩnh Thành đã xây dựng và nhân rộng nhiều mô hình hiệu quả như: “Tổ liên gia tự quản”, “Đoạn đường hoa phụ nữ”, “Thắp sáng đường quê”, “Con đường bích họa“, “Tuyến đường cựu chiến binh tự quản”... Nhân dân trên địa bàn đã đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững; giữ gìn cảnh quan, môi trường nông thôn; chung tay xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh, bảo đảm an ninh trật tự; phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp; đẩy mạnh phong trào văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, khuyến học, khuyến tài, đền ơn đáp nghĩa.

Thôn Hòa Loan là điểm sáng tiêu biểu trong xây dựng nếp sống văn hóa, văn minh của xã Vĩnh Thành. Đã thành thông lệ nhiều năm nay, vào ngày 20 hằng tháng, người dân trong thôn lại cùng nhau vệ sinh đường làng, ngõ xóm, chăm sóc các tuyến đường hoa. Hoạt động này không chỉ làm cho làng quê thêm xanh, sạch, đẹp mà còn thắt chặt tình làng nghĩa xóm, củng cố khối đoàn kết cộng đồng. Nhiều năm liền, thôn Hòa Loan đạt danh hiệu “Thôn văn hóa”, tỷ lệ gia đình văn hóa hằng năm luôn đạt trên 95%. Nhân dân trong thôn tự giác chỉnh trang nhà cửa, vườn, ngõ, tường rào theo quy hoạch; tích cực đóng góp nguồn lực xây dựng thiết chế văn hóa, phát triển kinh tế, giúp nhau giảm nghèo. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng - Bí thư Chi bộ thôn Hòa Loan thông tin: “Từ năm 2021 đến nay, người dân đã đóng góp khoảng 400 triệu đồng xây dựng nhà văn hóa thôn; hơn 300 triệu đồng làm tường rào, chỉnh trang khuôn viên và lắp đặt hệ thống camera giám sát an ninh. Các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao diễn ra sôi nổi; việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội, mừng thọ có nhiều chuyển biến tích cực...”.

Người dân thôn Hòa Loan, xã Vĩnh Thành trồng và chăm sóc các tuyến đường hoa, cây cảnh, tạo cảnh quan môi trường nông thôn mới sáng, xanh, sạch, đẹp, văn minh.

Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai hiệu quả, đã và đang trở thành động lực quan trọng tạo chuyển biến rõ nét trong đời sống cộng đồng. Thông qua các hoạt động đã khẳng định rõ vai trò chủ thể của Nhân dân trong việc xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ và bền vững, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của cộng đồng, tạo động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội.

Để cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” tiếp tục đi vào chiều sâu, các cấp, ngành chức năng, các địa phương trong tỉnh tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng thiết thực, hiệu quả, sát với đời sống và nhu cầu của người dân. Trọng tâm là nâng cao nhận thức, khơi dậy tinh thần tự giác, trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng dân cư trong xây dựng nếp sống văn minh. Cùng với đó, nhân rộng các mô hình tự quản hiệu quả, phát huy vai trò nòng cốt của Ban công tác Mặt trận, các chi hội, đoàn thể và người có uy tín trong cộng đồng; gắn việc xây dựng đời sống văn hóa với bảo vệ môi trường, giữ gìn trật tự đô thị, an ninh nông thôn và phát triển kinh tế xã hội. Việc bình xét, công nhận và khen thưởng các danh hiệu văn hóa theo hướng thực chất, công khai, minh bạch nhằm kịp thời biểu dương, lan tỏa những điển hình tiên tiến, cách làm hay, sáng tạo từ cơ sở. Qua đó, tạo động lực thúc đẩy phong trào thi đua, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân, góp phần xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, tiến bộ, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của tỉnh trong giai đoạn mới.

