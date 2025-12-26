Đường sắt chạy thêm nhiều tàu khách, bổ sung 20.000 chỗ dịp Tết Dương lịch

Ngành Đường sắt đã tăng cường chạy hàng loạt các đoàn tàu trên nhiều cung chặng đồng thời bổ sung thêm khoảng 20.000 chỗ nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Ngành Đường sắt đã tăng cường chạy hàng loạt các đoàn tàu trên nhiều cung chặng trong dịp nghỉ lễ Tết Dương lịch 2026. Ảnh: Minh Sơn/Vietnam+

Với kỳ nghỉ Tết Dương lịch 2026 kéo dài 4 ngày (từ 1-4/1/2026, Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt đã triển khai kế hoạch chạy tàu phục vụ nhu cầu đi lại của người dân trong dịp nghỉ Tết Dương lịch 2026.

Ngoài các tàu khách chạy thường xuyên hàng ngày gồm 4 đôi tàu khách Thống nhất SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8 (Hà Nội-Sài Gòn); đôi tàu SE19/20 (Hà Nội-Đà Nẵng); đôi tàu NA1/2 (Hà Nội-Vinh); đôi tàu SE22/21 (Sài Gòn-Đà Nẵng); 2 đôi tàu Di sản miền Trung (Huế-Đà Nẵng); đôi tàu SNT2/1 (Sài Gòn-Nha Trang); tàu SPT2/1 (Sài Gòn-Phan Thiết); 2 đôi tàu SP (Hà Nội-Lào Cai); 4 đôi tàu Hoa phượng đỏ (Hà Nội - Hải Phòng), Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt tổ chức chạy thêm các chuyến tàu khách khu đoạn và nối thêm toa xe vào các tàu chạy thường xuyên

Cụ thể, tuyến Sài Gòn-Nha Trang chạy thêm tàu SNT6 ngày 31/12/2025 và tàu SNT5 ngày 4/1/2025 (2 chuyến). Tuyến Sài Gòn-Phan Thiết chạy thêm tàu SPT4 ngày 1/1/2026 và tàu SPT3 ngày 4/1/2026 (2 chuyến).

Tuyến Hà Nội-Hải Phòng tổ chức chạy thêm 8 chuyến tàu gồm: tàu LP9, HP3 các ngày 1-3/1/2026; tàu LP10, HP4 các ngày 2-4/1/2026; tàu HP3 ngày 1/1/2026; tàu HP4 ngày 4/1/2026.

Tuyến Hà Nội-Lào Cai tổ chức chạy thêm 4 chuyến, tàu SP1 các ngày 31/12/2025, 2/1/2026 và tàu SP2 các ngày 1/1 và 4/1/2026.

Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt cũng thống kê tổng số chỗ các tàu lập thêm khoảng 13.400 chỗ.

Ngoài ra, Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt tổ chức nối thêm tối đa số lượng toa xe vào tàu Thống nhất và các đoàn tàu khu đoạn đang chạy hàng ngày, nhằm đáp ứng tối đa nhu cầu đi lại của hành khách.

Cụ thể, tàu Thống nhất Bắc-Nam (SE1/2, SE3/4, SE5/6, SE7/8) bổ sung thêm khoảng 2.260 chỗ; tàu SE22/21 (Sài Gòn-Đà Nẵng) bổ sung thêm 840 chỗ; tàu SNT2/1 (Sài Gòn-Nha Trang) bổ sung thêm 896 chỗ; tàu SPT2/1 (Sài Gòn-Phan Thiết) bổ sung thêm 848 chỗ; tuyến Hà Nội-Vinh nối thêm toa xe vào tàu NA1/NA2, cung cấp thêm 1.000 chỗ; tuyến Hà Nội-Hải Phòng nối thêm toa xe vào tàu Hoa Phượng đỏ, cung cấp thêm khoảng 1.000 chỗ.

“Như vậy, tổng số chỗ bổ sung thêm trong đợt vận tải Tết Dương lịch 2026 là 20.000 chỗ,” lãnh đạo Công ty Cổ phần vận tải Đường sắt cho hay.

Nguồn Vietnam+