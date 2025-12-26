Trên 99% thôn, bản, tổ dân phố, khu dân cư có Nhà văn hóa

{title}
Thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa”, năm 2025, toàn tỉnh có 88,2% gia đình đạt danh hiệu “Gia đình văn hóa”; 75% thôn, tổ dân phố đạt danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa; 99,2% thôn, làng, bản, tổ dân phố, khu dân cư có Nhà văn hóa.
Ngôi nhà sàn truyền thống của người Mường được người dân khu Chiềng Nội, xã Thanh Sơn đóng góp dựng nên tại khuôn viên Nhà văn hóa là nơi sinh hoạt văn hóa, lưu giữ truyền thống của dân tộc
Phong trào xây dựng thôn, tổ dân phố, khu dân cư văn hoá phát triển đồng đều ở các địa phương với số lượng và chất lượng ngày càng cao. Phần lớn các thôn, tổ dân phố đều thực hiện đầy đủ các tiêu chuẩn, tiêu chí công nhận danh hiệu “Thôn, tổ dân phố văn hóa”. Đời sống kinh tế của các thôn, tổ dân phố ổn định và từng bước phát triển; cơ sở hạ tầng sinh hoạt của gia đình và cộng đồng được nâng lên. Đời sống văn hóa tinh thần của nhân dân lành mạnh, phong phú; thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang chuyển biến tiến bộ; nhiều giá trị văn hóa truyền thống được bảo tồn. Môi trường cảnh quan được đảm bảo, kỷ cương pháp luật được thực hiện; tình làng nghĩa xóm được củng cố, cơ sở vật chất khang trang, sạch, đẹp.
Các CLB thể thao duy trì hoạt động thường xuyên góp phần nâng cao sức khỏe cho người dân
Các công trình Thể dục thể thao đã được triển khai tích cực, có sự chỉ đạo thường xuyên của UBND các cấp, sự giám sát kiểm tra của các ngành chức năng và các tầng lớp Nhân dân. Hệ thống cơ sở vật chất thể dục, thể thao từ tỉnh đến cơ sở đã được đầu tư xây dựng, phục vụ kịp thời các nhiệm vụ chính trị và tổ chức các hoạt động văn hóa, thông tin, thể thao trên các địa bàn, góp phần nâng cao đời sống tinh thần, tạo điều kiện để các tầng lớp nhân dân tham gia sinh hoạt cộng đồng, vui chơi, giải trí. Đến nay, tỷ lệ người tập luyện TDTT thường xuyên đạt 42,4%; có 33,9% gia đình đạt Gia đình thể thao; có 2.306 CLB thể thao góp phần nâng cao sức khỏe, đời sống tinh thần của người dân.
Phương Thanh
