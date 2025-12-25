Hội Chữ thập đỏ tỉnh triển khai nhiệm vụ năm 2026 và tôn vinh “Người tốt, việc thiện”

Ngày 25/12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tổ chức Hội nghị tổng kết công tác Hội năm 2025, triển khai nhiệm vụ năm 2026; tôn vinh “Người tốt, việc thiện” chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái, giai đoạn 2020 – 2025. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Luyến - TUV, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo các ban, ngành, đoàn thể tỉnh và 84 đại biểu điển hình tiên tiến trong hoạt động nhân đạo và phong trào Chữ thập đỏ giai đoạn 2020-2025.

Đồng chí Lê Thị Quỳnh Trang - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát biểu khai mạc hội nghị.

Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Tỉnh ủy - HĐND - UBND - Ủy ban MTTQ tỉnh và sự phối hợp chặt chẽ của các sở, ban, ngành, đoàn thể cùng sự đồng hành của Nhân dân, doanh nghiệp, nhà hảo tâm, các cấp Hội Chữ thập đỏ tỉnh Phú Thọ sau hợp nhất đã nỗ lực vượt khó, triển khai đồng bộ các lĩnh vực công tác và đạt được những kết quả quan trọng, toàn diện.

Toàn Hội đã tập trung triển khai tốt các phong trào như: Tết nhân ái, Tháng nhân đạo, “Người tốt, việc thiện - Chung sức xây dựng cộng đồng nhân ái”; thực hiện các dự án viện trợ không hoàn lại, hỗ trợ người dân chịu ảnh hưởng bởi cơn bão Yagi; vận động hiến máu tình nguyện... Tổng giá trị 7 lĩnh vực hoạt động công tác Hội toàn tỉnh năm 2025 đạt 142,728 tỷ đồng, trợ giúp cho 172.837 lượt đối tượng.

Về phong trào thi đua yêu nước, xây dựng điển hình tiên tiến trong công tác nhân đạo, giai đoạn 2020-2025, các phong trào, cuộc vận động lớn do các cấp Hội phát động được triển khai có trọng tâm, trọng điểm. Nhiều mô hình, cách làm hay, sáng tạo và nhiều tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua đã được phát huy và nhân rộng. Thông qua các phong trào thi đua, 5 năm qua, tổng trị giá các hoạt động nhân đạo của các cấp Hội trong tỉnh đạt 959,185 tỷ đồng, góp phần bảo đảm an sinh xã hội và thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Văn Luyến tặng hoa chúc mừng cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh.

Nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu đã được Đảng, Nhà nước, Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, UBND tỉnh và Hội Chữ thập đỏ tỉnh ghi nhận, biểu dương, khen thưởng; trong đó có 5 cá nhân vinh dự được nhận Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, cùng hàng nghìn tập thể, cá nhân được trao tặng kỷ niệm chương, bằng khen, giấy khen các cấp về những đóng góp nổi bật, thiết thực cho sự nghiệp nhân đạo.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Văn Luyến và lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng danh hiệu Tình nguyện viên Chữ thập đỏ tiêu biểu toàn quốc cho các cá nhân.

Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Văn Luyến và lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng danh hiệu Nhà tài trợ tiêu biểu cho 4 cá nhân và 22 tập thể.

Năm 2026, Hội Chữ thập đỏ tỉnh tập trung thực hiện các nhiệm vụ: Đảm bảo tiến độ tổ chức Đại hội Hội Chữ thập đỏ cấp cơ sở xong trong tháng 4/2026; Đại hội đại biểu Hội Chữ thập đỏ tỉnh xong trong tháng 6/2026. Làm tốt công tác xã hội nhân đạo, vận động cứu trợ đột xuất và trợ giúp thường xuyên; tham gia phòng ngừa, ứng phó thiên tai và chăm sóc sức khoẻ nhân dân cùng các hoạt động nhân đạo, từ thiện khác...

Lãnh đạo Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh uỷ, Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao tặng danh hiệu Tình nguyện viên tiêu biểu cho 33 cá nhân.

Tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh Bùi Văn Luyến tặng lẵng hoa chúc mừng cán bộ, hội viên, thanh thiếu niên, tình nguyện viên Hội Chữ thập đỏ tỉnh. 25 tình nguyện viên tiêu biểu toàn quốc, 33 tình nguyện viên tiêu biểu của tỉnh, 4 cá nhân và 22 tập thể nhà tài trợ tiêu biểu được Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, Ban Chấp hành Hội Chữ thập đỏ tỉnh khen thưởng.

Vĩnh Hà