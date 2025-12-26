Thời tiết ngày 26/12: Không khí lạnh bao trùm, Bắc Bộ trời rét

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn quốc gia, ngày 26/12, không khí lạnh tăng cường đã ảnh hưởng đến khu vực Bắc Trung Bộ, hầu hết Tây Bắc Bộ và Trung Trung Bộ, khiến thời tiết nhiều nơi chuyển rét rõ rệt, kèm mưa trên diện rộng.

Tại Bắc Bộ và khu vực từ Thanh Hóa đến Hà Tĩnh xuất hiện mưa, mưa rào rải rác; trong khi đó, từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to. Nhiệt độ phổ biến giảm mạnh, khoảng 6–8 độ so với những ngày trước.

Theo dự báo, trong sáng 26/12, không khí lạnh tiếp tục ảnh hưởng đến các khu vực còn lại của Tây Bắc Bộ và một số nơi ở Nam Trung Bộ. Gió Đông Bắc trên đất liền mạnh cấp 3, vùng ven biển cấp 4–5, có nơi giật cấp 6–7, khiến cảm giác rét tăng lên, nhất là vào đêm và sáng sớm.

Không khí lạnh tăng cường khiến thời tiết nhiều nơi chuyển rét rõ rệt.

Ở khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, thời tiết chuyển rét, riêng vùng núi Bắc Bộ trời rét đậm, có nơi rét hại. Nhiệt độ thấp nhất trong đợt không khí lạnh này tại Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ phổ biến từ 11–14 độ C; vùng núi Bắc Bộ từ 8–11 độ C, riêng các khu vực núi cao có nơi xuống dưới 8 độ C. Tại Hà Nội, trời không mưa, rét rõ rệt, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 12–14 độ C.

Tại Trung Trung Bộ và Tây Nguyên, sáng 26/12 ghi nhận mưa, mưa rào trên diện rộng ở khu vực từ Quảng Trị đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk; cục bộ có nơi mưa to với lượng mưa trên 50 mm. Dự báo trong ngày và đêm 26/12, các khu vực này tiếp tục có mưa, mưa rào rải rác, cục bộ có nơi mưa to và dông; tổng lượng mưa phổ biến 15–30 mm, có nơi trên 70 mm. Trong mưa dông, cần đề phòng nguy cơ lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên biển, gió mùa đông bắc hoạt động mạnh. Hiện trạm Bạch Long Vĩ và khu vực Bắc Biển Đông đã ghi nhận gió Đông Bắc mạnh cấp 7, giật cấp 9; trạm Hòn Ngư có gió giật cấp 8; trạm Huyền Trân gió Đông Bắc mạnh cấp 6. Ở vịnh Bắc Bộ, gió đông bắc ban ngày cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 1,5–2,5m; đến đêm gió giảm dần. Khu vực Bắc Biển Đông (bao gồm vùng biển Hoàng Sa) có gió Đông Bắc cấp 7, giật cấp 8–9, biển động mạnh, sóng cao 3–5m.

Vùng biển từ Nam Quảng Trị đến Gia Lai gió cấp 6, giật cấp 7–8, sau giảm dần; khu vực giữa Biển Đông, phía Tây Nam Biển Đông (bao gồm phía Tây vùng biển Trường Sa) và vùng biển từ Đắk Lắk đến Cà Mau gió Đông Bắc mạnh cấp 6–7, giật cấp 8–9, sóng cao 3–5m.

Cơ quan khí tượng khuyến cáo người dân các vùng rét đậm, rét hại chủ động giữ ấm, bảo vệ cây trồng, vật nuôi; các địa phương ven biển và ngư dân cần theo dõi sát diễn biến gió mạnh, biển động để bảo đảm an toàn cho hoạt động sản xuất và đi lại trên biển.

Dự báo thời tiết các khu vực trên cả nước

Thủ đô Hà Nội có mây, ngày nắng, đêm không mưa. Gió đông bắc cấp 2-3. Trời rét. Nhiệt độ thấp nhất 13-15 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-21 độ C.

Các tỉnh phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng. Gió nhẹ. Trời rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 11-14 độ C, có nơi dưới 9 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Khu vực phía Đông Bắc Bộ có mây, ngày nắng. Gió đông bắc cấp 2-3, vùng ven biển cấp 3-4. Trời rét, vùng núi rét đậm, có nơi rét hại. Vùng núi cao cần đề phòng xảy ra băng giá và sương muối. Nhiệt độ thấp nhất 12-15 độ C; vùng núi 10-13 độ C, vùng núi cao có nơi dưới 8 độ C. Nhiệt độ cao nhất 18-21 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Huế nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi; phía Nam có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và giông. Gió bắc đến tây bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Phía Bắc trời rét, phía Nam trời lạnh. Nhiệt độ thấp nhất 13-16 độ C, phía Nam 16-19 độ C. Nhiệt độ cao nhất 19-22 độ C.

Khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ nhiều mây, có mưa, mưa vừa, cục bộ có nơi mưa to đến rất to và giông. Gió đông bắc cấp 3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất phía Bắc 20-22 độ C, phía Nam 23-25 độ C. Nhiệt độ cao nhất phía Bắc 23-26 độ C; phía Nam 26-29 độ C.

Cao nguyên Trung Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 17-20 độ C. Nhiệt độ cao nhất 24-27 độ C.

Nam Bộ có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

TP Hồ Chí Minh có mây, có mưa rào và giông vài nơi. Gió đông bắc cấp 2-3. Trong mưa giông có khả năng xảy ra lốc, sét và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất 23-26 độ C. Nhiệt độ cao nhất 30-33 độ C.

