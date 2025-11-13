Xã hội
Cập nhật:  GMT+7
Print Tiktok    

Hành động đẹp của Thiếu tá Công an xã Cao Phong

Ngày 12/11, Công an xã Cao Phong tiếp nhận thư cảm ơn của công dân Đoàn Văn Nhất, sinh năm 1963, trú tại phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng trước hành động nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất của Thiếu tá Bùi Văn Diệp - Cán bộ Tổ Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Công an xã Cao Phong.

Trước đó, chiều ngày 11/11, vợ chồng ông Đoàn Văn Nhất đi qua địa bàn xã Cao Phong, đến khu vực khu 5, xã Cao Phong, ông Nhất có đánh rơi một túi xách màu đen trong đó có giấy tờ tùy thân, đồ dùng cá nhân và 9,6 triệu đồng tiền mặt.

Thiếu tá Bùi Văn Diệp trong khi làm nhiệm vụ trinh sát địa bàn có nhặt được một túi xách màu đen như ông Nhất đã miêu tả. Ngay sau khi nhặt được chiếc túi xách trên, đồng chí Diệp và cán bộ Tổ Cảnh sát Phòng chống tội phạm đã tiến hành xác minh, tìm và liên lạc với chủ nhân của chiếc túi.

Chỉ sau 1 giờ đồng hồ, Công an xã Cao Phong đã tìm ra chủ nhân của chiếc túi xách và đã liên lạc với ông Đoàn Văn Nhất đến trụ sở Công an xã để nhận lại tài sản bị mất.

Hành động đẹp của Thiếu tá Công an xã Cao Phong

Ông Đoàn Văn Nhất nhận lại tài sản bị thất lạc và gửi thư cảm ơn Công an xã Cao Phong

Tại cơ quan Công an xã, ông Nhất bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến đồng chí Diệp và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Cao Phong đã tận tình hỗ trợ, giúp ông tìm lại được túi xách cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng bị thất lạc.

Hành động đẹp của Thiếu tá Bùi Văn Diệp đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân, là minh chứng trong thực hiện phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần xây dựng và lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an “Vì nhân dân phục vụ”.

Đinh Thắng


Đinh Thắng

 Từ khóa: Tỉnh Phú Thọ Báo Phú Thọ Đền Hùng Cao Phong Công an xã Phong cách Hồ Chí Minh Phòng chống tội phạm Hành động đẹp Nhặt được của rơi Túi xách Cán bộ Cảnh sát Hải phòng
 {name} - {time}
 Trả lời
{body}
 {name} - {time}
{body}

Bình luận
0 bình luận
Xem thêm
Ý KIẾN CỦA BẠN (1000 ký tự)

Ý kiến của bạn sẽ được biên tập trước khi đăng. Vui lòng gõ tiếng Việt có dấu

Xem thêm

Tin liên quan

Gợi ý

English Facebook Liên hệ tòa soạn Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/0966.683988 (quangcao.baophutho@gmail.com)

Tổng Biên tập: Vi Mạnh Hùng

Giấy phép hoạt động số 154/GP-BTTTT, do Bộ Thông tin và Truyền thông cấp ngày 24/3/2022

Trụ sở tòa soạn: Đường Nguyễn Tất Thành - P. Việt Trì - tỉnh Phú Thọ

Đường dây nóng: 039.558.7799; Email: info@baophutho.vn

Liên hệ quảng cáo: 0210.3814337/ 0966.683.988. Email:quangcao.baophutho@gmail.com

Mọi thông tin sao chép, khai thác và tổng hợp tin tức từ website đều phải ghi rõ nguồn baophutho.vn, gắn kèm liên kết gốc và phải được sự đồng ý của Báo và Phát thanh, Truyền hình Phú Thọ bằng văn bản

Chứng nhận tín nhiệm mạng

POWERED BY
Việt Long