Hành động đẹp của Thiếu tá Công an xã Cao Phong

Ngày 12/11, Công an xã Cao Phong tiếp nhận thư cảm ơn của công dân Đoàn Văn Nhất, sinh năm 1963, trú tại phường Tân Hưng, thành phố Hải Phòng trước hành động nhặt được của rơi trả lại cho người đánh mất của Thiếu tá Bùi Văn Diệp - Cán bộ Tổ Cảnh sát Phòng chống tội phạm, Công an xã Cao Phong.
Trước đó, chiều ngày 11/11, vợ chồng ông Đoàn Văn Nhất đi qua địa bàn xã Cao Phong, đến khu vực khu 5, xã Cao Phong, ông Nhất có đánh rơi một túi xách màu đen trong đó có giấy tờ tùy thân, đồ dùng cá nhân và 9,6 triệu đồng tiền mặt.
Thiếu tá Bùi Văn Diệp trong khi làm nhiệm vụ trinh sát địa bàn có nhặt được một túi xách màu đen như ông Nhất đã miêu tả. Ngay sau khi nhặt được chiếc túi xách trên, đồng chí Diệp và cán bộ Tổ Cảnh sát Phòng chống tội phạm đã tiến hành xác minh, tìm và liên lạc với chủ nhân của chiếc túi.
Chỉ sau 1 giờ đồng hồ, Công an xã Cao Phong đã tìm ra chủ nhân của chiếc túi xách và đã liên lạc với ông Đoàn Văn Nhất đến trụ sở Công an xã để nhận lại tài sản bị mất.
Ông Đoàn Văn Nhất nhận lại tài sản bị thất lạc và gửi thư cảm ơn Công an xã Cao Phong
Tại cơ quan Công an xã, ông Nhất bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến đồng chí Diệp và cán bộ, chiến sĩ Công an xã Cao Phong đã tận tình hỗ trợ, giúp ông tìm lại được túi xách cùng nhiều giấy tờ tùy thân quan trọng bị thất lạc.
Hành động đẹp của Thiếu tá Bùi Văn Diệp đã để lại ấn tượng tốt đẹp trong lòng Nhân dân, là minh chứng trong thực hiện phong trào “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, góp phần xây dựng và lan tỏa hình ảnh đẹp của người chiến sĩ Công an “Vì nhân dân phục vụ”.
