Xã Thanh Ba tập trung đẩy mạnh chuyển đổi số

Với mục tiêu đẩy mạnh công tác chuyển đổi số, thời gian qua xã Thanh Ba đã triển khai thực hiện giải pháp, không ngừng nâng cao năng lực, hiệu quả công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành; tăng cường tương tác giữa người dân, doanh nghiệp với chính quyền; hỗ trợ cho người dân, doanh nghiệp được tiếp cận và sử dụng các ứng dụng, dịch vụ tiện ích, thuận lợi nhất, qua đó góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội tại địa phương.

Xã Thanh Ba thực hiện chuyển đổi số gắn với nâng cao chất lượng giải quyết thủ tục hành chính cho người dân. Cụ thể, xã đã đầu tư, nâng cấp hệ thống mạng nội bộ, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, đáp ứng nhu cầu công việc chuyên môn và phục vụ người dân, có phòng họp trực tuyến. Cán bộ xã đều có máy tính để phục vụ công tác chuyên môn, UBND xã thực hiện chữ ký số.

Toàn bộ khu vực hành chính công xã được lắp đặt hệ thống mạng internet và wifi, giúp cán bộ, công chức và người dân truy cập thực hiện giải quyết hồ sơ trên môi trường mạng. 100 % văn bản đi, đến của cơ quan được xử lý qua môi trường mạng; 100% cán bộ, công chức xã có tài khoản phần mềm văn bản điều hành tác nghiệp phục vụ công việc.

100% cán bộ, công chức xã có tài khoản phần mềm văn bản điều hành tác nghiệp phục vụ công việc.

Tại bộ phận một cửa UBND xã, các thủ tục hành chính cấp xã gồm 419 thủ tục thuộc 11 lĩnh vực được niêm yết công khai, đầy đủ, hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến và hướng dẫn người dân về dịch vụ công trực tuyến một phần và toàn trình. Nhờ đó, tỷ lệ hồ sơ giải quyết thủ tục hành chính tiếp nhận qua phần mềm một cửa điện tử của xã đạt 100 %; tỷ lệ hồ sơ nộp đạt 100%; 100% văn bản đi, đến được xử lý, luân chuyển theo đúng quy định, không còn tình trạng tồn đọng văn bản chưa được xử lý; 100% hồ sơ và thủ tục hành chính cấp xã được tiếp nhận và giải quyết trên hệ thống một cửa điện tử theo đúng quy trình...

Bên cạnh những kết quả đã đạt được, thời gian tới để chuyển đổi số thực sự thiết thực hiệu quả, mỗi cán bộ, công chức và người dân xã Thanh Ba cần năng động, sáng tạo ứng dụng công nghệ thông tin. Các hội, đoàn thể tăng cường tuyên truyền, hướng dẫn cho người dân biết được những tiện ích trong giải quyết TTHC trên môi trường điện tử.

Quang Mạnh

(Xã Thanh Ba)