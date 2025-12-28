Xóa nhà tạm, xây hy vọng

Khi những cơn gió lạnh đầu đông bắt đầu len lỏi qua từng nếp nhà, cũng là lúc niềm vui được “an cư” đang lan tỏa rộn ràng khắp các bản làng, ngõ xóm trên vùng Đất Tổ. Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát – một chủ trương lớn đầy tính nhân văn của Đảng và Nhà nước – đã chính thức về đích. Hàng nghìn gia đình khó khăn về nhà ở đang hạnh phúc trong những ngôi nhà mới khang trang, kiên cố. Đây không chỉ là kết quả của những con số thống kê khô khan, mà là trái ngọt của tinh thần đoàn kết và quyết tâm cháy bỏng từ chính quyền đến từng người dân địa phương.

Những căn nhà tạm tại được tháo dỡ, thay vào đó là căn nhà kiên cố cho hộ nghèo.

Ngay từ những ngày đầu triển khai, Tỉnh ủy và UBND tỉnh đã xác định đây là chiến dịch từ trái tim. Ban Chỉ đạo các cấp được kiện toàn nhanh chóng để đảm bảo hơi ấm của chính sách được truyền đi xuyên suốt từ tỉnh đến các xã, phường xa xôi nhất. Nhờ sự quyết liệt trong công tác chỉ đạo, Phú Thọ đã hoàn thành 100% kế hoạch với 10.801 căn nhà được hỗ trợ. Trong đó, có 7.479 gia đình được xây nhà mới hoàn toàn và 3.322 hộ được sửa chữa mái ấm, tạo nên một diện mạo mới đầy sức sống cho đời sống bà con nghèo và các gia đình chính sách.

Để hiện thực hóa ước mơ về một mái nhà vững chãi, một nguồn lực khổng lồ lên tới hơn 474 tỷ đồng được huy động. Bên cạnh sự hỗ trợ từ Trung ương, tỉnh Phú Thọ đã có cách làm sáng tạo và đầy trách nhiệm khi dành ra hơn 295 tỷ đồng từ nguồn tiết kiệm chi ngân sách năm 2024 để dồn lực cho chương trình. Mỗi căn nhà xây mới được hỗ trợ 60 triệu đồng, nhà sửa chữa được hỗ trợ 30 triệu đồng. Đặc biệt, thấu hiểu hoàn cảnh của 59 hộ đặc biệt khó khăn, không có khả năng đối ứng, tỉnh đã dành mức hỗ trợ tối đa lên đến 130 triệu đồng mỗi căn. Đây chính là chiếc phao cứu sinh quý giá, giúp những mảnh đời cơ cực có được mái ấm, nếu không có cộng đồng chung tay, có lẽ cả đời họ chẳng dám mơ tới.

Căn nhà khang trang, đẹp mắt của gia đình anh Lý Văn Dấu (khu Dù, xã Minh Đài).

Giá trị nghĩa tình của chương trình còn được nhân lên gấp bội thông qua phong trào thi đua “Cả nước chung tay xóa nhà tạm, nhà dột nát”. Không chỉ có nguồn tiền xã hội hóa hơn 260 tỷ đồng hay sự tích góp của các gia đình, mà còn có cả những giọt mồ hôi thấm đẫm trong hơn 32.000 ngày công lao động. Đó là hình ảnh các anh bộ đội, chiến sĩ công an và bà con lối xóm cùng nhau khuân gạch, lợp mái. Đâu đó, người ta còn bắt gặp những câu chuyện ấm lòng về các cửa hàng vật liệu xây dựng bán hàng với mức “lợi nhuận 0 đồng”, hay những tổ kỹ thuật tận tình hướng dẫn bà con chọn vật tư sao cho vừa bền, vừa tiết kiệm.

Tại xã Lai Đồng, khí thế của chương trình cũng “rực lửa” ngay từ những ngày đầu. Để không ai bị bỏ lại phía sau, Ủy ban MTTQ xã đã gửi thư ngỏ, chân thành kêu gọi sự giúp đỡ từ các doanh nghiệp và nhà hảo tâm. Lời kêu gọi ấy đã chạm đến trái tim của cộng đồng, tạo nên một làn sóng ủng hộ mạnh mẽ. Vật liệu được vận chuyển hối hả về các bản, những ngôi nhà cứ thế mọc lên trong niềm hân hoan của cả vùng quê, giúp bà con yên tâm lao động sản xuất và vững tin hơn trên con đường thoát nghèo.

Trên nền móng cũ, nhưng căn nhà tạm của gia đình chị Hà Thị Thu (khu Lấp, xã Minh Đài) đang được xây dựng kiên cố.

Ngồi trong ngôi nhà mới đang dần hoàn thiện, ông Hà Văn Phượng ở khu Vường 2, xã Lai Đồng vẫn ngỡ như một giấc mơ. Ký ức về căn nhà cũ nát, nơi gió lùa tứ phía mỗi khi mưa bão, giờ đã lùi xa vào dĩ vãng. Ngắm nhìn những bức tường gạch vững chãi, ông Phượng chia sẻ: Nếu không có sự quan tâm của Đảng, Nhà nước và những tấm lòng hảo tâm, gia đình tôi chẳng bao giờ tự xây nổi một tổ ấm như thế này. Giờ đây, mỗi khi trời trở gió hay mưa rào, gia đình tôi không còn phải nơm nớp lo sợ nhà đổ, mà đã có thể kê cao gối ngủ ngon trong sự chở che của tình đồng bào.

Chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát thực sự là một “mệnh lệnh từ trái tim”, là bản giao hưởng nhân văn về tình dân tộc, nghĩa đồng bào. Đến nay, 1.475 hộ người có công và hàng nghìn hộ nghèo đã được sống trong những ngôi nhà chất lượng, diện tích từ 20 đến 60 m2. Thành công này không chỉ dừng lại ở những viên gạch, mái ngói, mà quan trọng hơn cả là đã củng cố niềm tin sắt son của Nhân dân vào các chính sách an sinh xã hội. Những ngôi nhà mới ấy chính là nền tảng vững chắc nhất để mỗi người dân Phú Thọ viết tiếp khát vọng về một cuộc sống ấm no, hạnh phúc và bền vững trên quê hương mình.

Lê Hoàng