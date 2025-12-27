Ngày hội việc làm - hướng nghiệp xã Yên Kỳ

Sáng 27/12, UBND xã Yên Kỳ tổ chức Ngày hội việc làm - hướng nghiệp năm 2025. Ngày hội nhằm cung cấp thông tin, tư vấn và định hướng cho học sinh, người lao động trong việc lựa chọn nghề nghiệp, học nghề, chuyển đổi việc làm, tham gia thị trường lao động phù hợp với điều kiện thực tế.

Các đại biểu tham dự ngày hội.

Ngày hội thu hút sự tham gia của hơn 1.200 học sinh, người lao động và 20 đơn vị, doanh nghiệp, các trường đại học, cao đẳng, cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong và ngoài tỉnh.

Tại ngày hội, học sinh được tiếp cận thông tin về thị trường lao động, các ngành nghề đang có nhu cầu, cũng như định hướng học tập, lựa chọn ngành nghề phù hợp. Đối với lao động địa phương, đặc biệt là lao động chưa có việc làm ổn định, lao động sau độ tuổi học sinh, sinh viên được tư vấn học nghề, chuyển đổi việc làm, giới thiệu các mô hình sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp.

Các doanh nghiệp, trường đại học, cao đẳng tư vấn thông tin việc làm cho người lao động và học sinh.

Ngày hội việc làm xã Yên Kỳ không chỉ tạo cơ hội để người lao động tiếp cận thị trường, tìm kiếm việc làm, mà còn cho thấy nỗ lực của chính quyền địa phương trong đồng hành cùng người dân ổn định sinh kế, hướng tới giảm nghèo bền vững. Thành công của ngày hội là động lực để xã tiếp tục tổ chức các hoạt động thiết thực, giúp thanh niên, lao động tự tin bước vào hành trình lập nghiệp.

Đăng Khoa