Từ sức mạnh đoàn kết đến hành động thiết thực

6.300 căn nhà đại đoàn kết, 960.000 m2 đất được hiến làm đường, 203 tỷ đồng cho Quỹ “Vì người nghèo”, 10.800 nhà tạm được xoá bỏ... Đây là minh chứng sinh động cho tinh thần đại đoàn kết, cho sự chung tay của cả hệ thống chính trị và Nhân dân trong việc biến chủ trương thành kết quả, biến khát vọng thành hành động.

Sức mạnh của sự đồng thuận

Sức mạnh đại đoàn kết ở Phú Thọ hiện hữu trong những việc rất đời thường. Như câu chuyện của ông Trần Văn Đa, 50 tuổi, ở khu 2, phường Vân Phú.

Tuyến đường Phù Đổng qua nhà văn hoá khu 2 đến đường Âu Cơ vốn chỉ rộng chừng 4 m, dài hơn 1 km, từ lâu đã xuống cấp, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều trở ngại. Khi địa phương quyết định đầu tư hơn 12 tỷ đồng để mở rộng mặt đường lên 7 m, gia đình ông Đa là một trong những hộ đầu tiên chủ động tháo dỡ tường rào và tự nguyện lùi gần một mét đất vào phía trong. Nếu tính theo giá đất hiện nay khoảng 20 triệu đồng mỗi mét vuông, phần đất ông dành cho công trình có giá trị tới vài trăm triệu đồng. Nhưng với ông, đó chỉ là đóng góp nhỏ để “đường rộng ra, bà con đi lại đỡ khổ”.Từ sự tiên phong ấy, hơn trăm hộ dân ở khu 1 và khu 2 cùng hưởng ứng dịch cổng ngõ, phá dỡ công trình kiên cố, thu hẹp một phần đất thổ cư để tuyến đường rộng rãi, thông thoáng hơn. Có hộ lùi sâu cả chục mét vuông đất nhưng vẫn vui vẻ, bởi ai cũng hiểu rằng hạ tầng tốt lên thì đời sống cũng thay đổi theo. Dự kiến trước ngày 31/12/2025, tuyến đường sẽ hoàn thành. Khi con đường mới trải nhựa phẳng lì, xe cộ lưu thông thuận lợi, người dân càng cảm nhận rõ hơn: Khi cộng đồng đồng lòng, những việc tưởng khó nhất cũng có thể làm nên.

Đại diện cấp ủy, chính quyền và MTTQ xã Liên Sơn trao hỗ trợ xây dựng nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo trên địa bàn.

Đại đoàn kết - tinh thần ấy không chỉ tô đậm nét đẹp cộng đồng, mà còn là nền tảng để các phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh lan tỏa sâu rộng. Kết quả đạt được trong những năm qua là minh chứng thuyết phục: 6.300 căn nhà đại đoàn kết được dựng lên cho hộ nghèo và cận nghèo; 960.000 m2 đất được người dân tự nguyện hiến để mở đường, làm hạ tầng; 203 tỷ đồng đóng góp vào Quỹ “Vì người nghèo” và 10.800 nhà tạm, dột nát được xóa bỏ. Mỗi con số đều chứa đựng phía sau những câu chuyện sẻ chia, đồng lòng - những hành động nhỏ nhưng tích lại thành sức mạnh lớn, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn, đô thị và tạo động lực phát triển cho tỉnh.

Mặt trận Tổ quốc - từ vận động đến tạo sức lan toả

Có được những kết quả ấn tượng như trên cũng là phần lớn sự nỗ lực của hệ thống MTTQ các cấp trong việc kết nối, vận động và định hướng phong trào. Từ tỉnh đến cơ sở, Mặt trận đóng vai trò là cầu nối giữa chủ trương và hành động, giữa mong muốn của chính quyền và sự hưởng ứng của người dân.

MTTQ tỉnh đã chủ động tham mưu, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể để lan tỏa các phong trào thi đua yêu nước theo cách thiết thực nhất. Không dừng lại ở các cuộc phát động hay lễ ra quân, cán bộ Mặt trận xuống khu dân cư, tới từng gia đình, nắm bắt nguyện vọng, tháo gỡ khó khăn và tuyên truyền bằng những ví dụ cụ thể, gần gũi. Nhờ vậy, phong trào không bị “hành chính hóa” mà trở thành việc chung của mỗi cộng đồng.

Tại nhiều địa phương, các mô hình do Mặt trận chủ trì mang lại hiệu quả rõ rệt: Khu dân cư tự quản về vệ sinh môi trường; tuyến đường sáng - xanh - sạch - đẹp; các nhóm vận động xây nhà đại đoàn kết; mô hình “Ngày vì người nghèo”; tổ tự quản an ninh trật tự... Đồng chí Nguyễn Thị Hân - Chủ tịch Ủy ban MTTQ xã Liên Sơn, cho biết: “Điều quan trọng nhất là tính minh bạch. Khi từng khoản vận động được công khai, từng mô hình được giải thích rõ ràng, người dân thấy đóng góp của mình mang lại lợi ích thiết thực, họ sẵn sàng chung tay”.

Sức mạnh đại đoàn kết vốn là truyền thống của Đất Tổ, hôm nay đang được khơi dậy bằng những việc làm cụ thể, thiết thực. Sức mạnh ấy đang tạo nền tảng bền vững để Phú Thọ tiếp tục phát triển, để mỗi người dân thấy rõ trách nhiệm trong hành trình xây dựng quê hương văn minh, hiện đại hơn. Phát huy tinh thần ấy, phong trào thi đua yêu nước không chỉ là nhiệm vụ của hệ thống chính trị, mà là con đường để mỗi khu dân cư, mỗi gia đình, mỗi người dân cùng góp phần tạo nên diện mạo mới cho tỉnh - một Phú Thọ đoàn kết, nghĩa tình, không ngừng đổi thay.

Nguyễn Yến