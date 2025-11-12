Bàn giao chức vụ Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh

Chiều 12/11, Bộ CHQS tỉnh tổ chức hội nghị bàn giao chức vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh. Trung tướng Phạm Đức Duyên- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 và đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị.

Trung tướng Phạm Đức Duyên- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 và đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đồng chủ trì hội nghị

Dự hội nghị bàn giao có đồng chí: Đại tá Nguyễn Đình Cương - Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh; Phan Trọng Tấn - Ủy viên BTV, Phó Chủ tịch UBND tinh; các đồng chí là thủ trưởng các cơ quan Quân khu, các cơ quan Bộ CHQS tỉnh; lãnh đạo các Ban Xây dựng Đảng của Tỉnh ủy.

Các đại biểu dự hội nghị

Thực hiện quyết định của Bộ Quốc phòng về việc điều động, bổ nhiệm cán bộ năm 2025, ngày 5/11/2025, Thượng tá Lương Hoàng Giang được bổ nhiệm giữ chức vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ thay Đại tá Đỗ Duy Chinh chuyển công tác giữ chức vụ Phó Cục trưởng Cục Tuyên huấn, Tổng Cục Chính trị Quân đội Nhân dân Việt Nam.

Đồng chí Bùi Văn Quang - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Trung tướng Phạm Đức Duyên- Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, Đại tá Đỗ Duy Chinh đã báo cáo tóm tắt biên bản bàn giao toàn bộ nhiệm vụ chức vụ Chính ủy Bộ CHQS tỉnh; kết quả các nhiệm vụ đã hoàn thành, nhiệm vụ đang triển khai và nhiệm vụ trong thời gian tới. Đồng chí Thượng tá Lương Hoàng Giang tiếp nhận và thực hiện nhiệm vụ mới bắt đầu thực hiện từ ngày 12/11/2025.

Nhất trí với biên bản bàn giao, phát biểu tại hội nghị, Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 và đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, đánh giá cao năng lực, phẩm chất, tinh thần trách nhiệm và những đóng góp của Đại tá Đỗ Duy Chinh trong thời gian công tác tại Bộ CHQS tỉnh. Trên cương vị của mình, Đại tá Đỗ Duy Chinh đã cùng với thể Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh tham cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Đặc biệt, trên cương vị của mình, với tinh thần trách nhiệm, đồng chí đã cùng với LLVT tỉnh luôn đi đầu trong công tác phòng, chống thiên tai, bão lũ, khắc phục sự cố sập cầu Phong Châu được chính quyền và Nhân dân ghi nhận, đánh giá cao. Đồng thời, cùng với Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh thực hiện tốt công tác sắp xếp các đơn vị quân đội theo mô hình chính quyền lĩnh phương 2 cấp.

Đại tá Đỗ Duy Chinh và Thượng tá Lương Hoàng Giang ký biên bản bàn giao.

Mong rằng, trên cương vị công tác và nhiệm vụ mới, Đại tá Đỗ Duy Chinh tiếp tục phát huy truyền thống LLVT Quân khu 2, LLVT tỉnh, năng lực của mình, tiếp tục đóng góp cho quân đội, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trung tướng Phạm Đức Duyên, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 2 tặng hoa chúc mừng các đồng chí nhận nhiệm vụ mới.

Đồng chí Chính ủy Quân khu 2 và đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tin tưởng và mong rằng Thượng tá Lương Hoàng Giang với chức vụ là Chính ủy Bộ CHQS tỉnh, kế thừa truyền thống gia đình, thành tựu của Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ đã đạt được trong thời gian qua, với năng lực cá nhân cùng với tập thể Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh làm tốt chức năng tham mưu với Bộ Tư lệnh Quân khu 2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương; xây dựng LLVT tỉnh ngày càng vững mạnh xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc trong tỉnh.

Đồng chí Bùi Văn Quang – Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy tặng hoa chúc mừng.

