Hủy nổ thành công quả bom nặng gần 300kg

Sáng 25/12, tại thao trường huấn luyện thuộc phường Tân Hòa, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) tỉnh tổ chức hủy nổ thành công một quả bom phá còn sót lại sau chiến tranh, do người dân xã Văn Miếu phát hiện trước đó. Quá trình xử lý được triển khai chặt chẽ, đúng quy trình kỹ thuật, bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện.

Với trọng lượng lên tới 300kg, lực lượng hủy nổ phải dùng phương tiện cơ giới để đưa quả bom vào khu vực hủy nổ.

Quả bom được xác định là bom phá ký hiệu GP300, có trọng lượng khoảng 300kg. Đây là loại bom do quân đội Pháp sử dụng phổ biến trong Chiến tranh giai đoạn từ năm 1946 đến 1954. Bom được thiết kế nhằm gây sát thương lớn thông qua mảnh văng và sóng xung kích từ vụ nổ.

Quả bom GP300 có chiều dài khoảng 1,3m, đường kính thân khoảng 40cm. Dù đã trải qua hàng chục năm chôn vùi trong lòng đất, song vẫn tiềm ẩn khả năng phát nổ. Đây là loại bom vẫn thường được phát hiện tại nhiều tỉnh miền Bắc như: Sơn La, Phú Thọ và các địa bàn từng là trọng điểm đánh phá trong chiến tranh.

Lực lượng Công binh liên kết lượng nổ vào thân bom...

Trước đó, vào sáng 22/12/2025, người dân xã Văn Miếu phát hiện quả bom này tại khu vực ven sông Hẹ, thuộc khu Trầu khi đang đào múc đất để san lấp mặt bằng. Qua kiểm tra, lực lượng chức năng xác định quả bom nằm ở khu vực địa hình phức tạp, tiềm ẩn nhiều rủi ro đối với người dân và các hoạt động dân sinh xung quanh.

Ngay sau khi nhận được thông tin, các lực lượng chức năng của tỉnh đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường để kiểm tra, xác minh và đánh giá mức độ nguy hiểm. Bộ CHQS tỉnh đã phối hợp với UBND xã Văn Miếu tổ chức khoanh vùng hiện trường, thiết lập vành đai an toàn, bố trí lực lượng canh gác 24/24 giờ.

... và kích nổ an toàn

Sau khi xây dựng phương án xử lý cụ thể, lực lượng Công binh Bộ CHQS tỉnh đã tiến hành vận chuyển và hủy nổ quả bom tại thao trường huấn luyện phường Tân Hòa. Toàn bộ quá trình hủy nổ diễn ra đúng kế hoạch, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Mạnh Hùng