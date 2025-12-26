Tìm bạn gái trên mạng - suýt mất tiền thật

{title}
Công an xã Yên Thuỷ vừa phối hợp Agribank kịp thời ngăn chặn vụ lừa đảo qua mạng.
Trước đó, vào hồi 14h30 ngày 25/12, tại Ngân hàng Agribank – Chi nhánh Yên Thuỷ, trong quá trình giao dịch, nhân viên ngân hàng phát hiện một khách hàng có yêu cầu chuyển số tiền lớn nhưng không cung cấp rõ thông tin, mối quan hệ với người thụ hưởng. Nhận thấy dấu hiệu bất thường, ngân hàng đã kịp thời báo cho Công an xã Yên Thuỷ để phối hợp xác minh.
Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Yên Thuỷ nhanh chóng có mặt tại trụ sở ngân hàng, tiến hành làm việc với khách hàng là anh B.V.N (SN 1987, trú tại xã Yên Thuỷ). Quá trình làm việc, anh N cho biết do có nhu cầu tìm bạn gái nên đã tải và sử dụng ứng dụng chat “Lotus”, tham gia các phòng “ghép đôi thần tốc” để kết bạn, làm quen. Trong quá trình trò chuyện, các đối tượng xưng là phụ nữ, thường xuyên bày tỏ tình cảm, hứa hẹn gặp mặt để tiến tới hôn nhân.
Công an xã Yên Thuỷ phân tích về thủ đoạn lừa đảo trên không gian mạng kịp thời ngăn chặn anh B.V.N giao dịch chuyển tiền
Sau khi chiếm được lòng tin, các đối tượng yêu cầu anh N chuyển số tiền hơn 40 triệu đồng để “làm hồ sơ”, “cung cấp thông tin liên lạc” và “tổ chức gặp mặt”. Khi anh N đến ngân hàng chuẩn bị thực hiện giao dịch thì được nhân viên phát hiện và báo cơ quan Công an.
Qua xác minh, Công an xã Yên Thuỷ nhận định đây là thủ đoạn lừa đảo lợi dụng nhu cầu tình cảm cá nhân trên không gian mạng. Lực lượng Công an đã phân tích, chỉ rõ bản chất sự việc và phương thức tinh vi của các đối tượng, giúp anh N kịp thời nhận thức, dừng giao dịch, tránh thiệt hại về tài sản.
Qua vụ việc trên, Công an xã Yên Thuỷ khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác khi tham gia các ứng dụng, hội nhóm kết bạn trực tuyến; không chuyển tiền, không cung cấp thông tin cá nhân cho người không rõ danh tính; đồng thời thông báo ngay cho cơ quan Công an khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn để được hỗ trợ và bảo vệ quyền lợi chính đáng.
Đinh Thắng
