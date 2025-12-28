Không để “đạo chích” lộng hành nơi thờ tự

Với quyết tâm phòng ngừa, ngăn chặn “đạo chích” lộng hành ở các đền, chùa, nơi thờ tự, nhất là dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán 2026, lực lượng công an, chính quyền các địa phương và cơ quan chức năng trên địa bàn toàn tỉnh đã và đang triển khai đồng bộ nhiều biện pháp quyết liệt nhằm bảo đảm an ninh trật tự, giữ gìn sự tôn nghiêm tại các địa điểm sinh hoạt tín ngưỡng, tôn giáo.

Tiền công đức tại Khu Danh thắng Tây Thiên được quản lý chặt chẽ, công khai, minh bạch.

Ngày 23/9, Công an xã Nguyệt Đức tiếp nhận đơn trình báo của bà Trần Thị Hòa, trú tại thôn Yên Nội. Theo nội dung trình báo, khoảng 6 giờ sáng cùng ngày, khi đến đền Mẫu (thôn Yên Nội) để quét dọn, bà Hòa phát hiện cửa ra vào của đền có dấu hiệu bị cạy phá. Kiểm tra bên trong, bà phát hiện két sắt đựng tiền công đức đã bị phá, toàn bộ số tiền bên trong không còn. Trước đó không lâu, Công an xã Nguyệt Đức cũng tiếp nhận đơn trình báo của bà Nguyễn Thị Nga, trú tại thôn Mai Yên. Theo bà Nga, khi đến miếu Đức Bà (thôn Mai Yên) dọn dẹp, bà phát hiện cửa miếu bị cạy phá, két sắt chứa tiền công đức bị phá hỏng và toàn bộ số tiền bên trong đã bị kẻ gian lấy trộm.

Ngay sau khi tiếp nhận các tin báo, Công an xã Nguyệt Đức đã khẩn trương triển khai các biện pháp nghiệp vụ, tổ chức rà soát, điều tra, xác minh và xác định thủ phạm là Đỗ Văn Cường (sinh năm 1983, hộ khẩu thường trú tại Tổ 12, xã Bắc Quang, tỉnh Tuyên Quang). Cơ quan công an đã lập hồ sơ, xử lý nghiêm đối tượng theo quy định của pháp luật.

Từ những vụ việc đã xảy ra, xã Nguyệt Đức đã chỉ đạo lực lượng công an xã phối hợp với các thôn, ban quản lý di tích, thủ từ các đền, miếu tiến hành rà soát toàn bộ các cơ sở thờ tự trên địa bàn; đánh giá những điểm còn sơ hở, thiếu sót trong công tác bảo vệ để kịp thời khắc phục. Xã tăng cường vận động xã hội hóa để lắp đặt hệ thống camera giám sát tại những vị trí trọng yếu; củng cố cửa, khóa, két sắt bảo quản tiền công đức; sắp xếp, bố trí hòm công đức hợp lý, thuận tiện cho việc trông coi, giám sát. Đồng thời, chính quyền xã yêu cầu các ban quản lý di tích thực hiện việc thu gom, kiểm đếm và quản lý tiền công đức theo định kỳ, bảo đảm công khai, minh bạch, hạn chế tối đa nguy cơ mất mát.

Không chỉ riêng xã Nguyệt Đức, tại Khu danh thắng Tây Thiên, Ban Quản lý xây dựng kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, kiên quyết không để xảy ra tình trạng trộm cắp, gây ấn tượng xấu với du khách thập phương. Tại 7 ngôi đền trong khu danh thắng như đền Thõng, đền Cậu, đền Cô Bé, đền Cô Chín, đền Quốc Mẫu, đền Địa Mẫu và Tam Tòa Thánh Mẫu đều được bố trí thủ từ trực tiếp trông coi, quản lý, bảo đảm việc hương khói, phục vụ Nhân dân và du khách.

Đối với công tác quản lý tiền công đức, địa phương đã thành lập tổ công tác thường trực với sự tham gia của nhiều cơ quan liên quan, thực hiện việc thu gom tiền hành sai, tiền công đức tại 7 đền theo định kỳ hằng tuần. Sau khi thu gom, số tiền được kiểm đếm, chốt số lượng và niêm phong theo đúng quy định. Cùng với đó, hệ thống camera giám sát đã được lắp đặt tại khu danh thắng Tây Thiên. Qua thời gian vận hành, các “con mắt thần” này đã phát huy hiệu quả rõ rệt, góp phần răn đe, hạn chế hành vi trộm cắp. Trong năm 2025, Ban Quản lý Khu danh thắng Tây Thiên không ghi nhận vụ việc trộm cắp tài sản nào xảy ra.

Hòm công đức tại các cơ sở thờ tự được bố trí hợp lý, thuận tiện cho việc quản lý, góp phần phòng ngừa trộm cắp.

Song song với nỗ lực của các ban quản lý di tích, lực lượng công an cơ sở tiếp tục giữ vai trò nòng cốt trong công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm. Qua công tác nắm tình hình, cơ quan công an xác định các đối tượng trộm cắp tại đền, chùa phần lớn không có việc làm ổn định, có tiền án, tiền sự về tội trộm cắp, nhiều đối tượng còn sa vào các tệ nạn xã hội như nghiện ma túy, cờ bạc. Chúng thường giả làm khách hành hương để thăm dò, nắm bắt quy luật sinh hoạt, giờ giấc của người trông coi, từ đó lựa chọn thời điểm nửa đêm hoặc gần sáng để thực hiện hành vi phạm tội.

Để phòng ngừa hiệu quả, lực lượng đã phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến phương thức, thủ đoạn hoạt động của các đối tượng trộm cắp, qua đó nâng cao ý thức cảnh giác cho người dân và các ban quản lý di tích. Định kỳ hằng tuần, hằng tháng, lực lượng công an cử cán bộ trực tiếp xuống các đền, chùa để hướng dẫn, nhắc nhở việc bảo vệ tài sản, đồng thời phối hợp nắm tình hình, giám sát và áp dụng các biện pháp nghiệp vụ cần thiết.

Cơ quan công an cũng khuyến cáo, để ngăn chặn triệt để tình trạng trộm cắp tại các cơ sở thờ tự, bên cạnh nỗ lực của lực lượng chức năng, mỗi ban quản lý, mỗi người dân cần nâng cao hơn nữa ý thức trách nhiệm trong việc bảo vệ tài sản chung. Các cơ sở thờ tự cần chủ động rà soát, bố trí hòm công đức hợp lý, tăng cường các biện pháp kỹ thuật, gắn trách nhiệm cụ thể cho tập thể, cá nhân nếu để xảy ra thất thoát. Mỗi người dân khi đi lễ chùa, hành hương cần chú ý bảo vệ tài sản cá nhân, đồng thời kịp thời thông báo cho cơ quan chức năng khi phát hiện các đối tượng có biểu hiện nghi vấn, góp phần giữ gìn sự tôn nghiêm, an toàn cho các không gian tín ngưỡng trên địa bàn.

Lê Minh