Xuân Đài: Chủ động phòng ngừa, giữ vững an ninh trật tự

Trên bản đồ hành chính mới, Xuân Đài là một trong những xã có địa bàn rộng nhất của tỉnh Phú Thọ. Địa bàn kéo dài, dân cư phân tán, nhiều khu dân cư mới hình thành sau sáp nhập - những yếu tố ấy khiến cho việc giữ gìn an ninh trật tự (ANTT) trở thành bài toán phải giải từng ngày, từng vụ việc cụ thể. Trong bối cảnh đó, lực lượng Công an xã Xuân Đài chọn cách làm chủ tình hình từ sớm, từ cơ sở, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Chủ động phòng ngừa

Một đêm cuối tháng 11, tại một khu dân cư giáp ranh của xã Xuân Đài, mâu thuẫn trong gia đình tưởng chừng rất nhỏ: Chén rượu quá tay, lời qua tiếng lại. Nhưng nếu chậm can thiệp, những va chạm như thế hoàn toàn có thể trượt dài thành vi phạm pháp luật. Ngay trong đêm, Công an xã có mặt, phối hợp trưởng khu dân cư hòa giải, nhắc nhở, răn đe kịp thời. Vụ việc dừng lại trước khi vượt ngưỡng phức tạp.

Công an xã Xuân Đài hướng dẫn, vận động nhân dân tích cực phòng, chống tội phạm.

Những tình huống như vậy không hiếm trên địa bàn Xuân Đài – một xã rộng hơn 200km2, dân cư phân tán, thành phần dân tộc đa dạng. Chính vì thế, thay vì chờ sự việc xảy ra rồi xử lý, Công an xã xác định phòng ngừa từ sớm, từ xa là trục xuyên suốt trong công tác giữ gìn ANTT.

Từ thực tiễn địa bàn, lực lượng Công an xã đẩy mạnh phòng ngừa xã hội bằng cách đưa pháp luật đến gần người dân hơn: Tuyên truyền trực tiếp tại khu dân cư, trường học; lồng ghép nội dung phòng, chống tội phạm, ma túy, cháy nổ, an toàn giao thông qua hệ thống loa phát thanh; gọi hỏi, răn đe 262 đối tượng...

Song song với đó là phòng ngừa nghiệp vụ, được triển khai một cách chủ động, linh hoạt. Công an xã tăng cường tuần tra khép kín địa bàn, nhất là ban đêm, dịp lễ, Tết; phân công cán bộ bám sát từng khu dân cư để kịp thời phát hiện các mâu thuẫn trong nội bộ Nhân dân, giải quyết ngay từ cơ sở, không để tích tụ thành “điểm nóng”.

Thiếu tá Phùng Văn Chiến, Phó trưởng Công an xã Xuân Đài cho biết: “Giữ ANTT ở địa bàn rộng như Xuân Đài quan trọng nhất là nắm chắc tình hình, phát hiện sớm nguy cơ, giải quyết từ khi mâu thuẫn còn nhỏ. Làm được điều đó thì vừa giữ được ổn định, vừa giảm áp lực cho công tác xử lý vi phạm”.

Cách làm ấy cho thấy hiệu quả rõ nét. Chỉ tính trong năm 2025, Công an xã đã chủ động tham mưu UBND xã xử phạt nhiều vụ việc liên quan đến lĩnh vực kinh tế, môi trường, ANTT; đưa đối tượng vi phạm vào cơ sở giáo dục bắt buộc. Đáng chú ý, các vụ việc đều được phát hiện sớm, xử lý dứt điểm ngay tại cơ sở, không để phát sinh phức tạp, kéo dài.

Phát huy sức dân

Một vụ mất xe máy xảy ra vào ban đêm trên địa bàn xã Xuân Đài. Hiện trường không có nhiều dấu vết, nhân chứng cũng không rõ ràng. Nhưng chỉ từ một manh mối nhỏ – hướng di chuyển của đối tượng qua tuyến đường liên thôn, lực lượng Công an xã đã lần theo dữ liệu từ hệ thống camera an ninh do người dân tự nguyện lắp đặt. Hành trình di chuyển của đối tượng dần được tái hiện. Trong ngày, tài sản được tìm thấy và trả lại cho người dân.

Câu chuyện ấy cho thấy một thay đổi rất rõ trong cách giữ gìn an ninh trật tự ở Xuân Đài: Công nghệ trở thành “cánh tay nối dài” của Công an cơ sở. Từ thực tiễn địa bàn rộng, dân cư phân tán, Công an xã Xuân Đài đã tham mưu triển khai hiệu quả việc khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, đồng thời khuyến khích Nhân dân tham gia lắp đặt hệ thống camera an ninh tại các khu dân cư, tuyến đường trọng điểm.

Cùng với công nghệ, yếu tố quyết định vẫn là sự vào cuộc của cộng đồng. Các mô hình “Tổ tự quản về ANTT”, “Dòng họ, gia đình tự quản” được duy trì thực chất, gắn trách nhiệm của từng hộ dân với việc giữ gìn bình yên chung. Ở đó, người dân không đứng ngoài các vấn đề an ninh, mà chủ động cung cấp thông tin, phối hợp giải quyết vụ việc ngay từ khi mới manh nha.

Thiếu tá Phùng Văn Chiến, Phó trưởng Công an xã Xuân Đài nhấn mạnh: “Công an xã không thể làm tốt nhiệm vụ nếu thiếu sự ủng hộ của Nhân dân. Khi người dân tin tưởng, sẵn sàng cung cấp thông tin, tham gia các mô hình tự quản, thì công tác giữ gìn ANTT mới thực sự bền vững”.

Để tạo nên sự đồng thuận ấy, Công an xã luôn chú trọng phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, nhà trường, trưởng thôn, bí thư chi bộ trong tuyên truyền, giáo dục pháp luật, nhất là đối với thanh thiếu niên – nhóm dễ bị tác động bởi các tệ nạn xã hội.

Công an xã Xuân Đài nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân qua từng vụ việc.

Nhờ cách làm đồng bộ, tình hình ANTT trên địa bàn xã Xuân Đài thời gian qua cơ bản ổn định. Số vụ việc vi phạm pháp luật giảm so với cùng kỳ; ý thức chấp hành pháp luật của người dân được nâng lên; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày càng đi vào chiều sâu. Từ những mắt camera giữa khu dân cư, từ những tổ tự quản thôn xóm, có thể thấy rõ một điều: Bình yên ở Xuân Đài không chỉ được giữ bằng nghiệp vụ của lực lượng Công an, mà bằng sự chung tay của cả cộng đồng – nơi mỗi người dân đều trở thành một “điểm tựa” choANTT cơ sở.

Hương Giang