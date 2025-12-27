Giữ vững địa bàn từ sự tận tụy của công an xã

Xã Cao Phong có mật độ dân cư đông đúc, có Quốc lộ 6 và tỉnh lộ 12B chạy qua với nhiều điểm du lịch... nên tiềm ẩn nguy cơ phức tạp về ANTT. Ngay sau khi sáp nhập, Công an xã Cao Phong đã tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật để nâng cao nhận thức cho người dân trong chấp hành pháp luật, đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Công an xã tuyên truyền các hộ kinh doanh dịch vụ thực hiện quy định về phòng cháy, chữa cháy.

Cùng các đồng chí cán bộ Công an xã Cao Phong, chúng tôi đến thăm một số hộ kinh doanh tại Tiểu khu 4 - khu vực trung tâm của xã. Sát ven đường quốc lộ 6 thuộc Tiểu khu 4 là các hộ kinh doanh thiết bị điện tử, đồ dân dụng, cửa hàng thời trang, dịch vụ ăn uống... Theo thông tin của cán bộ công an xã, thời gian gần đây, tình hình cháy nổ có chiều hướng gia tăng và diễn ra hết sức phức tạp. Nguyên nhân chủ yếu dẫn là do sự thiếu cảnh giác của người dân trong công tác phòng, chống cháy nổ (PCCN). Do đó, công an xã thường xuyên tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ, Nhân dân nêu cao ý thức cảnh giác, phòng ngừa cháy nổ cũng như ý thức trách nhiệm vì cộng đồng trong hoạt động PCCC. Hiện nay, đã xây dựng được 9 tổ liên gia phòng cháy chữa cháy và 2 điểm chữa cháy công cộng.

Không chỉ tuyên truyền cho giáo viên, học sinh, công an xã còn đẩy mạnh tuyên truyền về an ninh mạng cho Nhân dân. Tại ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở 31 xóm, tiểu khu, công an xã đã kết hợp tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật về an ninh mạng cho người dân. Nội dung tập trung vào việc nhận diện đối với các loại tội phạm trên không gian mạng; một số phương thức, thủ đoạn phổ biến của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng, nhất là các loại tội phạm bắt cóc, tống tiền online, giả mạo cơ quan Nhà nước, ngân hàng, công an... Đây cũng là hoạt động thiết thực để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam 2025.

Nhằm kịp thời ngăn ngừa những vấn đề “nóng” về ANTT như hiện tượng thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, công an xã đã phối hợp với các trường học như: Trường TH&THCS Tân Phong, THPT Cao Phong, Trung tâm GDNN - GDTX Cao Phong... tuyên truyền pháp luật về an toàn giao thông; phòng, chống tai nạn thương tích, cháy nổ; phòng, chống bạo lực học đường và phòng, chống tác hại của thuốc lá điện tử, ma tuý; nhất là phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao và chiến dịch “Không một mình” - “Cùng nhau an toàn trực tuyến”.

Ngoài ra, trên địa bàn xã còn tồn tại tình trạng người dân xuất, nhập cảnh trái phép; trong số đó có nhiều trường hợp đã bị nước ngoài trục xuất, trao trả về nước. Công an xã đã trực tiếp đến các xóm có công dân vi phạm các quy định về xuất, nhập cảnh để thực hiện công tác tuyên truyền, hướng dẫn. Hiện nay nền tảng mạng xã hội như Facebook, Zalo được người dân sử dụng phổ biến, do đó, công an xã đã sử dụng trang facebook “Công an xã Cao Phong - tỉnh Phú Thọ” hiện có 5.600 người theo dõi, để tăng cường công tác tuyên truyền góp phần nâng cao ý thức của người dân trong việc chấp hành pháp luật, tích cực phòng ngừa, đấu tranh, tố giác tội phạm trên địa bàn.

Thượng tá Nguyễn Quang Thái - Trưởng Công an xã Cao Phong cho biết: Thời điểm này, công an xã đang thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026. Công tác tuyên truyền được đẩy mạnh với các nội dung như việc chấp hành quy định pháp luật về phòng, chống tác hại của bia, rượu; không kinh doanh hàng hóa không rõ nguồn gốc, hàng giả, hàng kém chất lượng... Đặc biệt, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, tăng cường tuần tra, kiểm soát và tuyên truyền, vận động Nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ và pháo. Từ đó, công an xã đã tiếp nhận 2 khẩu súng tự chế do người dân tự nguyện giao nộp; số vũ khí này đã được lập biên bản, xử lý và bàn giao theo đúng quy định.

Dương Liễu