Nhặt được của rơi, 2 học sinh trả lại người đánh mất

Thông tin từ Công an xã Đại Đồng, vào khoảng 20h40’ ngày 10/11/2025, Công an xã tiếp nhận 1 ví bên trong có chứa nhiều giấy tờ tùy thân do 2 học sinh Trường TH&THCS Tân Mỹ nhặt được đến giao nộp.

Trước đó, chiều 10/11, trên đường đi học về, hai em học sinh Bùi Tùng Lâm và Hoàng Gia Bách, học sinh lớp 9C trường TH&THCS Tân Mỹ, xã Đại Đồng nhặt được một chiếc ví. Trong ví có nhiều giấy tờ tùy thân và tài sản quan trọng.

Ngay sau khi nhặt được, 2 em nhỏ đã chủ động, nhanh chóng mang chiếc ví đến Công an xã Đại Đồng để trình báo với hy vọng tìm lại được chủ nhân của chiếc ví. Công an xã tiếp nhận và tiến hành xác minh liên hệ cho người bị đánh rơi để nhận lại.

Đến 22 giờ cùng ngày, Công an xã Đại Đồng đã bàn giao lại chiếc ví trên cho chủ nhân là anh Bùi Anh Trường, sinh năm 2006, trú tại Cấn Thượng, Cấn Hữu, Quốc Oai, Hà Nội. Gia đình anh Bùi Anh Trường vô cùng cảm kích, đã đến tận trường TH&THCS Tân Mỹ gửi lời cảm ơn chân thành đến nhà trường và hai em học sinh vì hành động đẹp và ý nghĩa này.

Công an xã Đại Đồng bàn giao lại tài sản cho người đánh rơi

Hành động của 2 học sinh Bùi Tùng Lâm và Hoàng Gia Bách “nhặt được của rơi, trả lại người mất” của trường TH&THCS Tân Mỹ thể hiện đức tính thật thà, trung thực, đồng thời lan tỏa tấm gương người tốt, việc tốt về học tập và làm theo 5 điều Bác Hồ dạy để bạn bè học tập và noi theo. Qua đây cũng nhắc nhở mỗi cá nhân chúng ta cần phải nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo quản và sử dụng tài sản.

2 học sinh được nhà trường biểu dương vì hành động đẹp

Đinh Thắng


Đinh Thắng

