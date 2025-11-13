Công an xã Mường Hoa tặng áo phao cho Nhân dân và học sinh

{title}
Ngày 12/11, Công an xã Mường Hoa đã phối hợp với UBND xã và Công ty TNHH Dầu thực vật Lâm Hòa tổ chức chương trình tặng áo phao và hướng dẫn kỹ năng an toàn đường thủy cho Nhân dân, học sinh tại khu vực cảng Ngòi Hoa. Hoạt động nhằm phòng ngừa tai nạn đuối nước, bảo đảm an toàn trong quá trình đi lại, học tập bằng đường thủy.
Tại buổi trao tặng, hàng trăm chiếc áo phao đạt chuẩn đã được phát tận tay cho học sinh các điểm trường ven hồ, hộ dân sinh sống, làm việc tại khu vực lòng hồ, ưu tiên cho các hộ sử dụng phương tiện thô sơ. Lực lượng Công an xã trực tiếp hướng dẫn cách mặc áo phao đúng kỹ thuật, siết dây an toàn, kiểm tra khóa cài, đồng thời phổ biến các kỹ năng cơ bản khi đi đò như: Lên xuống theo thứ tự, giữ khoảng cách an toàn, không đùa nghịch trên mạn thuyền và luôn mặc áo phao trong suốt hành trình...
Công an xã Mường Hoa tặng áo phao và hướng dẫn cách mặc áo phao đúng cho học sinh đi học bằng thuyền
Đây là việc làm thiết thực nhằm trang bị những kiến thức, kỹ năng cơ bản khi tham gia giao thông đường thủy nội địa cho Nhân dân và các em học sinh đến trường được an toàn.
Đinh Thắng
