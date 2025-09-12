Xã Yên Kỳ bứt phá chuyển đổi số, hướng tới chính quyền phục vụ

Sau khi sáp nhập địa giới hành chính, xã Yên Kỳ bước vào giai đoạn phát triển mới với quy mô mở rộng và bộ máy hành chính tinh gọn. Bên cạnh những thuận lợi về tổ chức và điều hành, địa phương chịu nhiều áp lực về nhân lực, hạ tầng và yêu cầu cải cách toàn diện. Trong bối cảnh đó, chuyển đổi số (CĐS) không chỉ là xu hướng tất yếu mà còn trở thành giải pháp quan trọng để hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu quả phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm mục tiêu.

Ngay sau sáp nhập, chính quyền địa phương gặp nhiều khó khăn như: Trụ sở hành chính phân tán gây khó khăn cho phối hợp công việc, thiết bị công nghệ chưa đồng bộ, đường truyền mạng không ổn định. Bộ máy mới được kiện toàn, trong khi khối lượng hồ sơ hành chính cần giải quyết tăng cao. Cán bộ xã phải xử lý đồng thời nhiều phần việc, đặc biệt trong các lĩnh vực như: Tư pháp, hộ tịch, chứng thực... yêu cầu giải quyết vừa chính xác vừa nhanh chóng. Tại Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Kỳ, mỗi ngày tiếp nhận trung bình từ 45 - 55 lượt công dân đến giải quyết thủ tục, trong đó, các thủ tục có yếu tố liên quan đến người nước ngoài đang đặt ra yêu cầu mới trong thẩm tra, xác minh thông tin.

Cán bộ Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Yên Kỳ trực tiếp hướng dẫn công dân làm thủ tục hành chính.

Đồng chí Nguyễn Công Trang - cán bộ phụ trách công tác Tư pháp cho biết: “Tôi cùng lúc đảm nhiệm nhiều việc: Tiếp dân, hòa giải, xử lý thủ tục tư pháp, trong đó, các thủ tục có yếu tố nước ngoài như đăng ký kết hôn rất phức tạp, phải nghiên cứu kỹ luật, xác minh thân nhân, phối hợp liên ngành, không được sai sót”.

Mới đây, một trường hợp đăng ký kết hôn với người nước ngoài đã được thực hiện qua Cổng Dịch vụ công quốc gia. Cán bộ tư pháp hướng dẫn công dân nộp hồ sơ trực tuyến, sau đó Trung tâm Phục vụ hành chính công xã kiểm tra và chuyển hồ sơ đến người thẩm định. Khi hồ sơ đủ điều kiện, UBND xã phê duyệt và cấp Giấy chứng nhận kết hôn sớm hơn thời hạn 1 ngày. Quy trình hoàn chỉnh trong vòng dưới 10 ngày, nếu phải xác minh sâu thì tối đa không quá 15 ngày theo quy định. Đây là ví dụ cho thấy tính khả thi của mô hình hành chính số tại cấp xã.

Để tháo gỡ khó khăn và tạo nền tảng cho CĐS, xã Yên Kỳ đã đồng loạt triển khai các giải pháp: Đầu tư nâng cấp Trung tâm Phục vụ hành chính công, bổ sung máy tính, máy scan, máy lấy số, thiết bị chữ ký số và đường truyền internet tốc độ cao. Hệ thống phần mềm quản lý văn bản, cơ sở dữ liệu hộ tịch, phần mềm một cửa điện tử, họp trực tuyến đều được đưa vào vận hành.

Sau gần 2 tháng sau sáp nhập, xã đã tiếp nhận và xử lý hơn 1.000 hồ sơ hành chính, trong đó có 95,6% thực hiện theo hình thức trực tuyến. Tính minh bạch và tiến độ xử lý đều được nâng lên. Trong tháng đầu tiên sau sáp nhập, Yên Kỳ được xếp thứ 35/148 xã toàn tỉnh về chỉ số phục vụ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công. Cùng với hạ tầng, xã đặc biệt chú trọng đào tạo cán bộ. Hơn 80% công chức xã được tập huấn kỹ năng sử dụng công nghệ, thao tác dịch vụ công trực tuyến, quản lý hồ sơ điện tử. Công tác tuyên truyền cũng được đẩy mạnh, góp phần thay đổi thói quen người dân trong tiếp cận hành chính hiện đại. Tuy nhiên, một thực tế vẫn tồn tại là nhiều người dân chưa có tài khoản định danh điện tử, chưa quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến... Để khắc phục, xã bố trí cán bộ hỗ trợ tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, tổ chức hướng dẫn từng thao tác, đồng thời triển khai mô hình “Đội hỗ trợ cộng đồng” tại các khu dân cư để trợ giúp người dân kịp thời trong việc nộp hồ sơ hoặc theo dõi tiến độ giải quyết thủ tục.

CĐS ở Yên Kỳ không chỉ là đổi mới công nghệ mà còn là thay đổi tư duy hành chính, từ quản lý sang phục vụ, từ giấy tờ sang số hóa. Dưới sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy, UBND xã và sự đồng lòng của cán bộ, công chức, xã đang từng bước xây dựng mô hình chính quyền số nền tảng, hiện đại, công khai, minh bạch. Thời gian tới, Yên Kỳ sẽ tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, đặc biệt trong các lĩnh vực thiết yếu như đất đai, hộ khẩu, an sinh xã hội; nâng cao chất lượng phục vụ tại Trung tâm phục vụ hành chính công, hoàn thiện các dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; tiếp tục đào tạo cán bộ, nâng cấp hạ tầng số, bảo đảm mọi người dân đều được hỗ trợ, không ai bị bỏ lại phía sau trong tiến trình số hóa.

Từ một xã mới sáp nhập với nhiều khó khăn ban đầu, Yên Kỳ đang vươn lên trở thành điểm sáng ở cấp cơ sở trong cải cách hành chính gắn với CĐS. Hướng tới mục tiêu xây dựng chính quyền phục vụ, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, Yên Kỳ đang dần khẳng định vị thế là một địa phương chuyển mình mạnh mẽ, bằng hành động cụ thể, bằng công nghệ số và bằng sự tận tâm của đội ngũ cán bộ cơ sở.

Anh Thơ