Chú trọng hiệu quả phục vụ Nhân dân

Triển khai mô hình chính quyền địa phương 2 cấp, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đào Xá tiếp tục cải tiến quy trình, đẩy mạnh ứng dụng CNTT, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo. Qua hai tháng triển khai thực hiện chính quyến địa phương 2 cấp, kết quả đánh giá về chất lượng phục vụ trên dịch vụ công xã Đào Xá xếp thứ 8/148 xã, phường.

Công chức Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đào Xá tích cực giải quyết thủ tục hành chính phục vụ Nhân dân

Ngay sau khi thực hiện tổ chức bộ máy chính quyền địa phương 2 cấp, UBND xã đã xây dựng quy chế làm việc của UBND xã; phân công nhiệm vụ, quy chế hoạt động của các phòng chuyên môn ... Đảng ủy và UBND xã quan tâm bố trí, lựa chọn cán bộ, chuyên viên có năng lực , nhiệt tình trong công việc, có kỹ năng giao tiếp và xử lý tình huống tốt làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công của xã.

Đồng chí Nguyễn Quang Bằng, Phó giám đốc Trung tâm phục vụ hành chính công xã cho biết: “Trung tâm phục vụ hành chính công xã hiện có 7 cán bộ, chuyên viên, gồm 1 giám đốc, 1 phó giám đốc và 5 chuyên viên ở các lĩnh vực. UBND xã đầu tư mua sắm trang thiết bị cho Trung tâm phục vụ hành chính công đảm bảo hoạt động thông suốt, phục vụ tốt yêu cầu của các tổ chức và công dân. Trong đó có 1 máy tính đề bàn phục vụ Nhân dân tra cứu thông tin và 1 máy lấy số tự động”.

Trong những ngày đầu vận hành chính quyền, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã đã triển khai nhiều giải pháp tránh quá tải, phục vụ hiệu quả nhu cầu giải quyết thủ tục hành chính của Nhân dân.

UBND xã đã thành lập các tổ hỗ trợ người dân thực hiện thủ tục hành chính, bố trí khu vực hướng dẫn người dân, doanh nghiệp tra cứu, gửi hồ sơ và thanh toán trực tuyến. Trung tâm đã phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội của xã, bí thư chi bộ, trưởng thôn tổ chức tuyên truyền sâu rộng trong Nhân dân về các dịch vụ công thiết yếu, các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp xã, cấp tỉnh bằng nhiều hình thức như: tuyên truyền miệng tại các cuộc họp thôn, tuyên truyền lưu động...

Anh Nguyễn Đức Viên, khu 16, xã Đào Xá chia sẻ: “ Khi đến Trung tâm phục vụ hành chính công xã, tôi được các cán bộ hướng dẫn đầy đủ các quy trình, cũng như các giấy tờ cần thiết để thực hiện thủ tục. Mặc dù có khá đông người dân trong buổi sáng hôm nay nhưng cán bộ của trung tâm đều rất trách nhiệm, phục vụ tận tâm”.

Lần đầu tiên đến Trung tâm để thực hiện chứng thực giấy tờ, anh Ngô Thanh Bình, khu 13, xã Đào Xá cũng chung cảm nhận về thái độ cũng như việc hướng dẫn của đội ngũ cán bộ tại trung tâm: “Tôi khá hài lòng về việc giải quyết thủ tục hành chính tại trung trung tâm. Nhiều cô bác cao tuổi chưa am hiểu về việc thực hiện trực tuyến cũng được các cán bộ hướng dẫn truy cập, nhập dữ liệu. Các quy trình đều minh bạch, nhanh gọn và công khai”.

Cán bộ Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đào Xá hướng dẫn người dân thực hiện dịch vụ công trực tuyến

Với tinh thần làm hết việc chứ không hết giờ, cán bộ tại Trung tâm phục vụ hành chính công xã Đào Xá luôn tranh thủ thời gian để hướng dẫn, tiếp nhận giải quyết thủ tục hành chính của người dân. Từ khi vận hành chính thức mô hình chính quyền mới đến hết ngày 25/8, Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Đào Xá đã đã tiếp nhận, giải quyết hơn 1700 hồ sơ, 100% hồ sơ được tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả đúng quy trình, đúng hẹn. Thời điểm báo cáo, với số điểm 93,95/100 điểm, xã Đào Xá đứng thứ 8/148 xã, phường.

Kết quả này là tiền đề để xã tiếp tục phát huy và làm tốt hơn nữa, minh bạch hơn nữa việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính, đẩy mạnh dịch vụ công trực tuyến. UBND xã tiếp tục chú trọng kiểm soát chặt chẽ việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công, việc thực hiện các quy định về văn hóa công vụ đối với đội ngũ cán bộ, công chức.

Đi đôi với đó là tăng cường hướng dẫn, hỗ trợ người dân tiếp cận nhiều hơn với dịch vụ công trực tuyến khi đến giao dịch công việc, từ đó hình thành nền nếp, thói quen sử dụng dịch vụ công trực tuyến trong Nhân dân.

Thu Hà