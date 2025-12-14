Thúc đẩy ngoại giao kinh tế trong tình hình mới

Với quyết tâm chính trị cao và nhiều giải pháp đồng bộ, lĩnh vực ngoại giao kinh tế của Phú Thọ thời gian qua đã ghi nhận những bước chuyển mạnh mẽ, đóng góp quan trọng vào tiến trình đổi mới và hội nhập quốc tế, thúc đẩy tăng trưởng, mở rộng không gian phát triển, nâng cao sức cạnh tranh của tỉnh.

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Duy Đông gặp gỡ các nhà đầu tư Nhật Bản bên lề Diễn đàn hợp tác địa phương Việt Nam - Nhật Bản tổ chức tại Quảng Ninh ngày 25/11.

Bám sát đường lối, chủ trương của Đảng và Nhà nước về phát triển ngoại giao kinh tế, hội nhập kinh tế quốc tế, Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã ban hành kịp thời các chương trình, kế hoạch để cụ thể hóa theo hướng thiết thực, hiệu quả. Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 59-NQ/TW của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Chương trình hành động số 10 (ngày 22/9/2025) nhằm triển khai mạnh mẽ, toàn diện, hiệu quả công tác hội nhập quốc tế nói chung và hội nhập kinh tế quốc tế nói riêng. Đồng thời tiếp tục chỉ đạo triển khai Chương trình hành động số 40 thực hiện Chỉ thị số 15, ngày 10/8/2022 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030; trong đó cụ thể hóa thành 7 nhóm nhiệm vụ, giải pháp, phân công nhiệm vụ cụ thể cho các cơ quan, đơn vị.

Trên tinh thần đó, tỉnh chủ động phối hợp với các cơ quan đầu mối của Bộ Ngoại giao xây dựng kế hoạch công tác của lãnh đạo tỉnh, kết hợp nhuần nhuyễn giữa mục tiêu chính trị - ngoại giao với mục tiêu huy động nguồn lực tài chính, công nghệ, nhân lực để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Đồng thời, thường xuyên trao đổi thông tin qua các báo cáo về tiềm năng, thế mạnh và tình hình hợp tác của tỉnh với các địa phương, tổ chức nước ngoài để Bộ Ngoại giao và các cơ quan đại diện giới thiệu với đối tác quốc tế. Công tác tuyên truyền, quảng bá, giới thiệu về môi trường, chính sách, tiềm năng, cơ hội hợp tác đầu tư kinh doanh của tỉnh được chú trọng triển khai bằng việc đa dạng hóa các kênh và hình thức truyền thông...

Song song với đó, tỉnh triển khai hàng loạt hoạt động xúc tiến đầu tư trực tiếp, trọng tâm, trọng điểm tại các thị trường có tiềm năng; phối hợp, tổ chức và tham dự nhiều hội nghị, hội thảo xúc tiến đầu tư, du lịch trong và ngoài tỉnh, góp phần quảng bá hình ảnh, tiềm năng phát triển của tỉnh tới các đối tác, nhà đầu tư trong và ngoài nước. Nổi bật như: Hội nghị Xúc tiến du lịch tại thành phố Đà Nẵng; Hội nghị xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - New Zealand; Hội nghị Xúc tiến thương mại với hệ thống Thương vụ Việt Nam ở nước ngoài; Hội nghị Xúc tiến thương mại, đầu tư và kết nối giao thương doanh nghiệp Việt Nam - Trung Quốc; Hội nghị “Gặp gỡ các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp Hàn Quốc năm 2025”... Cùng với đó, tỉnh nỗ lực xây dựng môi trường đầu tư thông thoáng, minh bạch, chỉ đạo các ngành, các địa phương quyết liệt cải cách hành chính, tăng sức hút đầu tư; đảm bảo các điều kiện cơ sở hạ tầng, đào tạo nguồn nhân lực. Lãnh đạo tỉnh luôn dành sự quan tâm, tiếp và làm việc với nhiều đoàn công tác, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế đến từ các quốc gia trên thế giới cũng như các tập đoàn kinh tế lớn trong nước đến tìm hiểu, khảo sát cơ hội hợp tác đầu tư tại tỉnh. Một trong những hoạt động nổi bật là tỉnh đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác với Tập đoàn AMATA (Thái Lan) tại Văn phòng Chính phủ dưới sự chứng kiến của Thủ tướng Chính phủ Việt Nam và Thủ tướng Thái Lan về hợp tác đầu tư trong các lĩnh vực khu công nghiệp, khu đô thị, thành phố thông minh, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, chuyển giao công nghệ, dịch vụ thương mại và các lĩnh vực khác.

Nhờ các giải pháp đồng bộ, môi trường đầu tư của tỉnh ngày càng cải thiện, tạo sức hấp dẫn lớn đối với các nhà đầu tư trong và ngoài nước. Đến tháng 11/2025, thu hút vốn đầu tư FDI trên địa bàn tỉnh ước đạt hơn 912 triệu USD, tăng 39% so với cùng kỳ, đạt 86,2% so với mục tiêu năm 2025; vốn DDI ước đạt 62,3 nghìn tỷ đồng, cao hơn gần gấp 3 lần so với cùng kỳ, đạt 72,2% so với mục tiêu năm 2025. Kết quả kim ngạch xuất nhập khẩu 10 tháng năm 2025 đạt hơn 60.300 triệu USD; trong đó kim ngạch xuất khẩu đạt 29.684 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu đạt 30.643 triệu USD.

Những thành quả đạt được trên lĩnh vực ngoại giao kinh tế không chỉ góp phần nâng cao sức cạnh tranh của nền kinh tế, mà còn khẳng định vị thế của tỉnh trong tiến trình hội nhập quốc tế, tạo nền tảng quan trọng để Phú Thọ phát triển nhanh, bền vững trong giai đoạn mới. Phát huy kết quả đạt được, trong thời gian tới, Phú Thọ tiếp tục triển khai thực hiện hiệu quả các giải pháp của Chương trình hành động số 10 về thực hiện Nghị quyết số 59 của Bộ Chính trị về hội nhập quốc tế trong tình hình mới; Chương trình hành động số 40 thực hiện Chỉ thị số 15 của Ban Bí thư Trung ương Đảng về công tác ngoại giao kinh tế phục vụ phát triển đất nước đến năm 2030. Trong đó, trọng tâm là duy trì, phát triển quan hệ hợp tác với các đối tác truyền thống theo biên bản hợp tác đã ký kết; chủ động mở rộng, củng cố và phát triển quan hệ hợp tác với cơ quan đại diện nước ngoài tại Việt Nam và các tổ chức quốc tế; xúc tiến, mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương, đối tác quốc tế có tiềm năng về kinh tế và khoa học công nghệ, tập trung vào thiết lập quan hệ hữu nghị và giao lưu, hợp tác với địa phương tại khu vực ASEAN, Đông Bắc Á, Châu Âu, Bắc Mỹ. Đồng thời, tập trung sửa đổi, bổ sung, tháo gỡ những tồn tại trong cơ chế, chính sách để thu hút các nguồn lực; đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước nhằm tạo môi trường thuận lợi cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư, các tổ chức, cá nhân đầu tư kinh doanh. Tăng cường giới thiệu, quảng bá, xúc tiến, mời gọi các nhà đầu tư có công nghệ tiên tiến, quy mô lớn, sản phẩm có tính cạnh tranh cao; nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền đối ngoại và tuyên truyền nội bộ về công tác đối ngoại, ngoại giao kinh tế của tỉnh...

Thúy Hường